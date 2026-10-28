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ClockThứ Năm, 05/11/2026 15:01

Tăng chuyên viên, giảm cán bộ cấp phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội

Các điều chỉnh của Quyết định số 659-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tập trung chuyển đổi từ mô hình nhiều đầu mối nhỏ sang mặt bằng nhân sự đa nhiệm, giảm mạnh tỷ lệ cán bộ quản lý cấp phòng, tăng tỷ lệ chuyên viên; thay đổi căn bản mối quan hệ tổ chức-biên chế-ngân sách; chuẩn hóa hệ thống đào tạo cán bộ.

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Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài (thứ 5 từ phải sang, hàng đầu) cùng các đại biểu người dân tộc thiểu số tại Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp) 

So với mô hình truyền thống trước đây và Quyết định 304-QĐ/TW năm 2025 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quyết định 659-QĐ/TW đã thể hiện bước chuyển lớn.

Cụ thể, các cơ quan Trung ương của 5 tổ chức chính trị-xã hội được đưa về trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Thường trực giữ vai trò là "hạt nhân" lãnh đạo, phân bổ ngân sách dự toán cấp I và tổng biên chế chung cho toàn bộ khối.

Ngoài ra, Ban Thường trực và Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ có thẩm quyền hướng dẫn, điều phối thống nhất, quản lý tổ chức, biên chế đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Ban Thường trực sẽ phân bổ, quản lý biên chế tổng thể; trực tiếp quản lý biên chế Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Lãnh đạo từng tổ chức chính trị-xã hội sẽ giao, quản lý biên chế nội bộ cơ quan mình. Điều này cho thấy một cơ chế kiểm soát quyền lực tài chính, nhân sự chặt chẽ hơn, tránh lãng phí nguồn lực Nhà nước. 

Một điểm mới của Quyết định 659 là việc Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho toàn bộ hệ thống Mặt trận và cả 5 tổ chức chính trị-xã hội.

Đáng chú ý, Khoản 5 Điều 2 của Quyết định 659 quy định rõ: chỉ các ban tham mưu có từ 45 biên chế trở lên mới được thành lập đơn vị cấp phòng trực thuộc, và mỗi phòng phải bảo đảm tối thiểu từ 15 biên chế trở lên. Quy định này sẽ góp phần không nhỏ triệt tiêu tình trạng "phòng 2-3 người", "nhiều lãnh đạo hơn chuyên viên".

Cũng theo Quyết định, bộ máy tham mưu, giúp việc của 5 tổ chức chính trị-xã hội từ nay gồm có:

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 4 ban/văn phòng tham mưu.

- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: 2 ban/văn phòng tham mưu.

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 3 ban/văn phòng tham mưu.

- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: 3 ban/văn phòng tham mưu.

- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: 3 ban/văn phòng tham mưu.

https://nhandan.vn/tang-chuyen-vien-giam-can-bo-cap-phong-co-quan-uy-ban-trung-uong-mat-tran-to-quoc-viet-nam-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-post1000302.html

Theo nhandan.vn
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