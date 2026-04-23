  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 29/04/2026 15:45

Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở

HNN.VN - Chiều 29/4, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng giữa Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh với các trung tâm chính trị cấp xã trên địa bàn TP. Huế”.

Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Huế và TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh chủ trì buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi việc thực hiện các quy định của Trung ương và thành phố trong việc phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị, đánh giá thực trạng phối hợp thời gian qua; nhất là trong công tác hướng dẫn chuyên môn, tổ chức lớp học, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong điều kiện tổ chức bộ máy mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; từ đó, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khẳng định: “Thông qua tọa đàm, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và các trung tâm chính trị cấp xã có thêm diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối, thống nhất hơn trong triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở cơ sở. Đây cũng là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh, năng lực và phương pháp công tác phù hợp trong giai đoạn mới".

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Tọa đàmtrường chính trịnguyễn chí thanh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày 23/4, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong giai đoạn mới theo Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư”.

Nỗ lực vì người khiếm thị

Sáng 16/4, Hội Người mù thành phố Huế tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về thăm Trường Thương binh hỏng mắt (1956 – 2026); 57 năm Ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 – 17/4/2026) và 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 – 18/4/2026).

Hành trình sơn mài từ di sản đến tương lai

Nghệ thuật sơn mài không chỉ là niềm tự hào của nền mỹ thuật nước nhà mà còn là một di sản văn hóa vô giá. Đó là khẳng định được nhiều chuyên gia đưa ra tại tọa đàm “Hành trình sơn mài Việt Nam từ di sản đến tương lai (1930 - 2030)".

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top