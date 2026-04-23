Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở

Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Huế và TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh chủ trì buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi việc thực hiện các quy định của Trung ương và thành phố trong việc phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị, đánh giá thực trạng phối hợp thời gian qua; nhất là trong công tác hướng dẫn chuyên môn, tổ chức lớp học, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong điều kiện tổ chức bộ máy mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; từ đó, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh khẳng định: “Thông qua tọa đàm, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và các trung tâm chính trị cấp xã có thêm diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối, thống nhất hơn trong triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở cơ sở. Đây cũng là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh, năng lực và phương pháp công tác phù hợp trong giai đoạn mới".