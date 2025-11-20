  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 21/11/2025 14:03

Thị trường đồ trang trí Giáng sinh nhộn nhịp vào mùa

HNN - Còn khoảng một tháng nữa mới diễn ra Giáng sinh và thời điểm này thị trường đồ trang trí cho các hoạt động, sự kiện liên quan đến lễ hội này đã dần sôi động. Khắp các cửa hàng bán đồ trang trí lớn, nhỏ ở các tuyến đường, trung tâm thương mại, khách bắt đầu đi chọn những món hàng ưng ý.

“Lễ mừng” ý nghĩa "Kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời, đẹp đạo”Lãnh đạo các địa phương, đơn vị thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh

 Những món đồ trang trí Giáng sinh được tung ra thị trường

Những ngày từ giữa tháng 11, tức còn hơn một tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng dòng người tìm đến các cửa hàng mua sắm đồ trang trí đã bắt đầu nhộn nhịp. Không riêng gì chủ các nhà hàng, quán xá, mà rất nhiều người dân cũng tranh thủ đi chọn những món đồ rực rỡ sắc màu để trang trí không gian của mình.

Tùy không gian trang trí mà ý tưởng mua sắm của mỗi người mỗi khác. Vừa bước vào một không gian bán đồ trang trí ở tầng 2 Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế, anh Nguyễn Vũ (phường Vỹ Dạ) choáng ngợp khi chứng kiến thị trường đồ trang trí năm nay không chỉ đa dạng mà còn được bày biện một cách bắt mắt, với nhiều mức giá, tha hồ chọn lựa. “Năm nào cũng thế, gia đình tôi chi một khoản nhỏ để sắm đồ trang trí cho có không khí Giáng sinh. Vừa thay đổi không gian cho ngôi nhà, vừa để cho các con có một mùa lễ hội thêm thú vị”, anh Vũ nói về lý do sắm đồ trang trí.

Thường mọi năm, anh sẽ sắm một cây thông nhựa giá tầm 2 triệu đồng, thêm một vài vật dụng trang trí, nhưng riêng năm nay, anh quyết định sắm một ông già tuyết cỡ lớn kèm theo ít quả châu, chùm dây kim tuyến và ít hộp quà. “Mỗi năm một ý tưởng, chỉ cần ngôi nhà của mình trở nên lung linh là được”, anh Vũ nói thêm. Sau một hồi lựa chọn, anh và người con của mình cũng đã sắm được những món đồ ưng ý mà theo anh sẽ làm cho Giáng sinh trở nên ấn tượng hơn, tạo được điểm nhấn để đón mọi người đến vui chơi.

Trong khi đó, anh Nhật Bình, chủ một cửa hàng ở phố Tây Chu Văn An cũng tranh thủ đi chọn mua để trang trí cho không gian của mình. Do cửa hàng nằm ở khu phố Tây nhộn nhịp nên việc trang trí Noel để đón khách, đặc biệt là khách Tây như là một thông lệ quan trọng. Ngoài cây thông cỡ vừa, anh Bình còn chi một khoản kha khá để đầu tư hệ thống đèn trang trí, hộp quà, tuần lộc và nhiều dây đèn lung linh sắc màu…

“Mỗi mùa Giáng sinh, tôi thường chi từ 5 - 7 triệu đồng để trang trí. Không chỉ là sở thích mà còn tạo nên một không khí rộn ràng. Cứ như thế cả khu phố Tây này khi đến lễ sẽ sôi động, khách Tây như đang ở ngay trên quê hương mình trong dịp lễ ý nghĩa này”, anh Bình tâm sự. Anh cho biết hầu hết các nhà hàng, quán xá ở phố Tây đều rất chú trọng vào việc trang trí Giáng sinh.

Theo anh Bình, điểm khác biệt năm nay chính là màu sắc. Khác với các màu trắng, xanh, vàng, đỏ chủ đạo của mùa Noel thì năm nay, các vật dụng trang trí còn có rất nhiều màu sắc khác, giúp khách có thể tha hồ chọn lựa. “Điều này giúp màu sắc của lễ hội trở nên đa dạng và cách trang trí cũng trở nên thú vị hơn, theo cách riêng của mỗi người. Trang trí đẹp còn quyết định đến khả năng thu hút khách hàng vì mùa Giáng sinh kéo dài đến tết Dương lịch”, anh Bình nói thêm.

Theo ghi nhận ở nhiều cửa hàng bán đồ trang trí ở trung tâm TP. Huế, ngoài hệ thống các cây thông đủ loại kích cỡ, thị trường trang trí đồ Giáng sinh năm nay vô cùng đa dạng với rất nhiều mẫu mã mới lạ, đa sắc màu. Có thể kể đến các mẫu nhà thờ gỗ, những cột đèn, những ngôi nhà trong khu vườn cổ tích, xe kéo, tuần lộc… hay hình các ông già Noel, hộp quà, dải ruy băng, nơ, ngôi sao vô cùng đẹp mắt. Tùy theo mặt hàng, ví như cây thông có giá dao động từ 1,6 - 2 triệu đồng, loại lớn hơn có giá từ 6 - 10 triệu đồng. Riêng các đồ trang trí khác có giá từ 500 nghìn đến 5 triệu đồng/món tùy kích cỡ.

Anh Mai Văn, quản lý một cửa hàng đồ trang trí cho rằng, đây là thời điểm bắt đầu vào mùa bày bán đồ trang trí Giáng sinh, sắp tới khách bắt đầu đông dần lên. Dù hàng hóa phong phú, nhưng mức giá nhìn chung ổn định, không tăng so với năm trước.

“Mặt hàng bán chạy nhất chính là cây thông. Ngoài ra, một vài vật trang trí nhỏ bỏ trên bàn làm việc, hay làm quà tặng cũng rất được chuộng”, anh Văn nói. Thời điểm đông khách nhất sẽ rơi vào đầu tháng 12. Ngoài đồ trang trí, những món quà tặng cũng được đầu tư về mặt hình thức, bắt mắt, giá dễ chịu nên kích thích khả năng “chịu chi” của khách.

Không chỉ cửa hàng bán đồ trang trí đang “hút” khách mà dịch vụ trang trí Giáng sinh theo yêu cầu cũng đang trở nên sôi động. Tùy theo sở thích, yêu cầu của khách, những người thực hiện dịch vụ này có thể đáp ứng đầy đủ từ trang trí tư gia cho đến nhà hàng, hay đơn giản chỉ một góc nhỏ ở một không gian nào đó. “Hiện nay mọi người chủ yếu tham khảo giá và đặt lịch. Ngoài trang trí cây thông, khách còn yêu cầu cắt dán các họa tiết hay vẽ lên kính, tường”, anh Thái Nguyên - một người chuyên nhận trang trí Giáng sinh chia sẻ.

 

Bài, ảnh: NHẬT MINH
 Từ khóa:
Thị trườngđồ trang tríGiáng sinhnhộn nhịpvào mùa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rau, củ, quả tăng giá

Sau những ngày mưa lũ kéo dài, thị trường rau xanh, củ, quả ở Huế không dồi dào như trước. Nguồn cung giảm mạnh do diện tích trồng rau tại địa phương bị ngập úng, hư hại, khiến giá rau tăng, ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt của nhiều gia đình.

Rau, củ, quả tăng giá
Thị trường hàng hóa dần ổn định sau mưa lũ

Sau đợt mưa lũ lớn kéo dài cuối tháng 10 và đầu tháng 11, nhiều tuyến giao thông ở Huế bị chia cắt, vận chuyển hàng hóa gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động của các đơn vị chức năng, các hộ kinh... đến nay, thị trường hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm. Giá cả tuy có biến động, nhưng chỉ tập trung vào một số mặt hàng tươi sống.

Thị trường hàng hóa dần ổn định sau mưa lũ
Linh hoạt chuyển đổi, gắn sản xuất với thị trường

Câu chuyện của Hợp tác xã (HTX) Quảng Thọ 2 không chỉ là sự hồi sinh của một mô hình kinh tế, mà còn cho thấy hướng đi tất yếu trong bối cảnh hiện nay: Nếu không chuyển đổi số, sáng tạo, gắn sản xuất với thị trường, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị nông sản địa phương thì sẽ khó phát triển bền vững.

Linh hoạt chuyển đổi, gắn sản xuất với thị trường
“Hộ chiếu vàng” cho doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu - Bài 3: Chính sách đột phá, doanh nghiệp vươn xa

Để cộng đồng doanh nghiệp (DN) Huế biến cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thành lợi thế cạnh tranh thực sự, không chỉ cần nỗ lực nội tại mà còn đòi hỏi sự đồng hành mạnh mẽ từ chính quyền, hiệp hội và hệ sinh thái hỗ trợ. Từ bộ chỉ số FTA Index vừa công bố đến những kiến nghị của DN và chuyên gia cho thấy, Huế cần những chính sách đột phá, cải cách thủ tục hành chính, đầu tư hạ tầng logistics và thúc đẩy chuyển đổi số để tận dụng hiệu quả hơn “tấm hộ chiếu vàng” FTA.

“Hộ chiếu vàng” cho doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu - Bài 3 Chính sách đột phá, doanh nghiệp vươn xa

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top