Thứ Ba, 23/09/2025 14:29 (GMT+7)
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Thông báo mời chào giá V/v: Bảo dưỡng bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt hệ thống Chiller và bơm tăng áp cấp nước nhà ga
HNN.VN - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Bảo dưỡng bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt hệ thống Chiller và bơm tăng áp cấp nước nhà ga”.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:
1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá
- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ 00 phút ngày 28/9/2025.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
* Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
* Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.
- Người liên hệ: Ông Trần Doãn Bảo, số điện thoại: 090 645 6800.
3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:
https://www.vietnamairport.vn/phubaiairport/