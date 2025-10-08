Công điện của Thủ tướng về công tác nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ngày 8/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 192/CĐ-TTg về công tác nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang bộ; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Ngày 8/10/2025, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí xếp hạng thị trường Mới nổi thứ cấp theo Khung phân loại thị trường cổ phiếu FTSE (FTSE Equity Country Classification Framework) và quyết định nâng hạng Việt Nam từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi thứ cấp.

Chính phủ ghi nhận những nỗ lực cải cách của toàn ngành chứng khoán trong việc triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Việc được nâng hạng là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua của thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo cơ hội lớn để Việt Nam thu hút nguồn lực vốn nước ngoài và ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ biểu dương sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan; sự tham gia của các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các thành viên thị trường, các cơ quan thông tấn, báo chí.

Hướng tới mục tiêu nâng hạng theo các tiêu chuẩn bậc cao

Trong thời gian tới, để thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, minh bạch, hiệu quả, hiện đại, bền vững, hướng tới mục tiêu nâng hạng theo các tiêu chuẩn bậc cao, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell bảo đảm quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình; chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thị trường; chủ động tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa và số hóa hạ tầng thị trường, nâng cao chất lượng quản trị công ty, tăng cường giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn và ổn định thị trường, hướng tới phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả, hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường tài chính toàn cầu. Nghiêm cấm và thanh tra, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong việc mua hàng đẩy giá, thổi giá làm méo mó thị trường và trục lợi cá nhân.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan trong việc nhanh chóng hoàn thiện khung khổ pháp lý, hạ tầng kỹ thuật để khẩn trương triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở vào đầu năm 2027, bảo đảm vận hành an toàn và thông suốt trong hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; nghiên cứu triển khai các sản phẩm phòng ngừa rủi ro ngoại hối cho các nhà đầu tư nước ngoài để phòng ngừa biến động tỷ giá ngoại tệ; tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai đồng bộ các quy định mới nhằm rút ngắn thời gian mở tài khoản đầu tư gián tiếp, tài khoản thanh toán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Tài chính rà soát danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nghiên cứu, xem xét đề xuất mở rộng hoặc loại bỏ hạn chế sở hữu nước ngoài đối với các lĩnh vực không liên quan đến an ninh quốc gia theo quy định, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức hấp dẫn của thị trường vốn Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo thực hiện Công điện này./.