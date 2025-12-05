Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế vào ngày 19/12

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình về tiến độ triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 9/12, Tiến sỹ Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố cho biết hiện thành phố đã chuẩn bị các bước về cơ sở hạ tầng, nhân sự, nhà đầu tư… để vận hành trung tâm, dự kiến có thể khai trương vào ngày 19/12.

Trụ sở cho các cơ quan Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (cơ quan điều hành, cơ quan giám sát) đã được thành phố chuẩn bị, chia thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, trụ sở sẽ được bố trí tại tầng 6 tòa nhà 123 Trương Định. Giai đoạn 2 trụ sở sẽ đặt tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ. Hiện tòa nhà này đang thực hiện sửa chữa, cải tạo, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Giai đoạn 3 xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế hoàn thiện tại khu vực Thủ Thiêm.

Về hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu, ông Vũ cho biết các sở ngành đang rà soát toàn bộ hệ thống, bao gồm hạ tầng số và hệ thống trung tâm dữ liệu của Thành phố. Hiện thành phố có 16 trung tâm dữ liệu, trong đó một số có tiêu chuẩn cao, có thể sử dụng cho hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Về vấn đề nhà đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện có hơn 50 nhà đầu tư và tổ chức quan tâm đến Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 4 nhóm: hạ tầng cơ sở, tài chính, công nghệ và nhóm dịch vụ số.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 vừa qua, thành phố đã tiếp xúc chính thức với 20 nhà đầu tư và xác định được 10 đối tác sẵn sàng đồng hành, trở thành thành viên sáng lập của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến ngay khi ra mắt trung tâm, sẽ có 10 nhà đầu tư ký kết tham gia.

Để vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế hiệu quả, đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các Bộ, ngành trung ương hỗ trợ cử chuyên gia, nhân sự phù hợp để đảm bảo cho cơ quan giám sát vận hành hiệu quả ngay từ đầu.

Về tiến độ thực hiện nói chung, bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết hiện các bộ, ngành đang tập trung hoàn thiện 8 Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, phục vụ việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế. Theo báo cáo, phần lớn nội dung đã được hoàn tất và đang trong quá trình rà soát cuối cùng.

Theo bà Mai Thị Thu Vân, với tiến độ hiện nay, nhiều khả năng toàn bộ hồ sơ sẽ được hoàn thành trước ngày 19/12, tạo cơ sở để đưa các cơ chế vào vận hành. Sau giai đoạn này, nhiệm vụ quan trọng tiếp theo sẽ là thành lập bộ máy điều phối và cơ chế vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế.

Sau khi nghe các bên báo cáo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Tài chính sớm tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để thống nhất mô hình vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, đồng thời rà soát các quy định để có thể triển khai ngay trong giai đoạn đầu.

Về cơ sở vật chất, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị cơ sở hạ tầng theo hướng linh hoạt, tránh tình trạng “vừa làm vừa chờ," đảm bảo hoạt động của Trung tâm không bị gián đoạn trong giai đoạn khởi đầu.

Về vấn đề nhân lực vận hành và giám sát tài chính, Chính phủ xác định hiện chưa có nhiều cán bộ trong nước có kinh nghiệm trực tiếp với mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế. Do đó, phương án khả thi trong giai đoạn đầu là áp dụng kinh nghiệm quốc tế: tỷ lệ nhân lực nước ngoài có thể chiếm ưu thế, sau đó giảm dần khi đội ngũ trong nước trưởng thành. Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý yêu cầu tuân thủ chặt chẽ quy định, tránh rủi ro trong quá trình ký duyệt và triển khai nghiệp vụ…

Chính phủ phấn đấu sẽ ban hành các Nghị định liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế trước ngày 15/12, nhằm tạo khung pháp lý và nền tảng vận hành cho trung tâm./.