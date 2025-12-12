Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác từ ngày 25/12 đến ngày 31/12

|
Ngày
Thời gian
Khu vực
Bắt đầu
Giờ:phút
Kết thúc
Giờ:phút
1. Phường Phú Xuân:
T6, 26/12/2025
7:00
11:40
Đường Phùng Hưng (từ đường Triệu Quang Phục đến đường Tuệ Tĩnh), Nhật Lệ (từ số nhà 60 đến đường Phùng Hưng), đường Hòa Bình, Tuệ Tĩnh (từ số nhà 18 đến số nhà 26 và từ số nhà 05 đến số nhà 07), Thạch Hãn (từ số nhà 107 đến số nhà 135 và số nhà 112 đến số nhà 140) - (TBA Canh Nông 3)
T7, 27/12/2025
6:20
16:50
- Đường Phùng Hưng (từ đường Triệu Quang Phục đến đường Tuệ Tĩnh), Nhật Lệ (từ số nhà 60 đến đường Phùng Hưng), đường Hòa Bình, Tuệ Tĩnh (từ số nhà 12 đến đường Phùng Hưng), Thạch Hãn (từ số nhà 107 và số nhà 112 đến đường Phùng Hưng) - (TBA TBA Dép Thêu);
- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế- Đại Nối Huế (TBA Chương Đức 2);
- Đường Lê Huân (từ đường Nguyễn Thiện Thuật đến đường Thạch Hãn), kiệt 101 Lê Huân, Nguyễn Thiện Thuật (từ đường Lê Huân đến đường Nguyễn Trãi), Ngô Thời Nhậm (từ số nhà 31 đến đường Lê Huân) Yết Kiêu (từ số nhà 82 đến đường Lê Huân), Phùng Hưng (từ đường Tuệ Tỉnh đến đường Đặng Thái Thân), Đặng Thái Thân (từ đường Lê Huân đến Trường Tiểu học Thuận Thành) - (các TBA: Phùng Hưng, Đặng Thái Thân, Lê Huân).
T2, 29/12/2025
7:10
11:50
- Đường Tăng Bạt Hổ (từ số nhà 295 và số nhà 296 đến Cầu Bãi Dâu)- (TBA Tăng Bạt Hổ 3).
- Đường Hoàng Xuân Hãn (từ đường Đào Duy Anh đến đường Tăng Bạt Hổ) - (Nhánh A TBA Huỳnh Thúc Kháng 1).
T3, 30/12/2025
7:10
9:30
- Trường THPT Gia Hội: số 80 Nguyễn Chí Thanh;
- Đường Nguyễn Chí Thanh (từ số nhà 53 đến số nhà 91 và từ số nhà 84 đến số nhà 106), kiệt 271 Chi Lăng (Nhánh B, D TBA Nguyễn Chí Thanh 1)
T3, 30/12/2025
9:30
13:30
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Mạc Đỉnh Chi) - (TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm)
2. Phường Hóa Châu:
T2, 29/12/2025
13:30
16:00
- Trường Tiểu học Số 1 Hương Vinh: số 327 Đặng Tất;
- Đường Đặng Tất (từ số nhà 302 đến số nhà 328 và từ số nhà 313 đến số nhà 345), kiệt 345 Đặng Tất (Nhánh A TBA Bao Vinh 3).
3. Phường Hương An:
T3, 30/12/2025
7:30
17:00
TBA Lý Thải Tổ 2
4. Phường Thủy Xuân:
T6, 26/12/2025
7:30
12:00
Kiệt 9 Nam Giao, Thiên Thai (từ số 01 đến 23), Minh Mạng (từ số 01 đến số 21)
5. Phường An Cựu:
T7, 27/12/2025
7:00
11:30
Khu TĐC Đại Học Huế, Tôn Thất Bật, Nguyễn Văn Khả
6. Phường Thuận Hóa:
T7, 27/12/2025
14:00
16:30
- Đường Trần Quang Khải, Phó Đức Chính;
- Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên Huế (TBA Khách sạn Queen); Nhà khách Duy Tân (Bộ Tư lệnh Quân khu 4) - (TBA Khách sạn Duy Tân 2); Trường Cao đẳng Du lịch Huế (TBA Trường Cao đẳng Du lịch Huế).
7. Phường Phong Điền:
T7, 27/12/2025
7:30
16:30
Các TBA: Xuân Lập, Phong Hòa, Hiền An 1, Hiền An 2, Khu TĐC Phong Xuân, Phong Xuân, Lộc Lợi 2
T2, 29/12/2025
7:00
13:00
Các TBA: Vinh Phú 1, Vinh Phú 2, Vinh Phú 3, Lộc Lợi 1, Lộc Lợi 3;
Công ty CP Đầu tư - Xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc (TBA TC Xi măng Đồng Lâm 6 (T1), TBA TC Xi măng Đồng Lâm 6 (T2))
8. Phường Phong Thái:
T3, 30/12/2025
8:00
15:00
- Công ty CP Đầu tư Agry (Trang Trại Agry);
- TBA Trang Trại Triều Dương.
9. Phường Thanh Thủy:
T7, 27/12/2025
7:30
15:30
Nhánh C TBA Thủy Dương 9
T3, 30/12/2025
9:30
15:30
TBA Thủy Phương 1
10. Phường Hương Thủy:
T6, 26/12/2025
7:30
17:30
Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Phù (TBA Tân Khai); HTX Nông nghiệp Phù Bài (TBA Bơm Thủy Phù 1)
11. Xã Phú Vang:
T6, 26/12/2025
7:30
17:30
TBA Bơm Vinh Thái
12. Phường Phú Bài:
T6, 26/12/2025
7:30
17:30
TBA Bơm thủy phù 4, TBA Thủy Phù 3
T2, 29/12/2025
7:30
14:30
- TBA Cây Sen 2;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp (TBA Chữa cháy KCN Phú Bài).
13. Xã Hưng Lộc:
T2, 29/12/2025
7:30
14:30
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Hòa Vang)
T3, 30/12/2025
7:30
14:30
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (các TBA Hòa Vang 1, Hòa Vang 2, Lộc Bổn 2)
14. Phường Phong Phú:
T7, 27/12/2025
9:15
11:15
Hợp tác xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Điền Lộc (TBA Bơm Đông Hòa Xuân)
15. Phường Mỹ Thượng:
T3, 30/12/2025
7:00
14:00
TDP Ngọc Anh, TDP Chiếc Bi
T3, 30/12/2025
10:00
11:30
TDP Dưỡng Mong, TDP Chiếc Bi, TDP Ngọc Anh
16. Phường Dương Nỗ:
T3, 30/12/2025
6:00
17:30
TDP Mỹ An
T3, 30/12/2025
7:00
14:00
TDP Mỹ An
17. Phường Thuận An:
T3, 30/12/2025
6:00
17:30
TDP Diên Trường
T3, 30/12/2025
7:00
14:00
TDP Diên Trường, TDP Tân Dương
T3, 30/12/2025
8:30
15:30
TDP Tân Dương
18. Xã Vinh Lộc:
T6, 26/12/2025
7:00
15:00
Xã Vinh Mỹ (cũ)
19. Xã Phú Vinh:
T6, 26/12/2025
7:00
15:00
Xã Vinh An (cũ)
20. Xã A Lưới 1:
T2, 29/12/2025
13:30
17:00
- Các Thôn A Niêng Lê Triêng 1, Thôn Đụt Lê Triêng 2, Thôn Ta Ay Ta, Thôn Ta Lo A Hố;
- Nguyễn Hoan (TBA T2 A Lin); Công ty CP Thủy điện Trường Phú (TBA T2 A Lin, TBA T4 A Lin, TBA T5 A Lin)
21. Xã A Lưới 2:
T2, 29/12/2025
7:30
11:30
Thôn 1
22. Xã A Lưới 4:
T3, 30/12/2025
7:30
17:00
Các Thôn A Tin, Thôn Chi Lanh A Roh, Thôn Paris Kavin, Thôn Chi Hòa
23. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
T6, 26/12/2025
8:00
16:00
Ban quản lý Cảng Cá Thành phố Huế (TBA Cảng Cá Tư Hiền)
T6, 26/12/2025
10:00
14:00
TBA Cầu Đá: Thôn Trung Kiền
T7, 27/12/2025
8:00
16:00
TBA TĐC Lộc Thủy: Thôn Phú Cường Xuyên
T3, 30/12/2025
8:00
14:00
- Các TBA TĐC Lộc Vĩnh, TĐC Lộc Vĩnh 2, Lộc Vĩnh 5: Thôn Cảnh Dương;
- Hộ Kinh doanh Lê Công Tin (TBA Nuôi Tôm Lộc Vĩnh 2).
24. Phường Hương Trà:
T6, 26/12/2025
8:00
14:00
- Công ty CP Đầu tư Thương mại Phát triển Trường Sơn (TBA Nghiền Đá Trường Sơn, TBA Xay đá Trường Sơn 2);
- Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA Xay đá trường Sơn 2).
CN, 28/12/2025
8:00
12:00
- Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 2(TBA Xăng Dầu Triệu An ); Công ty CP Hello Quốc tế Việt Nam (TBA Thi công KCN Tứ Hạ, TBA Nhà Điều hành Hello); Công ty TNHH Thiết bị âm thanh Huế-Việt Nam (TBA Nhà Điều hành Hello); Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sơn Tùng PVC, Công ty TNHH An Phú Thịnh PVC (TBA Sơn Tùng PVC);
- TBA Tái Định Cư Ruộng Cà.
25. Phường Kim Trà:
T3, 30/12/2025
7:30
17:00
- Các TBA Chiếu Sáng T1 Tứ Hạ, La Chữ 3, Giáp Thượng, Quê Chữ 1;
- Công ty CP Gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế (TBA Gạch Tuynen-Hương chữ).