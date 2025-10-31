Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 13/11/2025 đến ngày 19/11/2025

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản thông báo kết quả bầu thủ tướng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tại cuộc họp toàn thể Hạ viện diễn ra vào 13h chiều 21/10 (theo giờ Nhật Bản), các nghị sĩ đã tiến tiến hành bầu chọn Thủ tướng Nhật Bản, sau khi ông Shigeru Ishiba và Nội các đồng loạt từ chức vào sáng cùng ngày.