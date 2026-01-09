Thông báo mời chào giá V/v: “Cung cấp Giấy vệ sinh các loại tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài năm 2026”

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: từ 15h00’ ngày 12/01/2026 đến15h00’ ngày 15/01/2026.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

* Địa điểm: Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

* Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, Thành phố Huế.

- Người liên hệ: Bà Lê Thị Kim Ngọc (Số điện thoại: 0359 279 729).