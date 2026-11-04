Khai thác thị trường đường dài: Đòn bẩy mới để tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam

Châu Âu là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất về lượng khách quốc tế đến Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo động lực tăng trưởng mới từ việc mở rộng và khai thác các thị trường đường dài

Theo thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, bên cạnh các thị trường truyền thống tại châu Á, các thị trường châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Xét về cơ cấu thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với 14,6 triệu lượt, chiếm gần 75% tổng lượng khách quốc tế. Tiếp đến là châu Âu với 3,22 triệu lượt, chiếm khoảng 16,5% tổng lượng khách. Châu Mỹ với 1,04 triệu lượt, chiếm 4,4% tổng lượng khách. Châu Úc với 602,7 nghìn lượt, chiếm 3,1% tổng lượng khách. Cuối cùng, châu Phi với 59,9 nghìn lượt, chiếm 0,3% trong tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong 10 thị trường gửi khách hàng đầu đến Việt Nam trong 10 tháng năm 2026, thị trường Trung Quốc đứng đầu với gần 4,4 triệu lượt khách. Theo sau đó, thị trường Hàn Quốc đứng thứ hai với 3,4 triệu lượt khách. Thị trường Nga củng cố vị trí thứ 3 với 1,25 triệu lượt khách. Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ 4 với 1,07 triệu lượt. Đây là 4 thị trường đóng góp hơn 1 triệu khách đến Việt Nam tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, nhiều thị trường có mức tăng trưởng đầy triển vọng như: Hoa Kỳ với 808,7 nghìn lượt khách, Campuchia với 787,1 nghìn lượt khách, Nhật Bản với 757,5 nghìn lượt khách, Ấn Độ với 744,6 nghìn lượt khách, Philippines với 579,2 nghìn lượt khách và Australia với 543 nghìn lượt khách.

Xét về động lực tăng trưởng, châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất 51,5%, tiếp theo là châu Phi tăng 30,7%, châu Úc tăng 21,5%, châu Mỹ tăng 18,1%, châu Á tăng 7,3%.

Không khó để nhận ra rằng, châu Âu là khu vực đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung của khách quốc tế đến Việt Nam. Với mức tăng trưởng ấn tượng, khu vực này có mức tăng tuyệt đối về lượng khách tốt nhất, tăng thêm khoảng 1,09 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, châu Á tăng thêm khoảng 992 nghìn lượt so với cùng kỳ năm trước.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, kết quả này cho thấy, bên cạnh vai trò nền tảng của các thị trường châu Á, việc mở rộng và khai thác hiệu quả các thị trường đường dài, đặc biệt là châu Âu, đang tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng du lịch Việt Nam.

Đáng chú ý, tại châu Âu, Nga là thị trường nổi bật nhất với mức tăng lên đến 150%, giữ vững vị trí thị trường nguồn lớn nhất ở khu vực. Ngoài ra, nhiều thị trường trong khu vực này cũng có sự tăng trưởng cao như: Ba Lan với 45,8%, Séc với 21,9%, Thụy Sĩ với 23,1%, Thụy Điển với 21,4%…

Các thị trường gần trong khu vực Đông Nam Á cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao như: Philippines tăng 52,4%, Campuchia tăng 43,2%, Singapore tăng 28,9%, Indonesia tăng 27,1%...

Cùng với đó, với mức tăng lần lượt là 21,3% và 22,9%, thị trường Australia và New Zealand cũng đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng chung trong tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Ở góc độ khác, dù đứng thứ hai trong số 10 thị trường gửi khách hàng đầu tới Việt Nam, song lượng khách từ Hàn Quốc đã giảm 6,3% so với trước đó. Bối cảnh này cho thấy ngành du lịch Việt Nam cần tiếp tục có những giải pháp thúc đẩy về chính sách, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm mới nhằm duy trì sức cạnh tranh của thương hiệu tại các thị trường trọng điểm truyền thống.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, bên cạnh vai trò nền tảng của các thị trường châu Á, việc mở rộng và khai thác hiệu quả các thị trường đường dài, đặc biệt là châu Âu, đang tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng du lịch Việt Nam.

Tìm hướng để hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026

Nhìn chung, sự tăng trưởng của lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 được hỗ trợ bởi sự đóng góp đồng thời của các thị trường quy mô lớn và những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao.

Theo đó, sự tăng trưởng mạnh của thị trường xa châu Âu, cùng với đà phát triển tích cực tại một số thị trường gần trong khu vực châu Á đang góp phần đa dạng hóa nguồn khách và tạo thêm dư địa phát triển cho du lịch Việt Nam.

Với 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm, ngành du lịch đã đạt khoảng 78% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành du lịch cần nỗ lực lớn trong hai tháng cuối năm. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy đà tăng trưởng và tạo nền tảng cho năm tiếp theo. Điều này đòi hỏi các địa phương, doanh nghiệp du lịch chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút khách, tăng cường tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Để chuẩn bị cho thời điểm mùa du lịch cuối năm, chúng tôi không đóng khung sản phẩm theo lối mòn mà liên tục tái định nghĩa khái niệm 'city tour' với việc tiên phong thiết kế các dòng sản phẩm mang tính biểu tượng. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị-truyền thông Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour

Trên thực tế, giai đoạn mùa du lịch thu-đông và lễ hội cuối năm, nhiều đơn vị lữ hành ghi nhận xu hướng chuyển dịch rõ rệt trong nhu cầu của du khách. Từ việc tham quan thuần túy, giờ đây, khách du lịch cả trong nước và quốc tế đều mong muốn có những trải nghiệm sống động, với những hành trình được cá nhân hóa.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị-truyền thông Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour chia sẻ, khai thác trọng tâm khách tham quan các điểm đến tại Đông Nam Bộ, có thể thấy, hiện nay, du khách không chỉ tìm kiếm các điểm check-in mà còn mong muốn trải nghiệm những hành trình có chiều sâu văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Nhu cầu trải nghiệm nội đô kết hợp với nghỉ dưỡng tại các khách sạn cao cấp đang có chiều hướng tăng trưởng. Đơn vị này nhận thấy, lượng khách quan tâm đến các tour văn hóa-lịch sử nội đô đạt mức tăng trưởng khoảng 25% so với cùng kỳ trước đó. Ngoài ra, thay vì chọn những lịch trình dày đặc, du khách hiện đại chuộng nhịp độ thong thả, tập trung vào ẩm thực bản địa tinh tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và những giá trị văn hóa độc bản.

"Để chuẩn bị cho thời điểm mùa du lịch cuối năm, chúng tôi không đóng khung sản phẩm theo lối mòn mà liên tục tái định nghĩa khái niệm 'city tour' với việc tiên phong thiết kế các dòng sản phẩm mang tính biểu tượng. Như với tệp khách tại Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị nỗ lực khai thác trọn vẹn nét giao thoa giữa Sài Gòn xưa và nay. Điểm mới mẻ trong các sản phẩm này nằm ở chỗ có thể biến mỗi góc phố, mỗi bữa ăn, mỗi điểm dừng chân tại Thành phố Hồ Chí Minh thành một câu chuyện kể văn hóa đầy lôi cuốn, được 'đo ni đóng giày' theo từng gu thẩm mỹ của du khách", bà Trần Thị Bảo Thu cho biết thêm.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp lữ hành, từ nay đến cuối năm 2026, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách trong những tháng cuối năm, đồng thời củng cố thị trường và tạo đà tăng trưởng cho năm 2027.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, môi trường ổn định, an toàn, an ninh, kèm với đó là sự mở rộng các đường bay thẳng kết nối Việt Nam với các trung tâm du lịch quốc tế, cùng chính sách thị thực thuận lợi đang góp phần tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận điểm đến Việt Nam.

Song song với những yếu tố trên, việc duy trì sức hấp dẫn về tài nguyên, sản phẩm du lịch đa dạng của Việt Nam cũng tạo nên những lợi thế, mang lại mức tăng trưởng khách quốc tế hai con số trong năm 2026.

https://nhandan.vn/khai-thac-thi-truong-duong-dai-don-bay-moi-de-tang-luong-khach-quoc-te-den-viet-nam-post999969.html