Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 23/4/2026 đến ngày 29/4/2026

|
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Phú Xuân:
|
T5, 23/04/2026
|
8:50
|
10:00
|
Đường Phùng Khắc Khoan (từ số 27 đến đường Cao Bá Quát), Cao Bá Quát (từ đường Thế Lại đến đường Phùng Khắc Khoan), Trần Quang Long, Bùi Hữu Nghĩa, Khu TĐC Phú Hiệp, Nhà P Khu CC Bãi Dâu - (TBA Bạch Đằng 3)
|
10:05
|
11:30
|
Đường Lê Đình Chinh, Bạch Đằng (từ số 230 đến số 364) - (TBA Bạch Đằng 2)
|
T6, 24/04/2026
|
5:00
|
10:10
|
Đường Nguyễn Gia Thiều (từ đường Chi Lăng đến đường Nguyễn Văn Siêu), Nguyễn Văn Siêu (từ đường Nguyễn Gia Thiều đến đường Chi Lăng) - (Nhánh A và C TBA Chi Lăng 7)
|
5:30
|
6:50
|
Đường Tăng Bạt Hổ (từ số 210 đến số 290) - (TBA Tăng Bạt Hổ 1)
|
7:00
|
9:20
|
Đường Đào Duy Anh (từ số 31 đến số 135), kiệt: 01, 33, 79, 113 Đào Duy Anh (TBA Mang Cá Ab)
|
T3, 28/04/2026
|
5:20
|
7:00
|
Đường Đào Duy Anh (từ số 52 đến số 128 và từ số 235 đến số 321), Hoàng Xuân Hãn (TBA Huỳnh Thúc Kháng 1)
|
7:40
|
9:50
|
Đường Chi Lăng (từ số 342 đến số 396 và từ số 381 đến số 439), Cao Bá Quát (từ số 25 và số 26 đến đường Chi Lăng)
|
15:50
|
17:40
|
Đường Nguyễn Gia Thiều (từ Cầu Bãi Dâu đến Ngô Kha) - (TBA TiTan)
|
2. Phường Hương An:
|
T5, 23/04/2026
|
5:00
|
10:10
|
- KQH Hương Sơ GĐ4 thuộc phường Hương An;
- Đường Mai Lượng (đường Đức Bưu đến đường Cầm Bá Thước) - (Nhánh A, B TBA Đức Bưu 3);
- Đường Đặng Tất (từ số 107 đến số 163) - (Nhánh A TBA Đặng Tất).
|
8:30
|
10:10
|
Đường Đặng Tất (từ số 167 đến số 217) - (Nhánh A TBA Bơm Hương Sơ (công cộng))
|
T6, 24/04/2026
|
5:00
|
10:10
|
Đường Lý Thái Tổ (từ số 64 đến số 98, kiệt 64 Lý Thái Tổ) (Nhánh B, C TBA Lý Thái Tổ 3)
|
T4, 29/04/2026
|
5:20
|
9:40
|
Kiệt 162 Lý Thái Tổ, KQH Hương An (Nhánh C TBA Tây An 2)
|
3. Phường Hóa Châu:
|
T3, 28/04/2026
|
6:00
|
10:30
|
TDP Thuận Hòa. (KV Điện lực Phú Vang)
|
T4, 29/04/2026
|
15:50
|
18:00
|
Thôn Thủy Phú, Thôn Triều Sơn Đông (Phường Hương Vinh cũ) - (TBA Bơm Hương Vinh).
|
4. Phường Thuận Hóa:
|
T5, 23/04/2026
|
5:30
|
6:30
|
- Trường Đại học Khoa học Huế (TBA Đại học Tổng hợp);
- Đường Hà Nội (từ số 05 đến số 11), Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu: 2B Trần Cao Vân.
|
6:30
|
7:30
|
Đường Hà Nội (từ số 16 đến số 26)
|
T6, 24/04/2026
|
5:30
|
7:00
|
- Bệnh viện Trung ương Huế
(TBA Bệnh viện Trung ương Huế (Khoa Nhi));
- Đường Ngô Quyền (từ số 08 đến số 84).
|
6:30
|
11:30
|
Công ty Điện lực Huế - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung: (Hệ thống PCCC Kho Ngự Bình và Kho Ngự Bình số 4 kiệt 63 Nguyễn Khoa Chiêm; Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung: số 4/57 Nguyễn Khoa Chiêm; Hộ kinh doanh Trần Quang (TBA Tự dụng Ngự Bình)
|
T3, 28/04/2026
|
6:30
|
7:30
|
Đường Đào Tấn (từ số 25 đến số 75)
|
5. Phường Vỹ Dạ:
|
T5, 23/04/2026
|
6:30
|
7:30
|
Đường Nguyễn Lộ Trạch (từ số 104 đến số 130)
|
T4, 29/04/2026
|
7:00
|
13:30
|
Kiệt 12 Ưng Bình
|
6. Phường An Cựu:
|
CN, 26/04/2026
|
7:30
|
11:30
|
Trường Đại học Luật (TBA T2 Đại Học Luật 160 KVA).
(KV Điện lực Hương Thủy)
|
T4, 29/04/2026
|
14:00
|
16:30
|
Đường Thiên Thai (từ số 96 đến 108, Kiệt 96)
|
7. Phường Thanh Thủy:
|
T3, 28/04/2026
|
6:30
|
15:30
|
TBA Thủy Thanh 2
|
7:30
|
14:30
|
TBA Cầu Ngói 1
|
T4, 29/04/2026
|
8:00
|
13:30
|
Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc Phòng (TBA Trường TC Nghề 23 BQP ); Chi nhánh Bê tông và Khai thác mỏ Thành Đạt - Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt (TBA Bê tông Thủy Phương (Wisenco)
|
8. Phường Phú Bài:
|
T5, 23/04/2026
|
7:30
|
9:30
|
TBA Tô Đà 3
|
T4, 29/04/2026
|
6:30
|
14:30
|
TBA Phú Bài 7
|
7:30
|
16:30
|
Công ty CP Đầu tư Dệt may Thiên An Thịnh
(TBA Sợi Thiên An Thịnh T1, TBA Sợi Thiên An Thịnh T2)
|
8:00
|
13:30
|
Trung đoàn Bộ Binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Tiểu đoàn 3 tăng - Thiết giáp (TBA Trung đoàn Bộ binh 6); Kho 890 - Cục quân khí (TBA Kho 890); Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA Thao Trường Phú Bài)
|
9. Phường Hương Thủy:
|
T4, 29/04/2026
|
8:00
|
13:30
|
Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân (TBA Rửa xe Đường Tránh); Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Chiếu sáng đường tránh 1); Trung tâm Quản lý và Khai thác Hạ tầng thành phố Huế (TBA KĐC Thủy Châu)
|
10. Phường Thuận An:
|
T6, 24/04/2026
|
7:15
|
16:00
|
TBA Hải Dương 1, TBA Nuôi tôm Quảng Công 4
|
9:00
|
15:00
|
- TDP Chiếc Bi, TDP Dưỡng Mong, KĐT Mỹ Thượng, Phường Mỹ Thượng, TDP Diên Trường;
- Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Thượng (TBA Phú Mỹ Thượng 1, 2); Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế (TBA Chiếu sáng 3), Hợp tác xã nông nghiệp Phú Mỹ 1 (TBA Bơm Phú Mỹ 6). (KV Điện lực Phú Vang)
|
11. Phường Phong Quảng:
|
T6, 24/04/2026
|
7:15
|
16:00
|
TBA Nuôi Tôm Quảng Công 1, TBA Quảng Công 3
|
12. Phường Phong Phú:
|
T4, 29/04/2026
|
7:15
|
17:15
|
- TBA Điền Hòa 9, TBA Điền Lộc 8 , TBA Nuôi Tôm Điền Lộc 6;
- Văn Thanh Liêm, Cơ sở Nuôi Tôm Văn Công Tuyền, Cơ sở nuôi tôm Đặng Đăng Hiệp (TBA Nuôi tôm Điền Lộc 7); Cơ sở nuôi tôm Hoàng Văn Nhung, Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Nhân, Cơ sở nuôi tôm Đặng Như Phương (TBA CC Nuôi tôm Điền Lộc 5); Công ty CP Điện TTC Đức Huệ Long An (TBA Trang trại Điền Hòa) ; Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (TBA HKD Nguyễn Thị Mỹ Hạnh).
|
13. Xã Phú Vinh:
|
T5, 23/04/2026
|
6:00
|
11:00
|
Thôn Bắc Thượng, Thôn An Trung, Thôn Trung Định Hải
|
14. Phường Mỹ Thượng:
|
T6, 24/04/2026
|
7:30
|
16:15
|
TDP Chiếc Bi, TDP Dưỡng Mong (TBA Bơm Phú Thượng 2)
|
15. Xã A Lưới 1:
|
T5, 23/04/2026
|
7:30
|
12:30
|
Thôn Đút 1, Thôn A Tia 2
|
T6, 24/04/2026
|
7:30
|
12:30
|
Thôn Kê
|
16. Xã A Lưới 2:
|
T5, 23/04/2026
|
7:30
|
12:30
|
Thôn 1
|
17. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
T5, 23/04/2026
|
7:30
|
13:30
|
Hợp tác xã thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy
(TBA Lộc Thủy 4)
|
T6, 24/04/2026
|
7:30
|
12:00
|
- TBA Lộc Vĩnh 5, TBA TĐC Lộc Vĩnh, TBA TĐC Lộc Vĩnh 2;
- Hộ kinh doanh Lê Công Tin (TBA Nuôi Tôm Lộc Vĩnh 2).
|
13:30
|
17:30
|
- Thôn Thủy Yên Thượng, Thôn Thủy Yên Thôn;
- Hợp tác xã thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy (TBA Lộc Thủy 5, TBA Lộc Thủy 9); Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Thủy Yên 1, TBA Thủy Yên 3).
|
18. Xã Vinh Lộc:
|
T5, 23/04/2026
|
9:00
|
13:00
|
TBA Vinh Hải 5
|
19. Phường Kim Trà:
|
T3, 28/04/2026
|
6:30
|
11:00
|
TBA Thanh Lương, TBA Đông Xuân 1
|
20. Phường Hương Trà:
|
T7, 25/04/2026
|
5:45
|
14:30
|
- TBA Lê Hoàn, TBA Tứ Hạ T1;
- Công ty CP Cấp nước Huế (TBA Nhà máy nước Tứ Hạ).
|
T5, 23/04/2026
|
7:00
|
11:00
|
TBA Tứ Phú, TBA Tứ Hạ T5, TBA Tứ Hạ T6
|
14:00
|
16:00
|
Công ty TNHH Coxano - Trường Sơn
(TBA Coxano T1, TBA Coxano T2)
|
21. Phường Kim Long:
|
T5, 23/04/2026
|
8:00
|
13:30
|
Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế
(TBA MĐ Liên Bằng)