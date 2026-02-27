  • Huế ngày nay Online
Thông báo mời chào giá của Cảng HKQT Phú Bài

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: “Cung cấp các loại túi rác và hóa chất tẩy rửa phục vụ công tác vệ sinh tại Cảng HKQT Phú Bài năm 2026

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ hạng mục mua sắm Cung cấp các loại túi rác và hóa chất tẩy rửa phục vụ công tác vệ sinh tại Cảng HKQT Phú Bài năm 2026”.

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá

-  Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: từ 9h00’ ngày 13/3/2026 đến 9h00’ ngày 18/3/2026.

-  Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Ø Địa điểm: Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Ø Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, Thành phố Huế.

-  Người liên hệ: Bà Lê Thị Kim Ngọc (Số điện thoại: 0359.279.729).

3.Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:

https://acv.vn/phubaiairport/

