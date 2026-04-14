Thông báo mời chào giá V/v cung cấp dịch vụ vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài

Đề nghị cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về dịch vụ:

- Khối lượng: Khoảng 950m3/năm

- Địa điểm thực hiện: Khu vực tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

- Thời gian cung cấp dịch vụ: 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng

2. Hồ sơ chào giá:

- Các đơn vị chào giá theo Mẫu sau: (đính kèm thông báo này)

+ Thư chào giá theo Mẫu số 1

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận về đủ điều kiện về an ninh, trật tự (bản sao công chứng/chứng thực);

+ Giấy ủy quyền ký Thư báo giá theo Mẫu số 2 (nếu có);

+ Biểu giá chào theo Mẫu số 3.

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Từ 09h00 ngày 17/4/2026 đến trước 09h00 ngày 22/4/2026

Đơn vị chào giá nộp Hồ sơ chào giá trực tiếp đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các báo giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

3. Thông tin nhận hồ sơ chào giá:

Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Phú Bài – TCT Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Địa chỉ: tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.

Người liên hệ: Ông Nguyễn Thái Hoàng, Số điện thoại: 093.383.5115

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp;

- Cam kết không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Cam kết không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

>>> Biểu mẫu xem tại đây