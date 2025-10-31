Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 13/11/2025 đến ngày 19/11/2025

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường An Cựu:
|
T6, 14/11/2025
|
6:00
|
14:00
|
- TBA An Tây 2: Đường Tôn Quang Phiệt (từ số nhà 127 đến số nhà 203), Đại Giang (từ số nhà 220 đến số nhà 342);
- TBA Nguyễn Hữu Cảnh: Đường Tôn Thất Bật, Nguyễn Văn Khả, Khu TĐC Đại học Huế.
|
T6, 14/11/2025
|
7:30
|
16:30
|
TBA An Đông 2. (KV Đội QLĐ Hương Thủy)
|
2. Phường Thanh Thủy:
|
T5, 13/11/2025
|
7:30
|
10:30
|
- Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương (TBA Bơm Thủy Dương 2); Công ty cổ phần 473, Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương (TBA Bơm Thủy Dương); Hợp tác xã nông nghiệp Thủy Phương, Hợp tác xã nông nghiệp Thủy Phương (TBA Đèn Đường Thủy Phương 2); Thuế Thành phố Huế (TBA Chi cục Thuế KV Hương phú); Công ty Cổ phần Tổng công ty PGS (TBA Showroom PGS);
- Các TBA Thủy Phương 1, Thủy Phương 10, Hói cây sen. (KV Đội QLĐ Hương Thủy)
|
T6, 14/11/2025
|
6:00
|
14:00
|
Đường Nguyễn Như Đỗ
|
T6, 14/11/2025
|
7:30
|
16:30
|
TBA Đài phát thanh TX Hương Thủy. (KV Đội QLĐ Hương Thủy)
|
3. Phường Thuận Hóa:
|
T6, 14/11/2025
|
8:00
|
10:00
|
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cường, Công ty TNHH Hoàng Thương (TBA Nước đá Hoàng Thương)
|
4. Phường Phong Điền:
|
T5, 13/11/2025
|
7:50
|
11:30
|
- Các TBA Định Cư Mỏ Đá Đồng Lâm, Phước Thọ, Đông Thái 1, Đông Thái 3;
- Công ty TNHH Một thành viên Thương Mại và Xây dựng Tấn Hoàng (TBA TM&XD TẤN HOÀNG); Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn Cầu V-Green (TBA Vinfast Nút giao Cao tốc TL9B và TL11B)
|
5. Phường Hương Thủy:
|
T5, 13/11/2025
|
7:30
|
11:00
|
Nhánh A TBA Lương Nhơn
|
T3, 18/11/2025
|
7:30
|
11:30
|
- TBA Tô Đà 3;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Bài (TBA Chiếu sáng tỉnh lộ 18).
|
6. Phường Phú Bài:
|
T2, 17/11/2025
|
6:30
|
15:30
|
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế (TBA Xăng dầu số 5)
|
7. Phường Hóa Châu:
|
T4, 19/11/2025
|
7:00
|
17:00
|
TBA Phú Lương A
|
8. Xã Quảng Điền:
|
T4, 19/11/2025
|
7:00
|
17:00
|
TBA La Văn Hạ, TBA Đông Xuyên
|
9. Phường Mỹ Thượng:
|
T6, 14/11/2025
|
8:00
|
14:00
|
TDP Ngọc Anh, TDP Lại Thế
|
T7, 15/11/2025
|
6:00
|
15:00
|
TBA Ngọc Anh 2: TDP Ngọc Anh
|
9. Phường Thuận An:
|
T7, 15/11/2025
|
7:00
|
14:00
|
Thôn Hoà Duân, Thôn Tân An, Thôn Xuân An
|
10. Xã Phú Vang:
|
T5, 13/11/2025
|
7:30
|
13:30
|
Thôn Dưỡng Mong B
|
T5, 13/11/2025
|
13:00
|
15:30
|
Thôn Dưỡng Mong, Thôn Dưỡng Mong A
|
11. Xã Vinh Lộc:
|
T4, 19/11/2025
|
7:30
|
14:30
|
- HTX tiêu thụ điện Vinh Hưng (TBA Vinh Hưng 6);
- Vinfast Bến xe Vinh Hưng (TBA Vinfast Bến xe Vinh Hưng).
|
12. Xã A Lưới 1:
|
T5, 13/11/2025
|
8:00
|
17:00
|
Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (BTS Viettel 203)
|
13. Xã A Lưới 2:
|
T2, 17/11/2025
|
8:00
|
13:00
|
Nhánh C TBA VP Chi Nhánh: Thôn 5, Thôn 6
|
14. Xã A Lưới 4:
|
T6, 14/11/2025
|
8:00
|
13:00
|
- TBA Liên Hiệp: Thôn Liên Hiệp;
- Nhánh A TBA Hương Lâm: Thôn Cưr Xo, Thôn Ba Lạch.
|
15. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
T5, 13/11/2025
|
8:00
|
14:00
|
- Hộ kinh doanh Bàu Ngang (Bơm T4 Chân Mây); Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Xây dựng Cửa đại (TBA Bê tông Cửa Đại); Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế (TBA Thi công Kim Long Motor T3);
- Các TBA Thổ Sơn 2, Tam Vị 3, Lộc Vĩnh 3.
|
16. Phường Hương Trà:
|
T5, 13/11/2025
|
7:30
|
16:00
|
TBA Tứ Hạ T6
|
T5, 13/11/2025
|
8:30
|
10:30
|
Công ty Cổ phần Vận tải Hùng Đạt, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nam Điền (TBA Nam Điền)
|
T6, 14/11/2025
|
7:30
|
16:00
|
TBA Tứ Phú
|
T7, 15/11/2025
|
8:00
|
14:30
|
Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Năng, Công ty TNHH Sinh dược phẩm HERA (TBA Sinh Dược Phẩm Hera-T2)
|
17. Phường Kim Long:
|
T5, 13/11/2025
|
14:00
|
16:00
|
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi Thành phố Huế (TBA Khe Ngang T1 (TBA Khe Ngang T1)
|
18. Phường Hương An:
|
T6, 14/11/2025
|
7:30
|
14:00
|
Nhánh A TBA Nham Biều T1
|
T2, 17/11/2025
|
7:00
|
17:00
|
Các TBA Bồn Phổ 1, Bồn Phổ 2, Bồn Phổ 3, Cao Văn Khánh, UBND phường Hương An
|
19. Phường Kim Trà:
|
T2, 17/11/2025
|
7:00
|
17:00
|
Các TBA La Chữ 2, La Chữ 4, Trường Thi, Quê Chữ 2, Quê Chữ 3
|
T4, 19/11/2025
|
7:00
|
14:00
|
- Các TBA Triều Sơn Trung, Triều Sơn Trung 2, Giáp Trung 2;
- HTX nông nghiệp Tây Toàn (TBA Bơm tây Toàn), Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bao Vinh (TBA Xăng dầu Bao Vinh)
|
T4, 19/11/2025
|
7:00
|
17:00
|
- Các TBA Vân Cù 1, 2, 3, 4, 5;
- Các TBA An Thuận, Giáp Đông, Giáp Trung;
- Hợp tác xã nông nghiệp Đông Toàn (TBA Bơm Đông Toàn).
|
20. Xã Bình Điền:
|
T5, 13/11/2025
|
7:30
|
12:30
|
TBA TBA Hương Thọ 8, TBA Bình Thành 3