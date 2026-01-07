  • Huế ngày nay Online
Giá vàng ngày 9/1: Vàng miếng SJC tăng cả triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (9/1) tăng trở lại sau phiên chốt lời hôm qua, giao dịch ở mức 4.467 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 1,1 triệu đồng lên mức 158,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC tăng lên mức 155,3 triệu đồng/lượng.

 (Ảnh: NGỌC BÍCH)

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 9/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,1 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 152,8 triệu đồng/lượng, bán ra 155,3 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng so chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 153,5 triệu đồng/lượng và bán ra 156,5 triệu đồng/lượng, tăng triệu đồng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so chốt phiên trước đó.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 153,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 158,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 156,4-158,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cao hơn giá vàng miếng hơn 2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ ngày 9/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 12,2 USD/ounce so kết phiên hôm trước lên mức 4.467,7 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ và đã phục hồi đáng kể so mức thấp nhất hôm qua khi thị trường chứng kiến hoạt động chốt lời ngắn hạn của các nhà đầu tư.

Các nhà giao dịch vàng, bạc đang chuẩn bị cho đợt tái cơ cấu hằng năm của các chỉ số hàng hóa, các hợp đồng tương lai trị giá hàng tỷ USD có thể bị bán ra trong vài ngày tới. Bloomberg dẫn ước tính của Citigroup Inc. rằng, khoảng 6,8 tỷ USD giá trị hợp đồng tương lai bạc có thể bị bán để đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu, trong khi lượng vốn rút ra khỏi các hợp đồng tương lai vàng cũng vào khoảng tương đương.

Việc bán ra là cần thiết do tỷ trọng của kim loại quý trong các chỉ số hàng hóa chuẩn đã tăng mạnh, Bloomberg cho hay.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 98,93 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,178%; thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, cổ phiếu công nghệ đuối sức; giá dầu thế giới tăng mạnh, giao dịch quanh mức 62,34 USD/thùng đối với dầu Brent và 58,9 USD/thùng với dầu WTI.

