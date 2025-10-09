Chứng khoán vượt mốc 1.700 điểm sau nâng hạng

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Cuối phiên sáng, VN-Index tăng 10,63 điểm lên 1.708,46 điểm, khối lượng giao dịch đạt gần 581 triệu đơn vị, tương ứng hơn 18.667,23 tỷ đồng. Toàn sàn có 115 mã tăng giá, 160 mã giảm giá và 72 mã đi ngang.

HNX-Index tăng 0,37 điểm lên 273,71 điểm với khối lượng giao dịch hơn 36,2 triệu đơn vị, tương ứng 827,8 tỷ đồng. Sàn HNX có 43 mã tăng, 67 mã giảm và 53 mã đi ngang.

UPCoM-Index tăng 0,31 điểm lên 110,74 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 13,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 215,1 tỷ đồng. Sàn UPCoM ghi nhận 87 mã tăng giá, 84 mã giảm giá và 83 mã đi ngang.

Trong rổ VN30, 14 mã tăng và 14 mã giảm. Dù số mã tăng giảm bằng nhau, VN30-Index vẫn tăng gần 10 điểm nhờ VHM tăng kịch trần, VRE tăng 3,03%, SHB tăng 3,76%, MBB tăng 1,11%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên sáng cũng tích cực với nhiều mã tăng như TCB, PGB, SSB, NAB, HDB, VPB, BAB, BID, EIB, VIB, SHB, MBB, TPB.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán và công nghệ thông tin chìm trong sắc đỏ, trong khi nhóm bất động sản phân hóa với xanh – đỏ đan xen.

Trên HNX, thị trường giảm nhiệt do áp lực bán tăng, nhưng cổ phiếu SHS và CEO dẫn đầu thanh khoản và đều khởi sắc, với SHS tăng 0,4% khớp 9,12 triệu đơn vị, CEO tăng 0,8% khớp gần 6,1 triệu đơn vị. Trong top 5 cổ phiếu giao dịch sôi động còn lại, IDC giảm 0,8% (khớp 2,72 triệu đơn vị), MBS giảm 1,1% (khớp 2,63 triệu đơn vị), MST đứng giá tham chiếu (khớp 1,5 triệu đơn vị).

Nhóm cổ phiếu nhỏ có VHE nổi bật khi tăng kịch trần lên 5.200 đồng/cổ phiếu, thanh khoản 0,7 triệu đơn vị với dư mua trần 0,23 triệu đơn vị.

Trên UPCOM, thị trường phân hóa và giữ đà tăng nhẹ. Điểm sáng là MSR tăng 5,9% lên 25.200 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh 1,66 triệu đơn vị, dẫn đầu thanh khoản sàn.

Nhìn chung, sau thông tin nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự trở lại tích cực của dòng tiền, giúp VN-Index vượt mốc 1.700 điểm. Dù một số nhóm ngành như chứng khoán, công nghệ thông tin vẫn chịu áp lực điều chỉnh, nhưng các nhóm ngân hàng, bất động sản và một số cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục duy trì xu hướng tăng, tạo điểm sáng cho thị trường. Thanh khoản tăng cao cho thấy nhà đầu tư đang chủ động tham gia trở lại, kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục diễn biến sôi động trong các phiên tới.