Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác từ ngày 7/5 đến ngày 13/5

HNN.VN - Lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn thành phố từ ngày 7/5 đến ngày 13/5

Ngày

Thời gian

Khu vực

Bắt đầu
Giờ:phút

Kết thúc
Giờ:phút

1. Phường Hương An:

CN, 10/05/2026

5:40

12:10

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp - Số 10 đường số 3, Cụm công nghiệp An Hòa; Công ty CP Thương mại dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ - Lô số 1, đường số 5, Cụm Công nghiệp An Hòa; Công ty TNHH NH Fashion Huế - Số 2 Đường Số 5, Cụm Công nghiệp An Hòa; Công Ty CP May Nhật Hà - Số 2, đường số 5 Cụm Công nghiệp An Hòa; Công ty TNHH Phát Đạt - Khu Công Nghiệp Hương Sơ, Phường Hương An; Công ty CP Tu bổ Di tích Huế - Cụm Công nghiệp làng nghề Hương sơ, Phường Hương An; Hợp Tác Xã Nông nghiệp Tây An - Tây An, Phường Hương An; Công ty TNHH Mỹ Hoàng- Số 14 đường số 3 Cụm Công nghiệp An Hòa, Phường Hương An (TBA Thiên An Phát T1);
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Dệt May Thiên An Phát - Đường số 5, cụm Công Nghiệp An Hòa (TBA Thiên An Phát T2).

7:30

13:30

Công ty CP Inkava- Số 3, đường số 4, Cụm Công nghiệp An Hòa (TBA Duy Trần)

2. Phường Thanh Thủy:

T5, 07/05/2026

6:30

15:30

TBA Thủy Dương 4

7:30

14:30

TBA Định Cư Thủy Dương 2

T3, 12/05/2026

7:30

16:30

- Công ty CP 473 (TBA Bơm Thủy Dương), Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương (TBA Bơm Thủy Dương 2);
- TBA Hói Cây Sen.

3. Xã Lộc An:

T6, 08/05/2026

7:30

14:30

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (Các TBA Bắc Thượng, Bắc Thượng 2, Tây A, Nam Phổ Hạ, Trường An Lương Đông, Bắc Truồi, Bắc Truồi 2)

4. Phường Hương Thủy:

T2, 11/05/2026

7:30

9:30

TBA Tân Tô 2

5. Phường Phú Bài:

T2, 11/05/2026

7:30

17:30

TBA Phú Bài 9

6. Xã Quảng Điền:

T6, 08/05/2026

7:45

14:45

- Các TBA Xuân Dương, Xuân Dương 2, Xuân Dương 3, Bơm Quảng An, Bàu Bang; TBA Bơm Quảng An 2: Thôn An Xuân Đông;
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm tiêu Quảng An).

7. Phường Phong Phú:

T3, 12/05/2026

7:15

16:45

- Công ty CP Điện Gia Lai - Chi nhánh TTC Thừa Thiên Huế (TBA NMĐ Mặt trời Phong Điền);
- Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ Cao Việt Nam - Chi nhánh 1 tại Huế (Gồm các mã trạm HD530264, HD530263, HD530275, HD530228, HD530229, HD530230);
- TBA Điền Lộc 4.

8. Xã Phú Vang:

T5, 07/05/2026

6:00

16:00

- Thị trấn Phú Đa (cũ);
- Các Thôn Diêm Tụ, Thôn Trường Lưu, Thôn Đức Thái, Thôn Thanh Lam

9. Phường Thuận An:

T7, 09/05/2026

6:00

14:00

KV Cảng cá Thuận An

10. Phường Mỹ Thượng:

T7, 09/05/2026

8:00

14:00

Khu A, Khu B Khu ĐT Mỹ Thượng

11. Xã A Lưới 1:

T5, 07/05/2026

7:30

12:30

Thôn A Năm

13:30

17:30

Thôn A Năm, Thôn Ca Cú 2

T6, 08/05/2026

7:30

12:30

Thôn A Đeeng Par Lieng 1, Thôn A Đeeng Par Lieng 2

13:30

17:30

Thôn Đút 2, Thôn A Đeeng Par Lieng 1

T2, 11/05/2026

7:30

12:30

Thôn Ca Cú 1

12. Xã A Lưới 2:

T2, 11/05/2026

13:30

17:30

Thôn 1, Thôn 3

T4, 13/05/2026

7:30

17:30

- Thôn A Ngo;
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi thành phố Huế (TBA Bơm A Ngo); Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng DQ (TBA Gạch Tuynen) - VLXD DQ)

13. Xã A Lưới 3:

T3, 12/05/2026

7:30

12:30

Thôn Hương Phú

14. Xã Chân Mây - Lăng Cô:

T6, 08/05/2026

7:00

16:30

- Các TBA An Trụ, An Trụ 2, An Trụ 3, Phước Lộc, TĐC Lộc Tiến, Thủy Dương, Trung Kiền 2
- Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế (TBA Khu du lịch Suối Voi).

15. Xã Phú Lộc:

T6, 08/05/2026

9:30

10:30

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Trung Phước)

10:30

11:30

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Trung An)

14:00

15:00

TBA Đồng Đưng

15:15

16:15

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Bát Sơn)

16. Phường Hương Trà:

T7, 09/05/2026

5:45

14:30

- TBA Lê Hoàn, TBA Tứ Hạ T1;
- Công ty CP Cấp nước Huế (TBA Nhà máy nước Tứ Hạ).

17. Xã Khe Tre:

T6, 08/05/2026

7:30

11:00

- Thôn Phú Hòa, Thôn Phú Mậu ;
- Công ty TNHH Renen (TBA Viên nén năng lượng Renen T1, TBA Viên nén năng lượng Renen T2); Hộ kinh Doanh Tôn Thất Tuấn (TBA Chế biến gỗ Hương Phú).
 

