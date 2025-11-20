Thị trường đồ trang trí Giáng sinh nhộn nhịp vào mùa

Những món đồ trang trí Giáng sinh được tung ra thị trường

Những ngày từ giữa tháng 11, tức còn hơn một tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng dòng người tìm đến các cửa hàng mua sắm đồ trang trí đã bắt đầu nhộn nhịp. Không riêng gì chủ các nhà hàng, quán xá, mà rất nhiều người dân cũng tranh thủ đi chọn những món đồ rực rỡ sắc màu để trang trí không gian của mình.

Tùy không gian trang trí mà ý tưởng mua sắm của mỗi người mỗi khác. Vừa bước vào một không gian bán đồ trang trí ở tầng 2 Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế, anh Nguyễn Vũ (phường Vỹ Dạ) choáng ngợp khi chứng kiến thị trường đồ trang trí năm nay không chỉ đa dạng mà còn được bày biện một cách bắt mắt, với nhiều mức giá, tha hồ chọn lựa. “Năm nào cũng thế, gia đình tôi chi một khoản nhỏ để sắm đồ trang trí cho có không khí Giáng sinh. Vừa thay đổi không gian cho ngôi nhà, vừa để cho các con có một mùa lễ hội thêm thú vị”, anh Vũ nói về lý do sắm đồ trang trí.

Thường mọi năm, anh sẽ sắm một cây thông nhựa giá tầm 2 triệu đồng, thêm một vài vật dụng trang trí, nhưng riêng năm nay, anh quyết định sắm một ông già tuyết cỡ lớn kèm theo ít quả châu, chùm dây kim tuyến và ít hộp quà. “Mỗi năm một ý tưởng, chỉ cần ngôi nhà của mình trở nên lung linh là được”, anh Vũ nói thêm. Sau một hồi lựa chọn, anh và người con của mình cũng đã sắm được những món đồ ưng ý mà theo anh sẽ làm cho Giáng sinh trở nên ấn tượng hơn, tạo được điểm nhấn để đón mọi người đến vui chơi.

Trong khi đó, anh Nhật Bình, chủ một cửa hàng ở phố Tây Chu Văn An cũng tranh thủ đi chọn mua để trang trí cho không gian của mình. Do cửa hàng nằm ở khu phố Tây nhộn nhịp nên việc trang trí Noel để đón khách, đặc biệt là khách Tây như là một thông lệ quan trọng. Ngoài cây thông cỡ vừa, anh Bình còn chi một khoản kha khá để đầu tư hệ thống đèn trang trí, hộp quà, tuần lộc và nhiều dây đèn lung linh sắc màu…

“Mỗi mùa Giáng sinh, tôi thường chi từ 5 - 7 triệu đồng để trang trí. Không chỉ là sở thích mà còn tạo nên một không khí rộn ràng. Cứ như thế cả khu phố Tây này khi đến lễ sẽ sôi động, khách Tây như đang ở ngay trên quê hương mình trong dịp lễ ý nghĩa này”, anh Bình tâm sự. Anh cho biết hầu hết các nhà hàng, quán xá ở phố Tây đều rất chú trọng vào việc trang trí Giáng sinh.

Theo anh Bình, điểm khác biệt năm nay chính là màu sắc. Khác với các màu trắng, xanh, vàng, đỏ chủ đạo của mùa Noel thì năm nay, các vật dụng trang trí còn có rất nhiều màu sắc khác, giúp khách có thể tha hồ chọn lựa. “Điều này giúp màu sắc của lễ hội trở nên đa dạng và cách trang trí cũng trở nên thú vị hơn, theo cách riêng của mỗi người. Trang trí đẹp còn quyết định đến khả năng thu hút khách hàng vì mùa Giáng sinh kéo dài đến tết Dương lịch”, anh Bình nói thêm.

Theo ghi nhận ở nhiều cửa hàng bán đồ trang trí ở trung tâm TP. Huế, ngoài hệ thống các cây thông đủ loại kích cỡ, thị trường trang trí đồ Giáng sinh năm nay vô cùng đa dạng với rất nhiều mẫu mã mới lạ, đa sắc màu. Có thể kể đến các mẫu nhà thờ gỗ, những cột đèn, những ngôi nhà trong khu vườn cổ tích, xe kéo, tuần lộc… hay hình các ông già Noel, hộp quà, dải ruy băng, nơ, ngôi sao vô cùng đẹp mắt. Tùy theo mặt hàng, ví như cây thông có giá dao động từ 1,6 - 2 triệu đồng, loại lớn hơn có giá từ 6 - 10 triệu đồng. Riêng các đồ trang trí khác có giá từ 500 nghìn đến 5 triệu đồng/món tùy kích cỡ.

Anh Mai Văn, quản lý một cửa hàng đồ trang trí cho rằng, đây là thời điểm bắt đầu vào mùa bày bán đồ trang trí Giáng sinh, sắp tới khách bắt đầu đông dần lên. Dù hàng hóa phong phú, nhưng mức giá nhìn chung ổn định, không tăng so với năm trước.

“Mặt hàng bán chạy nhất chính là cây thông. Ngoài ra, một vài vật trang trí nhỏ bỏ trên bàn làm việc, hay làm quà tặng cũng rất được chuộng”, anh Văn nói. Thời điểm đông khách nhất sẽ rơi vào đầu tháng 12. Ngoài đồ trang trí, những món quà tặng cũng được đầu tư về mặt hình thức, bắt mắt, giá dễ chịu nên kích thích khả năng “chịu chi” của khách.