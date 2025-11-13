Rau, củ, quả tăng giá

Khách hàng băn khoăn vì giá rau xanh ở chợ Thủy Biều, TP. Huế tăng cao so với ngày thường

Rau xanh tăng giá

Gần một tuần trở lại đây, bữa ăn của gia đình chị Nguyễn Thị Trang (KQH Bàu Vá, phường Thủy Xuân) thiếu nhiều món rau quen thuộc. Mưa lũ dồn dập đã khiến các vùng trồng rau ở La Chữ (phường Kim Trà), Phong Hòa, Phong Chương (phường Phong Dinh); Điền Lộc (phường Phong Phú)… bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn. “Ngày nào tôi cũng ghé chợ mua rau nhưng mấy hôm nay rau vừa ít vừa đắt, có loại không có để mua. Gia đình thích ăn rau nên những bữa cơm sau lũ cứ thấy thiếu thiếu” - chị Trang chia sẻ.

Tại các chợ như Phường Đúc, Thuận Lộc, Thủy Biều, An Lỗ, Đông Ba, Phú Hậu… giá rau, củ, quả tăng mạnh. Chị Nguyễn Thị Ánh ở cạnh chợ Thuận Lộc cho biết, hiện các mặt hàng rau, củ, quả giá “nhảy vọt”. Rau muống, cải các loại, mồng tơi... đều đắt gần gấp đôi, có loại gấp ba ngày thường mà cũng không có nhiều để mua.

Theo ghi nhận tại chợ Thủy Biều vào sáng 19/11, giá nhiều mặt hàng tăng từ 50 - 100%. Đơn cử như, rau muống 20 nghìn đồng/bó, trước mưa lũ chỉ 5 - 10 nghìn đồng/bó; rau răm, rau thơm 100 nghìn đồng/kg, trước đây chỉ 20 nghìn đồng/kg; các loại cải thảo, bắp cải tăng 10 - 20 nghìn đồng/kg; dưa leo, khổ qua (mướp đắng) tăng từ 20 lên 45 nghìn đồng/kg; bí đao tăng từ 20 nghìn đồng/kg lên 60 nghìn đồng/kg nhưng hàng không đẹp, không tươi. Xà lách, rau khoai lang, rau dền... bán theo bó nhỏ nhưng số lượng hạn chế.

Lượng rau về chợ giảm rõ rệt, tiểu thương phải nhập từ các vùng phía nam, phía bắc nhưng vẫn không đủ hàng. Chị Phan Thị Gái, tiểu thương tại chợ đầu mối Phú Hậu (phường Phú Xuân) cho biết: Chưa có khi nào hàng rau, củ, quả khan thiếu và tăng giá cao như thời điểm này. Tại các vùng trồng rau ở TP. Huế bị ngập mất trắng, không có hàng để nhập vào chợ. Thông thường chợ đầu mối Phú Hậu thường nhập hàng từ các tỉnh phía bắc như Phú Thọ, Hà Nội và phía nam như Long An, Lâm Đồng…, nhưng hiện nay nguồn hàng từ nhiều địa phương không đáp ứng nhu cầu do ảnh hưởng mưa bão thời gian gần đây.

Trong khi giá rau, củ, quả ở các chợ truyền thống tăng cao, các siêu thị như GO! Huế, Coopmart Huế, Bách Hóa Xanh, WinMart ở Huế ghi nhận giá tương đối ổn định hơn do chủ động được nguồn cung từ Đà Lạt (Lâm Đồng) và các tỉnh phía nam. Tuy nhiên, lượng rau củ không nhiều và không phong phú, tươi ngon như trước đây.

Sớm tái sản xuất

TP. Huế có nhiều vùng trồng rau lớn như: Điền Lộc (phường Phong Phú); Hương An (phường Kim Trà), Quảng Thọ (xã Quảng Điền)… Trong đợt mưa lũ vừa qua hàng chục héc-ta rau bị ngập sâu, hư hỏng hoàn toàn. Do đó, việc khôi phục sản xuất tại các vùng rau trọng điểm được xem là giải pháp cấp thiết để bình ổn thị trường.

Tại phường Phong Phú, nơi nổi tiếng với vùng rau cung cấp cho nhiều chợ ở địa phương, sau khi nước rút, bà con nông dân đã bắt tay ngay vào làm đất và gieo trồng trở lại. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Phong Phú cho biết: “Mưa lũ làm hư hại gần 100% diện tích rau. Hiện nay, chính quyền địa phương huy động bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi để cải tạo đất trồng lại các loại rau ngắn ngày như rau ăn lá, xà lách, cải thìa, rau muống… để kịp cung ứng trở lại cho thị trường, nhất là dịp Tết sắp tới.

Ở các vùng rau xanh ở phường, xã, như: Kim Trà, Quảng Điền… người dân cũng nhanh chóng xuống giống các loại rau dễ phục hồi. Nhiều hộ nơi đây cho biết họ phải gieo liên tục các đợt để bù lại diện tích bị mất trắng. Các loại rau dài ngày và cần kỹ thuật cao sẽ được trồng lại khi thời tiết ổn định hơn.

Nhiều tiểu thương kỳ vọng giá rau, củ, quả sẽ giảm trong một hai tuần tới khi các loại rau ngắn ngày bắt đầu cho thu hoạch. Người dân cũng hy vọng thời tiết ổn định để rau phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh, giúp giá cả sớm trở lại mức bình thường.

Thời điểm này, bên cạnh sự chủ động của người dân, các ban ngành, cơ quan chuyên môn địa phương cũng đang nhanh chóng rà soát thiệt hại, hỗ trợ giống và kỹ thuật; đồng thời đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân sau thiên tai nhằm sớm khôi phục sản xuất.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, những đợt mưa lũ vừa qua bên cạnh việc nỗ lực đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân của các địa phương, sở đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố kiểm tra, kiểm soát chặt thị trường nhằm chấn chỉnh các mặt hàng có nguy cơ tăng giá. Dù vậy, sau mưa lũ, một số mặt hàng, như rau, củ, quả, thực phẩm phẩm tươi sống có xu hướng tăng do nguồn cung khan hiếm không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn tạo áp lực lớn cho tiểu thương, người trồng, nhà phân phối. Trong bối cảnh này, việc khôi phục sản xuất tại các vùng trồng rau trọng điểm là giải pháp quan trọng để giảm thiếu hụt nguồn cung. Sở và các ban, ngành chức năng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường có giải pháp kịp thời nhằm hạn chế tình trạng tăng giá đột biến, đồng thời tạo điều kiện khác thuận lợi để nguồn cung hàng hóa các nơi nhanh chóng đến Huế nhằm sớm bình ổn giá cả…