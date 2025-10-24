Thị trường chứng khoán: Dòng tiền tìm kiếm cơ hội mới sau tuần đầy “sóng gió”

Thị trường chứng khoán đã trải qua tuần thử thách tâm lý nhà đầu tư một cách khắc nghiệt. (Ảnh: Vietnam+)

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động, được ví như một chuyến "tàu lượn" với phiên giảm điểm kỷ lục ngay đầu tuần và những nỗ lực phục hồi sau đó.

Áp lực chốt lời mạnh mẽ tại các nhóm cổ phiếu trụ cột đã khiến VN-Index điều chỉnh tuần thứ hai liên tiếp. Giữa bối cảnh đó, dòng tiền “thông minh” dường như đang có sự dịch chuyển rõ rệt, tìm kiếm những cơ hội mới ở các nhóm ngành đã tích lũy và có câu chuyện tăng trưởng riêng.

Nỗ lực phục hồi trong nghi ngờ

Thị trường chứng khoán đã trải qua tuần thử thách tâm lý nhà đầu tư một cách khắc nghiệt. Theo ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, thị trường đã trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Nguyên nhân trực tiếp đến từ thông tin Thanh tra Chính phủ công bố loạt sai phạm trong hoạt động phát hành trái phiếu, khiến tâm lý bi quan bao trùm.

"Tâm lý nhà đầu tư trở nên cực kỳ bi quan, khiến VN-Index có phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử khi mất hơn 94 điểm. Sắc đỏ bao phủ toàn thị trường, hàng loạt cổ phiếu giảm sàn, kể cả ở những nhóm ngành vốn được coi là trụ cột," ông Học phân tích.

Tuy nhiên, điểm sáng đã xuất hiện, đó là thị trường không rơi vào trạng thái hoảng loạn kéo dài. Lực cầu bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ ngay các phiên sau đó và giúp chỉ số dần ổn định.

Ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), bổ sung góc nhìn kỹ thuật: "Sau khi tạo đỉnh ở vùng giá 1.800 điểm, VN-Index có tuần thứ 2 liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, VN-Index trong tuần qua đã có hai phiên phục hồi ở vùng giá quanh 1.620 điểm với mức độ phân hóa cao, thanh khoản giảm."

Thị trường đóng cửa, VN-Index dừng tại mức 1.683,18 điểm sau khi giảm 2,77% so với tuần trước. Trong khi đó, VN30-Index giảm 1,65% về mức 1.944,60 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE tăng 17,5% so với tuần trước, cho thấy áp lực bán vẫn còn rất lớn, nhưng đồng thời dòng tiền cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội mới.

"Chọn mặt gửi vàng"

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tuần là sự phân hóa và dịch chuyển mạnh mẽ của dòng tiền. Áp lực bán tháo tập trung vào các nhóm đã tăng nóng thời gian qua.

Ông Phan Tấn Nhật chỉ rõ các mã, nhóm mã đã có giai đoạn tăng tốt trong nhóm chứng khoán, ngân hàng, thủy sản, cảng biển, xây dựng… chịu áp lực điều chỉnh và giảm mạnh.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền lại tìm đến những cổ phiếu đã trải qua giai đoạn tích lũy kéo dài và có nền tảng cơ bản tốt. Cụ thể, ông Học nhận định sự trở lại của dòng tiền tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu công nghệ, bất động sản và một số mã riêng lẻ có câu chuyện hỗ trợ riêng.

Theo đó, các chuyên gia đã chỉ ra những nhóm ngành nổi bật. Trong đó, nhóm Công nghệ và Viễn thông ghi nhận mã FPT bất ngờ bật tăng mạnh sau giai đoạn điều chỉnh. Bên cạnh đó, các cổ phiếu "họ Viettel" (như VTP, CTR) cũng thu hút dòng tiền. Ngoài ra, nhóm Vingroup ghi nhận mã VIC vượt đỉnh lịch sử, trong khi VHM và VRE ngừng đà giảm và hồi phục nhẹ.

"Giai đoạn tăng trưởng mạnh kéo dài từ tháng Tư đến nay đang kết thúc. Hiện, thị trường phân hóa theo hai hướng, áp lực bán mạnh đối với các mã đã tăng mạnh, có tỷ lệ đòn bảy dư nợ cao và phục hồi tốt với các mã có giai đoạn điều chỉnh kéo dài, giá về vùng hấp dẫn và kết quả kinh doanh tích cực.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì đà bán ròng tuần thứ 14 liên tiếp với giá trị 4.360 tỷ đồng trên sàn HoSE, điều này góp phần tạo thêm một áp lực không nhỏ lên thị trường chung.

VN-Index kiểm tra lại vùng giá 1.700 điểm

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang trong giai đoạn kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Theo ông Phan Tấn Nhật, VN-Index tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm sau khi phục hồi tốt ở vùng hỗ trợ 1.620 điểm-1.630 điểm và mức kháng cự mạnh tiếp theo là vùng giá 1.730 điểm.

Ông Nhật cũng cho biết trên thị trường phái sinh, chênh lệch âm giữa hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở VN30 mở rộng, điều này cho thấy tâm lý giới đầu tư vẫn còn thận trọng và ưu tiên các vị thế phòng ngừa rủi ro.

Đưa ra nhận định lạc quan hơn cho tuần tới, ông Nguyễn Thái Học cho rằng thị trường sẽ thiên về xu hướng tích cực dần đi lên. Ông Học lý giải VN-Index đã cho thấy tín hiệu hồi phục kỹ thuật rõ ràng, đồng thời thể hiện lực cầu hấp thụ tốt.

Tuy nhiên, ông Học cũng lưu ý xu hướng tăng mạnh sẽ khó xảy ra ngay lập tức do dòng tiền chưa lan tỏa. Khả năng trong đầu tuần tới, thị trường có thể xuất hiện một phiên rung lắc hoặc giảm nhẹ để kiểm định lại lực cầu, trước khi lấy lại nhịp tăng ổn định hơn.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phân hóa mạnh, chiến lược đầu tư cần được điều chỉnh cho phù hợp. Ông Phan Tấn Nhật khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt và dẫn đầu trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế. Ông Nhật nhấn mạnh việc đánh giá cơ hội mới cần dựa trên vùng định giá hợp lý của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng tốt.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thái Học dự báo dòng tiền “thông minh” sẽ tiếp tục tìm đến các nhóm ngành mới (như công nghệ, Viettel, bất động sản và hóa chất) - những nhóm đã điều chỉnh mạnh trước đó và có triển vọng kinh doanh tích cực./.