Nga và Cộng hòa Congo thúc đẩy hợp tác chiến lược đa lĩnh vực

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong cuộc hội đàm tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin khẳng định Nga luôn coi Cộng hòa Congo là đối tác quan trọng và nhận thấy những cơ hội “đầy hứa hẹn” để nâng tầm quan hệ hai nước. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh các lĩnh vực ưu tiên hợp tác bao gồm thăm dò địa chất, năng lượng, hậu cần, nông nghiệp và quốc phòng.

Tổng thống Putin cũng chúc mừng ông Sassou N’Guesso vừa tái đắc cử nhiệm kỳ mới, đánh giá sự ổn định chính trị tại quốc gia Trung Phi này là nền tảng vững chắc để thúc đẩy các dự án kinh doanh và đầu tư dài hạn.

Về phần mình, Tổng thống Sassou N’Guesso khẳng định “mọi điều kiện” đã sẵn sàng để triển khai thành công các dự án chung giữa hai nước. Ông nhắc lại truyền thống hữu nghị, đoàn kết và hợp tác bền chặt giữa Cộng hòa Congo và Nga trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương cũng như trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Cũng tại buổi tiếp, Tổng thống Nga đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Cộng hòa Congo trên trường quốc tế. Ông Putin đã gửi lời mời chính thức tới Tổng thống Sassou N’Guesso tham dự Diễn đàn Nga-châu Phi lần thứ ba, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới trong quan hệ giữa Nga và các quốc gia châu lục, trong đó Cộng hòa Congo đóng vai trò là một mắt xích quan trọng.

https://nhandan.vn/nga-va-cong-hoa-congo-thuc-day-hop-tac-chien-luoc-da-linh-vuc-post959347.html