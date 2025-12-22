Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 1/1/2026 đến ngày 7/1/2026

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Phú Xuân:
|
T2, 05/01/2026
|
7:30
|
10:40
|
Đường Nguyễn Trãi (từ đường Triệu Quang Phục đến đường Yết Kiêu), kiệt: 126, 127 130, 145 Nguyễn Trãi (Nhánh B TBA Yết Kiêu)
|
T4, 07/01/2026
|
7:20
|
11:30
|
- Đường Nguyễn Văn Trỗi (từ đường Nguyễn Trãi đến đường La Sơn Phu Tử), La Sơn Phu Tử (từ số nhà 31 đến số nhà 43), kiệt: 26 La Sơn Phu Tử (Nhánh C TBA Sân Bay Tây Lộc 3);
- Đường La Sơn Phu Tử (từ số nhà 45 đến số nhà 49), kiệt: 36La Sơn Phu Tử (Nhánh C TBA Sân Bay Tây Lộc 2).
|
2. Phường Hương An:
|
T7, 03/01/2026
|
11:30
|
13:20
|
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Việt Nhật, Công ty TNHH In Quang Phát,Chi nhánh Thừa Thiên Huế Công ty TNHH Tuấn Việt, Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Minh Phát, DNTN Duy Tịnh, Doanh nghiệp Tư nhân Nghề truyền thống Tâm Tín, Công ty TNHH Sản Xuất Thương mại Và Dịch vụ Duy Trí, Công ty CP Hello Quốc tế Việt Nam (TBA KCN Hương Sơ 2)
|
T3, 06/01/2026
|
5:40
|
16:50
|
Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung (TBA Trung Tâm Pháp Y)
|
3. Phường Kim Long:
|
T4, 07/01/2026
|
13:30
|
17:40
|
- Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 302 đến số nhà 332) - (nhánh A TBA Bơm Hương Long 2);
- Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 68 đến số nhà 78), kiệt: 57, 68, 78 Nguyễn Hữu Dật (Nhánh B TBA Trúc Lâm 1).
|
4. Phường Thủy Xuân:
|
T3, 06/01/2026
|
6:00
|
16:30
|
Đường Lê Ngô Cát (từ số 44 đến số 104), Võ Văn Kiệt, Minh Mạng (từ số 15 đến số 109)
|
5. Phường Phú Bài:
|
T5, 01/01/2026
|
6:30
|
14:30
|
KCN Phú Bài
|
6. Xã Đan Điền:
|
T2, 05/01/2026
|
7:45
|
11:10
|
TBA Nam Vinh 1
|
T2, 05/01/2026
|
13:30
|
16:30
|
TBA Nam Vinh 3
|
T4, 07/01/2026
|
7:45
|
16:00
|
TBA Đông Vinh 2
|
T4, 07/01/2026
|
13:30
|
16:30
|
TBA Đông Vinh 3
|
7. Phường Phong Phú:
|
T2, 05/01/2026
|
8:05
|
10:50
|
Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ Cao Việt Nam - Chi nhánh 1 tại Huế (TBA Nuôi tôm Điền môn 1)
|
T2, 05/01/2026
|
13:15
|
17:00
|
TBA Điền Hòa 5
|
T4, 07/01/2026
|
7:35
|
13:45
|
TBA Điền Hòa 7
|
8. Phường Mỹ Thượng:
|
T2, 05/01/2026
|
7:00
|
15:00
|
TDP Ngọc Anh, TDP Chiếc Bi
|
9. Phường Dương Nỗ:
|
T2, 05/01/2026
|
7:00
|
15:00
|
TDP Mỹ An
|
10. Phường Thuận An:
|
T2, 05/01/2026
|
7:00
|
15:00
|
TDP Diên Trường, TDP Tân Dương
|
11. Xã Phú Vang:
|
CN, 04/01/2026
|
7:30
|
9:30
|
Công ty CP Dệt may Thiên An Phú (TBA Thiên An Phú); Công ty CP Công nghệ Frit Phú Sơn ( TBA Frit Phú Sơn)
|
CN, 04/01/2026
|
9:30
|
11:30
|
Công ty CP Vinatex Quốc tế (TBA Dệt may PPJ Huế); Công ty CP Liên Minh (TBA CTCP Liên Minh)
|
12. Xã A Lưới 5:
|
T3, 06/01/2026
|
6:00
|
16:30
|
Sa thải 75% công suất đặt cụm ĐMTMN Sông Bồ (Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng lượng sạch Xuân Sơn -TBA NLSXS Solar; Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Triều Đại TBA -TBA NLTD Solar); Công ty TNHH MTV Đầu tư D4 Việt Nam - TBA D4VN Solar); Công ty TNHH Phát triển năng lượng Vinh Hải - TBA NLVH Solar; Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Năng lượng sạch - TBA NLS Solar, TBA NLSAL Solar).
|
13. Xã Phú Lộc:
|
T3, 06/01/2026
|
8:00
|
13:00
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Đá Bạc 2); Công ty CP Thương mại Phú Lộc (TBA Cây Xăng Bạch Thạch); Công ty CP Vật liệu xây dựng Lộc Điền (TBA Mỏ đá Lộc Điền); Công ty TNHHMTV DV Xây dựng Long Phụng (TBA Mỏ đá LộC Điền 2); Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế (TBA Cây xăng Lộc điền); Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Lộc An (TBA Chiếu sáng Quốc lộ T1); Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA KTĐ Đá Bạc).
|
T4, 07/01/2026
|
8:30
|
10:00
|
Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (TBA Hầm Phước Tượng)
|
14. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
T4, 07/01/2026
|
10:10
|
11:40
|
Hợp tác xã thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy (TBA Lộc Thủy 10)
|
T4, 07/01/2026
|
11:50
|
13:20
|
Hợp tác xã thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy (TBA Lộc Thủy 9)
|
T4, 07/01/2026
|
13:30
|
15:00
|
Hợp tác xã thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy (TBA Lộc Thủy 3)
|
T4, 07/01/2026
|
15:10
|
16:40
|
Hợp tác xã thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy (TBA Lộc Thủy 14)
|
15. Phường Hương Trà:
|
T3, 06/01/2026
|
7:45
|
15:00
|
TBA Văn Tây 2
|
T3, 06/01/2026
|
7:45
|
14:30
|
Công ty CP Khai thác đá và Xây dựng Hương Bằng (TBA XĐ Hương Bằng), Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế (Betong Thương Phẩm), Công ty TNHH Oxy Tứ Hạ (TBA Oxy Tứ Hạ)
|
16. Xã Long Quảng:
|
T4, 07/01/2026
|
8:00
|
9:00
|
- Thôn 1 xã Thượng Quảng (Cũ)
- Thôn 5 xã Thượng Long (Cũ)
|
T4, 07/01/2026
|
9:30
|
10:30
|
Thôn 5 xã Thượng Quảng (Cũ)