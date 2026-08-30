Mở rộng hợp tác, thúc đẩy thu hút khách Thái Lan đến Huế

Lãnh đạo Sở Du lịch trao đổi với đại diện các đơn vị trong chương trình B2B kết nối doanh nghiệp Huế - Đông Bắc Thái Lan.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, đại diện Hiệp hội Du lịch Thái Lan (TTAA) khu vực Đông Bắc Thái Lan, cùng khoảng 30 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí, truyền thông và Hiệp hội Ẩm thực Thái Lan; hơn 30 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố.

Chương trình gồm 3 hoạt động chính: Chương trình B2B kết nối doanh nghiệp Huế - Đông Bắc Thái Lan; hội nghị xúc tiến, giới thiệu du lịch Huế và gala dinner.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động B2B kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ Huế với các đối tác đến từ vùng Đông Bắc Thái Lan. Đây là cơ hội để hai bên giới thiệu sản phẩm, cập nhật thông tin thị trường, tìm hiểu nhu cầu của đối tác, trao đổi phương thức hợp tác và cùng nghiên cứu các sản phẩm, tuyến du lịch liên kết phù hợp với nhu cầu của du khách hai chiều.

Thông qua các hoạt động kết nối trực tiếp, thành phố Huế kỳ vọng mở rộng mạng lưới hợp tác với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp vùng Đông Bắc Thái Lan; thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, đồng thời nghiên cứu các giải pháp tăng cường kết nối giao thông, đặc biệt là kết nối hàng không giữa Thái Lan và Huế.

Đoàn Famtrip vùng Đông Bắc Thái Lan đến tham quan, khảo sát du lịch Huế.

Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 29/8 đến 1/9/2026, Sở Du lịch còn tổ chức Famtrip tham quan, khảo sát du lịch Huế dành cho các đại biểu đến từ vùng Đông Bắc Thái Lan.

Đoàn Famtrip khảo sát và trải nghiệm nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch tiêu biểu của Huế như Đại Nội Huế, hệ thống lăng tẩm và các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế; các làng nghề truyền thống; dịch vụ onsen; đầm phá Tam Giang; thưởng thức Ca Huế; trải nghiệm vui chơi, mua sắm tại AEON Mall Huế và khám phá ẩm thực đặc trưng của địa phương. Đặc biệt, đoàn Famtrip còn được tham dự “Không gian văn hóa - ẩm thực Thái Lan tại Huế” diễn ra từ ngày 28/8 đến 1/9/2026 tại TP. Huế.

Với thông điệp “Kết nối Di sản, Kiến tạo tương lai: Huế - Đông Bắc Thái Lan”, chương trình không chỉ là hoạt động xúc tiến du lịch đơn thuần mà hướng tới tạo dựng những kết nối lâu dài, những sản phẩm hợp tác cụ thể và những cơ hội đưa dòng khách hai chiều trở thành kết quả thực chất. Qua đó, Huế kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến di sản, văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam; đồng thời trở thành cầu nối quan trọng trong hành trình liên kết du lịch giữa miền Trung Việt Nam với vùng Đông Bắc Thái Lan, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn mới.