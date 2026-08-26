Thành phố Huế luôn tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Mitani Sangyo mở rộng đầu tư

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Mitani Sangyo giới thiệu khái quát quá trình hình thành, phát triển cùng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giáo dục và văn hóa của Tập đoàn tại Việt Nam, đặc biệt là tại thành phố Huế.

Theo đó, từ năm 2018, Mitani Sangyo và Aureole Group bắt đầu mở rộng hoạt động tại Huế với 2 chi nhánh thành viên là Công ty TNHH Phát triển phần mềm xây dựng Aureole (ACSD) và Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ thông tin Aureole (AIT). Hiện nay, hai đơn vị đang tạo việc làm cho gần 270 nhân sự trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, mô hình thông tin công trình (BIM), dữ liệu xây dựng và phát triển phần mềm.

Sự hiện diện của Tập đoàn không chỉ tạo nguồn việc làm có hàm lượng chuyên môn cao mà còn góp phần đào tạo kỹ năng, mở rộng cơ hội phát triển trong môi trường doanh nghiệp Nhật Bản cho lao động địa phương. Bên cạnh đó, Tập đoàn duy trì hợp tác hiệu quả với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn qua việc tiếp nhận thực tập sinh, tài trợ học bổng và đồng hành cùng ngày hội việc làm.

Đặc biệt, trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, Tập đoàn đã tích cực hỗ trợ bảo tồn, phục chế 16 tác phẩm tranh lụa của cố danh họa Nguyễn Phan Chánh với sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản và giới thiệu tại Nhật Bản, góp phần tôn vinh giá trị nghệ thuật Việt Nam và thắt chặt quan hệ giao lưu văn hóa hai nước.

Đại diện lãnh đạo thành phố tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với đoàn Nhật Bản

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Miura Shuhei đánh giá cao môi trường đầu tư, nguồn nhân lực và tiềm năng phát triển của thành phố Huế. Khẳng định định hướng gắn bó lâu dài, ông Miura Shuhei cho biết Công ty ACSD dự kiến sẽ chuyển trụ sở chính từ TP. Hồ Chí Minh về Huế vào tháng 2/2027. Đây là bước đi quan trọng để Tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, BIM và các dịch vụ kỹ thuật có giá trị gia tăng cao. Đại diện Tập đoàn mong muốn thành phố tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển trụ sở, đồng thời tạo điều kiện kết nối sâu rộng hơn với hệ thống giáo dục và doanh nghiệp địa phương.

Đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Tập đoàn Mitani Sangyo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại văn hóa của địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang khẳng định: Thành phố Huế luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và Mitani Sangyo nói riêng đầu tư và hoạt động hiệu quả.

Đối với đề xuất chuyển trụ sở chính của Công ty ACSD về Huế, lãnh đạo UBND thành phố giao các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp sớm ổn định và phát triển. Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ tin tưởng Tập đoàn Mitani Sangyo sẽ tiếp tục là cầu nối tích cực, đồng hành cùng Huế trong thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản thời gian tới.