Thứ Hai, 27/10/2025 16:42 (GMT+7)
Thông báo mời chào giá V/v: “Foam và bột khô chữa cháy tại Cảng HKQT Phú Bài năm 2025”
HNN.VN - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm “Foam và bột khô chữa cháy tại Cảng HKQT Phú Bài năm 2025”.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:
1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
- Thời gian thực hiện hợp đồng:Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hiệu lực của hồ sơ chào giá ³ 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp sơ chào giá.
- Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Tổ 10, Phường Phú Bài, Thành phố Huế.
2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá
- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: từ 8h00’ ngày 28/10/2025 đến 8h00’ ngày 31/10/2025.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
* Địa điểm: Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài;
* Số điện thoại: 0234.3861131
* Địa chỉ: Phường Phú Bài, Thành phố Huế.
- Người liên hệ: BàLê Thị Kim Ngọc (Số điện thoại: 0359 279 729).
3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:
https://vietnamairport.vn/phubaiairport/