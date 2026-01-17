Thông báo mời chào giá gia hạn 1 năm bản quyền phần mềm Veeam Backup and Replication tại Cảng HKQT Phú Bài

Các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá

- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: từ 15h00’ ngày 20/01/2026 đến 15h00’ ngày 26/01/2026.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

* Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

* Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 0944 736 567