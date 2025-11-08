Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 20/11/2025 đến ngày 26/11/2025

Ngày Thời gian Khu vực

Bắt đầu

Giờ:phút Kết thúc

Giờ:phút

1. Phường Kim Long:

T5, 20/11/2025 6:00 7:40 - Đường Vạn Xuân (từ số nhà 01 đến số nhà 117), Phạm Thị Liên (từ số nhà 01 đến kiệt 36), Phú Mộng (từ Kiệt 42 đến đường Vạn Xuân), Kim Long (từ số nhà 26 đến đường Lê Duẩn) - (TBA Kim Long 3);

- Đường Vạn Xuân (từ số nhà 59 đến số nhà 109 Vạn Xuân);

- Kiệt 75 và 95 Vạn Xuân (TBA Vạn Xuân 3).

T5, 20/11/2025 8:00 10:40 Kiệt 240 Lý Nam Đế (Nhánh B TBA An Ninh Thượng)

T5, 20/11/2025 14:00 16:00 Đường Kim Long (từ số nhà 92 đến số nhà 104 ); kiệt: 104, 110, 116, 130 Kim Long (Nhánh C TBA Kim Long 1)

T6, 21/11/2025 7:30 11:30 Đại học Huế (TBA Viện công nghệ Sinh học ĐH Huế). (KV Đội QLĐ Hương Trà)

T2, 24/11/2025 7:00 11:45 Đường Kim Long (từ số nhà 134 đến số nhà 154 ), kiệt 150 Kim Long, Nguyễn Hoàng (từ số nhà 01 đến số nhà 31 và từ số nhà 02 đến số nhà 30); Kiệt 20 Nguyễn Hoàng; Nguyễn Phúc Nguyên (từ nhà số 2 đến nhà số 4), kiệt 4 Nguyễn Phúc Nguyên (Nhánh B, D TBA Kim Long 1)

T4, 26/11/2025 6:20 11:30 - Trường Tiểu Học Hương Long số 59 Lý Nam Đế;

- Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 57 đến số nhà 71 và từ số nhà 210 đến số nhà 230), kiệt 59 Lý Nam Đế, Nguyễn Phúc Thụ (TBA An Ninh Hạ 4);

- Đường Phạm Tu, Lý Nam Đế (từ số nhà 248 đến số nhà 276), kiệt: 248, 252, 268 Lý Nam Đế (TBA Phạm Tu 1, TBA Phạm Tu 2);

- Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 234 đến chùa Kim Sơn) - (TBA Bơm Hương Long);

- Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 08 đến số nhà 78), Kiệt: 15, 20, 34, 68, 78 Nguyễn Hữu Dật (TBA Trúc Lâm 4).

2. Phường Hương An:

T5, 20/11/2025 7:30 14:00 Nhánh A TBA Nham Biều 1. (KV Đội QLĐ Hương Trà)

T6, 21/11/2025 8:00 10:40 Ban Quản Lý Chợ Hương Sơ số 58 Tản Đà;

Dãy D, G2, G3, G5 Khu CC Hương Sơ, Tổ 7 KV3, phường Hương An (Nhánh C TBA Tái Định Cư Hương Sơ)

T7, 22/11/2025 14:00 16:00 Đường Đặng Tất (từ số nhà 07 đến số nhà 105, kiệt 34), Trần Quý Khoáng (từ số nhà 01 đến số nhà 31), Tổ 8 KV3 Phường An Hòa (cũ), Xóm:1, 2, 3 , 4 Dương Xuân Hương Sơ (cũ) - (TBA Bơm Phao Tây An)

3. Phường Phú Xuân:

T6, 21/11/2025 7:00 16:10 Đường Tăng Bạt Hổ (từ số nhà 295 và số nhà 296 đến Cầu Bãi Dâu) - (TBA Tăng Bạt Hổ 3)

4. Phường Hóa Châu:

T7, 22/11/2025 7:30 12:00 Thôn Thủy Phú, Thôn Triều Sơn Đông (Nhánh A TBA Bơm Hương Vinh, Nhánh A TBA Hương Vinh 6)

T2, 24/11/2025 7:30 12:00 Thôn Địa Linh, Thôn La Khê (Nhánh nhánh A TBA Địa Linh 2, Nhánh C TBA Địa Linh, Nhánh A TBA Hương Vinh 2)

T4, 26/11/2025 7:30 13:30 TDP Vân Quật Thượng, TDP Tiến Thành. (KV Đội QLĐ Phú Vang)

5. Phường Vỹ Dạ:

T5, 20/11/2025 6:30 11:45 - Đường Trần Hữu Dực, Phùng Chí Kiên, Lê Quang Đạo, Lê Hồng Sơn: TBA Kiểm Huệ 7

- Công ty CP Lin Hoàng (TBA Tố Hữu 1)

T7, 22/11/2025 7:30 11:00 Đường Hàn Mặc Tử (từ số nhà 01 đến số nhà 13), Nguyễn Sinh Cung (từ số nahf 01 đến số nhà 31)

6. Phường Thuận Hóa:

T5, 20/11/2025 14:00 16:00 Đường Lê Lợi (từ số nhà 11 đến số nhà 17)

T6, 21/11/2025 6:00 7:30 Đường Phan Đình Phùng (từ số nhà 61 đến số nhà 79), Nguyễn Trường Tộ (từ số nhà 05 đến số nhà 19)

T6, 21/11/2025 7:30 9:30 Đường Bùi Thị Xuân (từ số nhà 131 đến số nhà 163)

T6, 21/11/2025 7:30 11:00 Đường Võ Thị sáu (từ số nhà 39 đến số nhà 91), Nguyễn Công Trứ (từ số nhà 27 đến số nhà 33)

T6, 21/11/2025 14:00 16:30 Đường Chu Văn An

T7, 22/11/2025 7:00 15:00 - Đường Hà Nội (từ số nhà 5 đến số nhà 11), Trần Cao Vân (từ số nhà 02 đến số nhà 08);

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - CN Huế, Viện Đào Tạo Mở và Công Nghệ thông tin - Đại Học Huế, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại Học Huế (TBA In Biểu mẫu)

T7, 22/11/2025 7:30 11:00 Đường Nguyễn Công Trứ (từ số nhà 01 đến số nhà 27), Lê Lợi (từ số nhà 98 đến số nhà 124)

T7, 22/11/2025 14:00 16:30 - Đường Lê Hồng Phong (từ số nhà 13 đến số nhà 35), Trường Mần non Hoa Mai (TBA Tập thể Đống Đa);

- Đường Tôn Đức Thắng (từ số nhà 01 đến số nhà 09), Tố Hữu (từ số 01 đến số nhà 15).

CN, 23/11/2025 7:30 19:00 - Công ty Điện lực Huế - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung (Văn phòng CTĐL Huế - Tổ chỉnh lý văn thư lưu trữ);

- Công ty Điện lực Huế - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung (Đội QLĐ Nam Sông Hương - 102 Nguyễn Huệ);

- Công ty Điện lực Huế - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung (Sân tennis - 32 Lý Thường Kiệt);

- Công ty Điện lực Huế - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung (Trung tâm thí nghiệm điện CTĐL Huế, 42 Lý Thường Kiệt);

- Công ty Điện lực Huế - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung (Nhà khách Điện lực - 100 Nguyễn Huệ)

(TBA Điện Lực Nam Sông Hương)

- Công ty Điện lực Huế - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung (Tòa nhà văn phòng công ty - 32 Lý Thường Kiệt);

- Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

(TBA NĐH Công ty Điện lực)

T3, 25/11/2025 7:30 11:00 Đường Phạm Ngũ Lão (từ số nhà 02 đến số nhà 38), Đường Lê Lợi (từ số 40 đến 96);

T3, 25/11/2025 14:00 16:30 Đường Võ Thị Sáu (từ số 01 đến 31), Chu Văn An (từ số 04 đến 20)

T3, 25/11/2025 14:00 16:30 Đường Hùng Vương (từ số 03 đến 19), Trần Cao Vân (từ số 07 đến 21)

T4, 26/11/2025 7:30 11:00 - Đường Phan Chu Trinh (từ số nhà 02 đến số nhà 54), Đường Điện Biên Phủ (từ số nhà 09 đến số nhà 33);

- 'Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân (TBA Khách sạn Gold).

T4, 26/11/2025 14:00 16:30 - Đường Phạm Ngũ Lão (từ số 40 đến 48);

- Các nhà số 21 Võ Thị Sáu;

- Đường Bà Triệu (từ số nhà 48 đến số nhà 96);

- Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Huế (TBA Trung tâm Thế Thao Thừa Thiên Huế - Trạm T1).

7. Phường Phong Thái:

CN, 23/11/2025 7:30 15:30 - Công ty TNHH Chế biến gỗ xuất khẩu Phúc Thịnh (TBA Phúc Thịnh); Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VINFAST (TBA Trạm sạc Vinfast - CHXD Petrolimex 20 ); Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Huế Cơ sở 2 (TBA Bệnh viện Phong An 2);

- Các TBA Bơm Tăng Áp Đồng Lâm , Thượng An 3, Bệnh Viện Đa khoa Phong An 1.

8. Phường Phong Dinh:

T3, 25/11/2025 7:30 16:30 - Các TBA: Nhánh B TBA Trung Thạnh 1, TBA Trung Thạnh 2, TBA Chương Bình, TBA Chương Bình 2, TBA Phú Nông, TBA Ma Nê)

- Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Lộc (TBA Bơm Hải Hạc); Hợp tác xã nông nghiệp Phú Lộc, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đại Phú, Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Mỹ Phú (TBA Bơm Ô Sa Tồn)

T4, 26/11/2025 7:30 15:30 Nhánh B TBA Trạch Phổ 2

9. Phường Phong Điền:

T3, 25/11/2025 7:30 15:30 Nhánh B TBA Nam Phong 1

10. Phường Phú Bài:

T5, 20/11/2025 7:30 11:30 CTCP Cơ khí và Xây dựng công trình 878 (TBA XN 878)

T7, 22/11/2025 7:30 11:30 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP (TBA Cảng Hàng Không Phú Bài )

T2, 24/11/2025 6:30 12:30 Các TBA Phú Lương 2, Phú Lương 3, Phú Bài 9

T3, 25/11/2025 7:30 16:30 - Các TBA Trung tâm Giáo dục QP và AN (ĐH Huế), Phú Bài 2, Phú Bài 5, Phú Bài 8, Phú Lương 1, Phú Lương 4, Nguyễn Khoa Văn;

- CTCP Cơ khí và Xây dựng công trình 878 (TBA XN 878).

11. Phường Thanh Thủy:

T5, 20/11/2025 7:30 11:30 - Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương (TBA Bơm Thủy Dương 2, TBA Bơm Thủy Dương); Công ty cổ phần 473 (TBA Bơm Thủy Dương); Hợp tác xã nông nghiệp Thủy Phương, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thanh Thủy (TBA Đèn đường Thủy Phương 2); Thuế Thành phố Huế (TBA Chi cục Thuế KV Hương Phú); Công ty Cổ phần Tổng công ty PGS (TBA Showroom PGS);

- Các TBA Thủy Phương 1, Thủy Phương10, Hói Cây Sen;

- Công ty cổ phần Long Thọ (TBA Xi Măng Long Thọ 2)

T6, 21/11/2025 8:00 11:00 Công ty Cổ phần viên nén năng lượng Thừa Thiên Huế (TBA Lâm sản Thủy Phương T2); Công ty Cổ phần Viên nén năng lượng Thừa Thiên Huế (TBA Viên Nén Năng Lượng Thủy Phương T1, TBA Viên Nén Năng Lượng Thủy Phương T2).

T7, 22/11/2025 6:00 13:00 TDP Cầu Kênh, TDP Giáp Nam. (KV Đội QLĐ Phú Vang)

T2, 24/11/2025 7:30 11:30 Công ty TNHH An Toàn Solar (TBA Lâm Sản Thủy Phương T1)

T4, 26/11/2025 7:30 11:30 Nhánh A TBA Hố Môn

12. Xã Lộc An:

T7, 22/11/2025 7:30 16:30 Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (các TBA An Lại, Nam Phổ Cần)

T7, 22/11/2025 9:00 11:30 Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (các TBA Bắc Thượng, Bắc Thượng 2, Tây A)

13. Xã Phong Quảng:

T6, 21/11/2025 7:30 13:45 - Các TBA Quảng Công 1, 2, 4, 8; TBA Quảng ngạn 6;

- Công ty cổ phần Khoáng sản Huế (TBA Titan Quảng Công 1 T1 ).

14. Xã Phú Hồ:

T7, 22/11/2025 6:00 13:00 Xã Phú Hồ

T4, 26/11/2025 6:30 15:30 Các Thôn Giang Đông A, Giang Đông B, Lê Xá Đông, Lê Xá Tây, Lương Lộc, Khê Xá

15. Xã Phú Vang:

T7, 22/11/2025 13:30 18:00 TDP Nam Châu, TDP Hòa Đông

16. Phường Phú Thượng:

T6, 21/11/2025 6:00 8:00 TDP Tây Trì Nhơn, TDP Tây Thượng, TDP La Ỷ

T6, 21/11/2025 6:00 17:45 TDP Nam Thượng

T6, 21/11/2025 6:00 16:00 TDP Lại Thế

17. Phường Mỹ Thượng:

T6, 21/11/2025 8:00 10:00 TDP Trung Đông

T6, 21/11/2025 10:00 14:00 - TDP Trung Đông, TDP Ngọc Anh;

- Viện Công Nghệ Sinh Học, Đại Học Huế (TBA Trung tâm Công nghệ Sinh học Huế); Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông Song Ngữ Quố tế Học Viện Anh Quốc - Huế (TBA UK ACADEMY Huế)

T6, 21/11/2025 14:00 16:00 TDP Tây Thượng

T6, 21/11/2025 16:00 17:45 TDP Tây Trì Nhơn, TDP Trung Đông

18. Xã Phú Vinh:

T6, 21/11/2025 7:00 15:00 Xã Phú Vinh

T2, 24/11/2025 7:00 14:00 Thôn 1, Thôn 2

19. Phường Dương Nỗ:

T3, 25/11/2025 7:00 12:00 TDP Quy Lai

20. Xã Chân Mây Lăng Cô:

T6, 21/11/2025 8:00 11:00 - Các TBA Lộc Vĩnh 5, TĐC Lộc Vĩnh, TĐC Lộc Vĩnh 2;

- Hộ Kinh doanh Lê Công Tin (TBA Nuôi tôm Lộc Vĩnh 2).

CN, 23/11/2025 7:30 17:00 - Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam (TBA SHAIYO AA T1, SHAIYO AA T2);

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (các TBA CS T2 Chân Mây, CS T3 CHÂN MÂY, Bơm T3 Chân mây, Bơm T2 Chân Mây, Bơm T5 Chân Mây);

- Công ty cổ phần One - One Miền Trung (TBA Tam vị 4 T1, Tam vị 4 T2); Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico Huế (TBA Chế Biến Lâm Sản 2); Công ty TNHH Long Đại Thịnh (TBA Bơm T3 Chân Mây)

- Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế (TBA Kim long Motor 1, 2, 3, 4; TBA Kim long Motor 13, TBA Thi công Kim long Motor Huế T1)

- Công ty TNHH America Quartz Technology (TBA Gia công Thạch Anh)

- Các TBA Tam Vị, Tam Vị 2, Phú Hải.

CN, 23/11/2025 9:00 12:30 - Công ty Cổ Phần Đầu tư Sài Gòn - Huế (TBA Văn Phòng SGH Lô 1);

- Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam (TBA Bilion Max, Bilion Max 2 - T1&T2, Bilion Max 3 - T1&T2, Bilion Max 4 - T1&T2)

- Công ty TNHH Sunjin AT&C Vina (TBA SUNJIN AT&C VINA);

- Công ty TNHH MTV Lux Quartz Việt Nam (TBA CÔNG TY THẠCH ANH);

- Công ty Cổ Phần Đầu tư Sài Gòn - Huế (TBA Bơm nước thải SGH);

- Công ty TNHH Nakamoto Packs Việt Nam (TBA NaKaMoTo);

- Công ty TNHH Malpensa Plant Việt Nam (TBA Malpensa Plant);

- Công ty TNHH Okura Việt Nam (TBA Okura);

- CÔNG TY TNHH JON72 VIỆT NAM (TBA TC Dự án JON72);

- Công ty TNHH Vật liệu mới Ferrum (Việt Nam) - (TBA FERRUM);

- Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VINFAST (TBA VINFAST Lộc Vĩnh)

- TBA Đông An

T2, 24/11/2025 7:30 15:00 - Công ty Truyền tải điện 2 - Chi nhánh Công ty Truyền tải điện Quốc gia (TBA Truyền tải Lăng Cô);

- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Huế (TBA XLNT Lăng Cô);

- Lê Sữu, Quán Cà phê - Ăn trưa Lagun, Hộ kinh doanh Lê Hợi (TBA THE LAGOON);

- Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Trần Đình Phước, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân độI (TBA BTS Phú Gia);

- Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (TBA Hầm Phú Gia, TBA Chiếu sáng Phú Gia 1, Chiếu sáng Phú Gia 2);

- Công ty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Huế (TBA NMG XK Phú Gia T1, TBA NMG XK Phú GiaT3);

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sông Lô (TBA Mỏ đá Tam Lộc);

- Công ty TNHH Toàn Tâm (TBA Mỏ đá Phú Gia, TBA Mỏ đá Phú Gia 2);

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (TBA CS T1 Chân Mây);

- Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VINFAST (VINFAST Lộc Tiến);

- Các TBA Hầm Phú Gia 1, Phú Gia, Phú Gia 2.

21. Xã Bình Điền:

T5, 20/11/2025 7:30 12:30 TBA Hương Thọ 8, TBA Bình Thành 3

22. Xã Khe Tre:

T6, 21/11/2025 8:00 11:00 Thôn Dỗi, thôn Ria Hố, thôn Lộc Hưng, thôn Mỹ Hưng

T6, 21/11/2025 11:00 14:00 Thôn Lộc Hưng

23. Xã Hưng Lộc:

T3, 25/11/2025 8:00 11:30 Thôn Dương Lộc, Thôn Hòa Lộc

24. Xã Long Quảng: