Thiếu nước mùa nắng nóng

Trong khi nhu cầu sử dụng nước của người dân ngày càng tăng, khả năng cung cấp nước của Nhà máy nước Chân Mây (12.000m3/ngày) và Nhà máy nước Lộc Trì (2.000 m3/ngày) và chỉ đáp ứng khoảng 71,1% nhu cầu dùng nước của vùng, khiến nhiều khu vực phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô.

Theo thống kê, nhu cầu sử dụng nước tại khu vực Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô hiện đạt khoảng 15.900 m3 mỗi ngày, trong khi nguồn nước hiện có chỉ đạt 11.312 m3/ngày. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực cấp nước, khai thác nguồn nước dự phòng và xây dựng các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước trong mùa khô.