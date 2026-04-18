Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 30/4/2026 đến ngày 6/5/2026

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Phú Xuân:
|
T2, 04/05/2026
|
5:00
|
10:10
|
- Công ty CP Phòng Khám Đa Khoa Cựu Quân Nhân: số 57 đường Mang Cá;
- Đường Mang Cá (từ số nhà: 29, 32 đến đường Lương Ngọc Quyến (Nhánh A TBA Tây Linh 6);
- Đường Đoàn Thị Điểm (từ đường Nhật Lệ đến đường Tịnh Tâm) - (TBA Đoàn Thị Điểm)
|
T4, 06/05/2026
|
5:20
|
10:50
|
Đường Tăng Bạt Hổ (từ số 210 đến số 290) - (TBA Tăng Bạt Hổ 1)
|
2. Phường Hương An:
|
T4, 06/05/2026
|
6:30
|
10:50
|
Đường Tản Đà (từ Lệ Khê đến Nguyễn Bá Học); Tổ 5, 6, 7, khu vực 3, Phường Hương An; Tổ 8, khu vực 4, P Hương An; Xóm 3, Lệ Khê (Nhánh: A, C TBA Thống Nhất 7)
|
3. Phường Phú Bài:
|
T5, 30/04/2026
|
6:00
|
13:30
|
Chi cục Hải quan khu vực IX, Công an thành phố Huế (TBA Chi cục Hải Quan Thủy An); Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế (TBA Xăng Dầu Số 5); Công ty CP giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế (TBA Kho Bảo Quản Giống Cây Trồng); Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Công ty CP Khu công nghiệp Gilimex, Công ty CP Frit Huế, Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (TBA Xử lý nước thải); Công ty CP Cơ khí Ô tô Thống Nhất Thừa Thiên Huế (TBA Lắp Ráp Ô Tô Phú Bài); Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (TBA Chiếu sáng KCN Phú Bài 4); Công ty CP Tài Phát (TBA Tài Phát); Công ty CP Sản xuất sợi Phú An (TBA Phú An T3 - T4); Công ty CP Tài Phát (TBA Tín Thành); Công ty CP Vinh Phát (TBA Vinh Phát); Công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát (gồm 2 điểm đo TBA Thái Hòa: PD530280, PD530448); Công ty CP May mặc xuất khẩu Impulse Fashion Tae Hee (TBA Song Thiên Long); Công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát (TBA Nhựa Bao Bì Việt Phát T2); Công ty TNHH Sơn Hoàng Gia (TBA Sơn Hoàng Gia); Công ty CP Frit Huế (TBA SILICA FC); Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (TBA Bưu cục Khu Công nhgiệp); Công ty CP Sợi Phú Quang (TBA Sợi Phú Quang); Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế Việt Nam) - (TBA BAOSTEEL T1,T2); Công ty CP Sợi Phú Gia (TBA Sợi Phú Gia T1, T2); Công ty CP Hello Quốc tế Việt Nam (TBA Hello T1, T2); Công ty CP Sợi Phú Thạnh (TBA Sợi Phú Thạnh T1, T2, T3); Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế ( TBA HBI1, HBI2, TBA HBI 3 ); Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu Công Nghiệp (TBA Chiếu sáng KCN 3); Công ty TNHH MSV (TBA May Mặc Tokyo Style); Công ty CP Frit Huế (TBA FRIT (PE-DOIT VN)); Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại EG, Công ty TNHH Dệt kim và May mặc Huế Việt Nam (TBA Trúc Thư EG2); Công ty TNHH Kính xây dựng Hồng Đức (TBA Nhà máy kính Hồng Đức); Công ty CP Sợi Phú Bài (TBA Dệt May Phú Bài T3, T4); Công ty CP Đầu tư dệt may Thiên An Phát (TBA Gỗ Ngọc Anh 1); Công ty CP Khoáng Sản Huế (TBA Titan Phú Bài); Công ty CP sợi Phú Việt (TBA Sợi Phú Việt T1, T2, T3, T4); Công ty CP sợi Phú Bài 2 (TBA T1 Sợi Phú Bài 2);
|
T5, 30/04/2026
|
7:30
|
11:30
|
Công ty CP giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế ( TBA Giống Cây Trồng )
|
T2, 04/05/2026
|
7:30
|
14:30
|
Công ty CP Frit Huế (TBA Frit T4); Công ty CP Khu công nghiệp Gilimex (TBA Xử lý nước thải)
|
T3, 05/05/2026
|
6:30
|
14:30
|
Công ty TNHH MTV Takson Huế (TBA Takson); Công ty TNHH nhựa Tân Tiến (TBA Nhựa Tân Tiến)
|
6:30
|
15:30
|
TBA Phú Sơn 1
|
4. Phường An Cựu:
|
T4, 06/05/2026
|
7:30
|
14:30
|
Công ty TNHH TP Server (TBA Tuấn Phát)
|
14:00
|
16:30
|
Đường Thiên Thai từ số 96 đến 108, Kiệt 96. (KV Điện lực Nam Sông Hương)
|
5. Phường Thanh Thủy:
|
T2, 04/05/2026
|
7:30
|
11:30
|
Công ty TNHH Xây Dựng Thuận Đức 2 (TBA Bê tông Thủy Phương)
|
T3, 05/05/2026
|
7:30
|
14:30
|
Công ty TNHH TM & DV Hải Tiến (TBA Hải Tiến)
|
T4, 06/05/2026
|
7:30
|
11:30
|
Hợp tác xã nông nghiệp Thủy Phương (TBA Bơm Thủy Phuong)
|
6. Phường Kim Long:
|
T3, 05/05/2026
|
6:00
|
12:30
|
TBA Hương Hồ 2, TBA Hương Hồ 7, TBA Hương Hồ 8
|
7. Phường Hương Trà:
|
T4, 06/05/2026
|
7:30
|
9:00
|
Công ty Cổ phần May Nhật Hà, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA Da Giày Tứ Hạ)
|
9:00
|
10:30
|
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ (TBA Cống Bê Tông)
|
8. Xã Bình Điền:
|
T2, 04/05/2026
|
8:00
|
10:00
|
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Bơm tưới vườn cây (Châu Thị Hương), Công ty TNHH Tân Bảo Thành (TBA XL Rác Hương Bình)
|
9. Phường Thuận Hóa:
|
T3, 05/05/2026
|
5:30
|
12:00
|
- Đường Hai Bà Trưng (từ số 2 đến 16, Kiệt 16), đường Ngô Quyền (từ số 11 đến số 47).
- Công ty TNHH Du Lịch Bến Thành - Phú Xuân (TBA Khách sạn Phú Xuân)
|
10. Phường Vỹ Dạ:
|
T4, 06/05/2026
|
7:00
|
13:30
|
Kiệt 12 Ưng Bình
|
11. Phường Phong Thái:
|
T2, 04/05/2026
|
6:50
|
11:50
|
TDP Đồng Lâm (TBA Đồng Lâm 1)
|
10:00
|
11:30
|
TDP Vĩnh Hương (TBA Vĩnh Hương)
|
15:30
|
17:00
|
- TDP Thượng An 2 (TBA Thượng An 2);
- TDP Bồ Điền phường Phong Thái (TBA Bồ Điền 2, TBA Bồ Điền 4)
- TDP An Lỗ (các TBA An Lỗ, An Lỗ 2, Bơm Phong Hiền, Uỷ Ban Phong Hiền);
- TDP Hiền Lương (TBA Hiền Lương 1, TBA Hiền Lương 2);
- TDP Cao Xá (TBA Hiền Lương 2).
|
T4, 06/05/2026
|
6:30
|
12:30
|
TDP Hưng Long-Thượng Hòa (TBA Bắc Hiền 6)
|
12. Xã Đan Điền:
|
T2, 04/05/2026
|
15:30
|
17:00
|
Thôn Phú Lễ xã Đan Điền (TBA Phú Lễ 1, TBA Phú Lễ 3)
|
13. Phường Phong Điền:
|
T3, 05/05/2026
|
7:30
|
10:30
|
- TDP An Thôn (TBA An Thôn);
- TDP Phú Kinh, TDP Phong Thu (TBA Phong Thu);
- TDP Hưng Thái (TBA Hưng Thái);
- TDP Huỳnh Trúc (TBA Huỳnh Trúc, Nhánh B TBA Đông Thái 2);
- Công ty TNHH Trường An (TBA Trường An).
|
14. Xã Vinh Lộc:
|
T4, 06/05/2026
|
6:00
|
17:00
|
Thôn 3, Thôn 4 xã Vinh Mỹ (cũ)
|
15. Xã Lộc An:
|
T3, 05/05/2026
|
7:00
|
12:00
|
TBA Lộc Hòa 8