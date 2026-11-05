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ClockThứ Sáu, 06/11/2026 07:59

Đưa ý tưởng khởi nghiệp từ giảng đường ra thị trường

HNN - Từ những ý tưởng sáng tạo của sinh viên đến các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tại Đại học Huế (ĐHH) đang từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Phóng viên báo Huế ngày nay có cuộc trao đổi với TS. Hoàng Kim Toản, Giám đốc Trung tâm KNĐMST - ĐHH về những kết quả bước đầu và định hướng phát triển hoạt động này.

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TS. Hoàng Kim Toản, Giám đốc Trung tâm KNĐMST - Đại học Huế 

Thưa ông, qua thực tế triển khai các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hiệu quả thiết thực nhất mà các dự án (DA) mang lại là gì?

Rõ nét nhất là các DA đang góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đại học Huế, với sự tham gia của sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ. Sinh viên có cơ hội thực hành khởi nghiệp thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua lý thuyết. Cuộc thi Ý tưởng KNĐMST lần thứ IX năm 2026 thu hút gần 30 nhóm DA với hơn 120 thí sinh và hơn 20 cố vấn đồng hành. Việc yêu cầu mỗi nhóm có từ 3 - 5 thành viên đến từ ít nhất hai ngành học khác nhau tạo điều kiện để sinh viên liên ngành cùng phát triển ý tưởng. Chẳng hạn, DA “Ô! Nghệ Huế” đạt giải Nhì có thành viên đến từ Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Kinh tế và Trường Du lịch. Cuộc thi cũng mở rộng cơ hội cho học sinh THPT tham gia cùng sinh viên.

Đối với giảng viên, đây là kênh thúc đẩy chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành các giải pháp có khả năng ứng dụng. Cuộc thi Giải pháp đổi mới sáng tạo dành cho cán bộ, giảng viên tăng từ 6 DA đạt giải năm 2025 lên 12 DA năm 2026. Các giải pháp trải rộng trên nhiều lĩnh vực, như phân bón hữu cơ, vật liệu xây dựng thích ứng môi trường biển, thiết bị phục vụ đào tạo và nền tảng chuyển đổi số trong kiểm định chất lượng giáo dục. Với nhà trường, hoạt động này tăng cường kết nối giữa các đơn vị thành viên; đồng thời, thu hút doanh nghiệp và các tổ chức đồng hành.

ĐHH đã hỗ trợ sinh viên chuyển hóa ý tưởng, kết quả nghiên cứu thành sản phẩm như thế nào? 

Khoảng cách lớn nhất đối với một DA khởi nghiệp là chuyển từ ý tưởng sang sản phẩm mà khách hàng thực sự có nhu cầu và sẵn sàng chi trả. Chúng tôi chú trọng chương trình ươm tạo theo từng bước, từ ngày 9/7 đến 30/9/2026, với hoạt động Demo Day diễn ra ngày 26/9. Trong quá trình này, các nhóm phải phỏng vấn sâu ít nhất 15 khách hàng tiềm năng, xây dựng mô hình kinh doanh, chế tạo sản phẩm khả dụng tối thiểu, đưa sản phẩm đến người dùng trải nghiệm, tiếp nhận phản hồi và cải tiến. Các nhóm còn phải tính toán giá thành, định giá và thực hiện bán hàng thực tế. Mỗi tuần, đều có sản phẩm đầu ra cụ thể cùng sự đồng hành của cố vấn.

Nhiều DA khai thác kết quả nghiên cứu khoa học và nguồn lực bản địa. Tiêu biểu như DA “Tất gel thảo dược An Túc” của sinh viên Trường Đại học Y - Dược đạt giải Nhất; “Ô! Nghệ Huế” đạt giải Nhì; DA phân bón hữu cơ từ phụ phẩm tôm Biofert-S đạt giải Ba. Các DA EcoMeat với sản phẩm thịt thực vật từ mít non, chuỗi sản phẩm từ rau má và E-Room - hệ thống AI luyện hội thoại tiếng Anh - đạt giải Khuyến khích.

Tại vòng chung kết, ba DA nhận được cam kết đầu tư với tổng giá trị 147 triệu đồng. “Tất gel thảo dược An Túc” được cam kết đầu tư 100 triệu đồng; Biofert-S nhận cam kết 27 triệu đồng và “Ô! Nghệ Huế” nhận cam kết 20 triệu đồng. Đây là những tín hiệu tích cực. Chúng tôi tiếp tục yêu cầu các nhóm kiểm chứng hiệu quả bằng phản hồi của người dùng và doanh thu bán hàng thực tế, bởi đó mới là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng phát triển bền vững.

ĐHH có hỗ trợ để các DA không dừng lại ở cuộc thi mà tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và thương mại hóa?

Chúng tôi xác định cuộc thi là điểm khởi đầu của quá trình ươm tạo, không phải đích đến. Hoạt động hỗ trợ tập trung vào bốn nhóm chính:

Thứ nhất, huấn luyện và cố vấn. Các nhóm được đồng hành theo mô hình mentor - mentee, tham gia các workshop về xây dựng đội nhóm, tư duy thiết kế, mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, kiểm chứng thị trường, định giá và gọi vốn. Những DA vào chung kết còn được huấn luyện riêng về kỹ năng thuyết trình trước nhà đầu tư.

Thứ hai, kết nối nguồn lực tài chính. Thông qua các cuộc thi, DA có cơ hội trình bày trước hội đồng chuyên môn, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp. Những cam kết đầu tư bước đầu tạo thêm điều kiện để nhóm hoàn thiện sản phẩm và phát triển mô hình kinh doanh.

Thứ ba, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ thương mại hóa. Trung tâm KNĐMST có nhiệm vụ kết nối các giải pháp đạt giải với doanh nghiệp, hỗ trợ ươm tạo và thương mại hóa. Đối với các giải pháp của giảng viên, những DA sẵn sàng thương mại hóa được ưu tiên kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chương trình ươm tạo, tăng tốc. Những giải pháp hướng đến tạo tác động và chuyển đổi được hỗ trợ triển khai thí điểm trong các đơn vị của ĐHH.

Thứ tư, truyền thông và theo dõi sau cuộc thi. Các DA được giới thiệu trên những kênh thông tin của ĐHH; đồng thời, nhà trường theo dõi, đánh giá tác động và xem xét nhân rộng các giải pháp tiềm năng. Chúng tôi cũng nhìn nhận rằng giai đoạn sau cuộc thi vẫn cần được tăng cường, nhất là hỗ trợ pháp lý và không gian làm việc cho các nhóm sinh viên. Điều quan trọng là những cam kết đầu tư sớm được hiện thực hóa thành nguồn vốn, giúp dự án tiến xa hơn trên con đường phát triển.

Xin cảm ơn ông!

Hoàng Triều (thực hiện)
 Từ khóa:
ý tưởngkhởi nghiệpgiảng đườngthị trường
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