  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 08/11/2025 07:40
Thông tin doanh nghiệp:

Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 13/11/2025 đến ngày 19/11/2025

HNN.VN - Lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 13/11/2025 đến ngày 19/11/2025

Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 6/11/2025 đến ngày 12/11/2025 Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 30/10/2025 đến ngày 5/11/2025

Ngày

Thời gian

Khu vực

Bắt đầu
Giờ:phút

Kết thúc
Giờ:phút

1. Phường An Cựu:

T6, 14/11/2025

6:00

14:00

- TBA An Tây 2: Đường Tôn Quang Phiệt (từ số nhà 127 đến số nhà 203), Đại Giang (từ số nhà 220 đến số nhà 342);
- TBA Nguyễn Hữu Cảnh: Đường Tôn Thất Bật, Nguyễn Văn Khả, Khu TĐC Đại học Huế.

T6, 14/11/2025

7:30

16:30

TBA An Đông 2. (KV Đội QLĐ Hương Thủy)

2. Phường Thanh Thủy:

T5, 13/11/2025

7:30

10:30

- Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương (TBA Bơm Thủy Dương 2); Công ty cổ phần 473, Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương (TBA Bơm Thủy Dương); Hợp tác xã nông nghiệp Thủy Phương, Hợp tác xã nông nghiệp Thủy Phương (TBA Đèn Đường Thủy Phương 2); Thuế Thành phố Huế (TBA Chi cục Thuế KV Hương phú); Công ty Cổ phần Tổng công ty PGS (TBA Showroom PGS);
- Các TBA Thủy Phương 1, Thủy Phương 10, Hói cây sen. (KV Đội QLĐ Hương Thủy)

T6, 14/11/2025

6:00

14:00

Đường Nguyễn Như Đỗ

T6, 14/11/2025

7:30

16:30

TBA Đài phát thanh TX Hương Thủy. (KV Đội QLĐ Hương Thủy)

3. Phường Thuận Hóa:

T6, 14/11/2025

8:00

10:00

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cường, Công ty TNHH Hoàng Thương (TBA Nước đá Hoàng Thương)

4. Phường Phong Điền:

T5, 13/11/2025

7:50

11:30

- Các TBA Định Cư Mỏ Đá Đồng Lâm, Phước Thọ, Đông Thái 1, Đông Thái 3;
- Công ty TNHH Một thành viên Thương Mại và Xây dựng Tấn Hoàng (TBA TM&XD TẤN HOÀNG); Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn Cầu V-Green (TBA Vinfast Nút giao Cao tốc TL9B và TL11B)

5. Phường Hương Thủy:

T5, 13/11/2025

7:30

11:00

Nhánh A TBA Lương Nhơn

T3, 18/11/2025

7:30

11:30

- TBA Tô Đà 3;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Bài (TBA Chiếu sáng tỉnh lộ 18).

6. Phường Phú Bài:

T2, 17/11/2025

6:30

15:30

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế (TBA Xăng dầu số 5)

7. Phường Hóa Châu:

T4, 19/11/2025

7:00

17:00

TBA Phú Lương A

8. Xã Quảng Điền:

T4, 19/11/2025

7:00

17:00

TBA La Văn Hạ, TBA Đông Xuyên

9. Phường Mỹ Thượng:

T6, 14/11/2025

8:00

14:00

TDP Ngọc Anh, TDP Lại Thế

T7, 15/11/2025

6:00

15:00

TBA Ngọc Anh 2: TDP Ngọc Anh

9. Phường Thuận An:

T7, 15/11/2025

7:00

14:00

Thôn Hoà Duân, Thôn Tân An, Thôn Xuân An

10. Xã Phú Vang:

T5, 13/11/2025

7:30

13:30

Thôn Dưỡng Mong B

T5, 13/11/2025

13:00

15:30

Thôn Dưỡng Mong, Thôn Dưỡng Mong A

11. Xã Vinh Lộc:

T4, 19/11/2025

7:30

14:30

- HTX tiêu thụ điện Vinh Hưng (TBA Vinh Hưng 6);
- Vinfast Bến xe Vinh Hưng (TBA Vinfast Bến xe Vinh Hưng).

12. Xã A Lưới 1:

T5, 13/11/2025

8:00

17:00

Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (BTS Viettel 203)

13. Xã A Lưới 2:

T2, 17/11/2025

8:00

13:00

Nhánh C TBA VP Chi Nhánh: Thôn 5, Thôn 6

14. Xã A Lưới 4:

T6, 14/11/2025

8:00

13:00

- TBA Liên Hiệp: Thôn Liên Hiệp;
- Nhánh A TBA Hương Lâm: Thôn Cưr Xo, Thôn Ba Lạch.

15. Xã Chân Mây - Lăng Cô:

T5, 13/11/2025

8:00

14:00

- Hộ kinh doanh Bàu Ngang (Bơm T4 Chân Mây); Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Xây dựng Cửa đại (TBA Bê tông Cửa Đại); Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế (TBA Thi công Kim Long Motor T3);
- Các TBA Thổ Sơn 2, Tam Vị 3, Lộc Vĩnh 3.

16. Phường Hương Trà:

T5, 13/11/2025

7:30

16:00

TBA Tứ Hạ T6

T5, 13/11/2025

8:30

10:30

Công ty Cổ phần Vận tải Hùng Đạt, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nam Điền (TBA Nam Điền)

T6, 14/11/2025

7:30

16:00

TBA Tứ Phú

T7, 15/11/2025

8:00

14:30

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Năng, Công ty TNHH Sinh dược phẩm HERA (TBA Sinh Dược Phẩm Hera-T2)

17. Phường Kim Long:

T5, 13/11/2025

14:00

16:00

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Thành phố Huế (TBA Khe Ngang T1 (TBA Khe Ngang T1)

18. Phường Hương An:

T6, 14/11/2025

7:30

14:00

Nhánh A TBA Nham Biều T1

T2, 17/11/2025

7:00

17:00

Các TBA Bồn Phổ 1, Bồn Phổ 2, Bồn Phổ 3, Cao Văn Khánh, UBND phường Hương An

19. Phường Kim Trà:

T2, 17/11/2025

7:00

17:00

Các TBA La Chữ 2, La Chữ 4, Trường Thi, Quê Chữ 2, Quê Chữ 3

T4, 19/11/2025

7:00

14:00

- Các TBA Triều Sơn Trung, Triều Sơn Trung 2, Giáp Trung 2;
- HTX nông nghiệp Tây Toàn (TBA Bơm tây Toàn), Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bao Vinh (TBA Xăng dầu Bao Vinh)

T4, 19/11/2025

7:00

17:00

- Các TBA Vân Cù 1, 2, 3, 4, 5;
- Các TBA An Thuận, Giáp Đông, Giáp Trung;
- Hợp tác xã nông nghiệp Đông Toàn (TBA Bơm Đông Toàn).

20. Xã Bình Điền:

T5, 13/11/2025

7:30

12:30

TBA TBA Hương Thọ 8, TBA Bình Thành 3
 

 Từ khóa:
thông báolịch tạm ngừng cấp điệnĐiện lực Tp Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản thông báo kết quả bầu thủ tướng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tại cuộc họp toàn thể Hạ viện diễn ra vào 13h chiều 21/10 (theo giờ Nhật Bản), các nghị sĩ đã tiến tiến hành bầu chọn Thủ tướng Nhật Bản, sau khi ông Shigeru Ishiba và Nội các đồng loạt từ chức vào sáng cùng ngày.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản thông báo kết quả bầu thủ tướng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top