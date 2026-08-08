Tăng trưởng hai con số phải được quản trị bằng kết quả cụ thể

Đồng chí Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cho biết, mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên không nên chỉ được nhìn như một chỉ tiêu thống kê phải hoàn thành vào cuối năm. Đây còn là thước đo năng lực tổ chức thực hiện, khả năng huy động nguồn lực và tinh thần dám chịu trách nhiệm của bộ máy chính quyền các cấp trong một giai đoạn phát triển mới của thành phố. Áp lực là rất lớn, nhưng điều quan trọng là thành phố đã nhận diện khá rõ dư địa, điểm nghẽn và những động lực có thể tạo chuyển biến.

Thưa đồng chí, tăng trưởng từ 10% trở lên là mục tiêu quan trọng, thành phố sẽ tập trung vào những giải pháp nào để bảo đảm mục tiêu đề ra?

Trọng tâm đầu tiên là phải đổi mới cách điều hành tăng trưởng: Từ giao chỉ tiêu chung sang quản trị bằng kết quả cụ thể. Thành phố không chia đều áp lực cho các ngành, các địa phương, mà phải xác định đúng nơi có khả năng tạo thêm giá trị, đúng dự án có thể hoàn thành, đúng sản phẩm có thể tăng công suất và đúng thị trường có thể mở rộng. Mỗi ngành phải lượng hóa phần giá trị tăng thêm cần đóng góp. Mỗi dự án phải có đường găng tiến độ và người chịu trách nhiệm. Mỗi khó khăn phải được nhận diện sớm để xử lý ngay từ khi mới phát sinh.

Trọng tâm thứ hai là tạo chuyển biến rõ nét ở các động lực có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn. Với công nghiệp, ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu mở rộng sản xuất; đẩy nhanh các dự án tạo năng lực mới tại Chân Mây - Lăng Cô và các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, đưa vốn đăng ký sớm chuyển thành nhà máy, dây chuyền, sản phẩm, việc làm và nguồn thu thực tế. Các dự án như Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long, Nhà máy Kanglongda, Nhà máy sản xuất pin BYD cùng hệ thống cảng, kho bãi và logistics cần được nhìn như những mắt xích trong một hệ sinh thái sản xuất, thay vì các dự án đứng riêng lẻ.

Đối với đầu tư công, mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn là rất quan trọng, nhưng chưa phải đích đến cuối cùng. Thành phố tập trung vào các dự án giao thông, hạ tầng đô thị, kết nối liên vùng có sức lan tỏa lớn; gắn tiến độ giải ngân với tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và đưa công trình vào sử dụng.

Với du lịch và dịch vụ, Huế cần chuyển mạnh từ tư duy “đông khách” sang phát triển một nền kinh tế du lịch có chiều sâu. Giá trị của Festival, di sản và bản sắc Huế phải được chuyển hóa thành những sản phẩm có sức cạnh tranh, đem lại giá trị thực sự cho nền kinh tế chứ không dừng lại ở lợi thế hình ảnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ một số lĩnh vực cần tiếp tục được đẩy nhanh. Theo đồng chí, thành phố cần tập trung tháo gỡ những vấn đề trọng tâm nào?

Trước hết, với các công trình, dự án trọng điểm, thành phố sẽ tiếp tục rà soát theo đường găng, phân loại rõ vướng mắc thuộc pháp luật, cơ chế phối hợp hay khâu tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, xác định một đầu mối đủ thẩm quyền theo dõi xuyên suốt. Mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, sản phẩm cần hoàn thành và thời hạn xử lý; nội dung thuộc thẩm quyền cấp nào phải được giải quyết dứt điểm tại cấp đó.

Giải phóng mặt bằng vẫn là khâu mang tính quyết định. Tuy nhiên, đây không chỉ là việc đo đạc, kiểm đếm và chi trả; cốt lõi là hài hòa lợi ích giữa yêu cầu phát triển với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và sinh kế lâu dài của người dân. Do đó, quy hoạch khu tái định cư, xác định nguồn gốc đất, phương án bồi thường và tổ chức đối thoại phải được chuẩn bị sớm, công khai, nhất quán.

Lĩnh vực công nghiệp hứa hẹn sẽ tạo đột phá, góp phần vào tăng trưởng chung của thành phố trong những tháng cuối năm

Đối với đầu tư công, thành phố yêu cầu chuẩn bị đồng bộ từ hồ sơ, mặt bằng, vật liệu, nhà thầu đến kế hoạch thi công; không để tình trạng “có vốn nhưng chưa có điều kiện thực hiện”. Việc điều hành giải ngân phải bám khối lượng thực tế, chất lượng công trình và khả năng đưa tài sản vào sử dụng, chứ không chạy theo tỷ lệ một cách cơ học. Những dự án không còn khả năng giải ngân phải được nhận diện sớm để có phương án xử lý theo quy định; những dự án có khả năng hoàn thành tốt cần được ưu tiên tháo gỡ và tập trung nguồn lực.

Đối với dự án ngoài ngân sách, quan điểm của thành phố là đồng hành thực chất nhưng kỷ cương rõ ràng. Chính quyền phải xử lý kịp thời những khó khăn thuộc trách nhiệm của mình; nhà đầu tư cũng phải bảo đảm năng lực tài chính, tiến độ và các cam kết đã đưa ra. Dự án chậm kéo dài cần được rà soát, phân loại và xử lý phù hợp để không làm lãng phí đất đai, cơ hội và niềm tin của thị trường.

Để tìm kiếm cơ hội và động lực phát triển mới, theo đồng chí, thành phố cần tập trung khơi thông nguồn lực nào để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh nhất trong giai đoạn tới?

Nếu phải lựa chọn một nguồn lực cần được khơi thông mạnh nhất, tôi cho rằng đó là nguồn lực xã hội, trước hết là doanh nghiệp và nguồn vốn đầu tư tư nhân.

Thứ nhất, quy hoạch phải trở thành một cam kết phát triển có khả năng thực thi, chứ không chỉ là định hướng trên bản đồ. Điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải được cụ thể hóa đồng bộ bằng kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án, hạ tầng khung và lộ trình đầu tư.

Thứ hai, phải xem doanh nghiệp đang hoạt động là tài sản phát triển của địa phương. Thu hút một dự án mới là quan trọng, nhưng hỗ trợ một doanh nghiệp hiện hữu mở rộng dây chuyền, tăng công suất, đổi mới công nghệ hoặc có thêm thị trường thường tạo ra kết quả nhanh và bền chắc hơn.

Thứ ba, Huế phải nâng hàm lượng tri thức và công nghệ trong mỗi nguồn lực được đưa vào phát triển. Cùng một diện tích đất, một dự án sử dụng công nghệ tốt, quản trị hiện đại và lao động có kỹ năng sẽ tạo ra năng suất cao hơn, giá trị cao hơn, nguồn thu ổn định hơn và tác động môi trường thấp hơn. Vì vậy, thu hút đầu tư phải gắn với phát triển khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và liên kết giữa doanh nghiệp với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu.

Đặc biệt, văn hóa, di sản, đầm phá, nguồn nhân lực không phải là phần đứng ngoài tăng trưởng; đó là nguồn vốn khác biệt mà rất ít địa phương có được. Vấn đề là phải biết chuyển hóa nguồn vốn ấy thành công nghiệp văn hóa, du lịch trải nghiệm, kinh tế đêm, ẩm thực, thủ công sáng tạo và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, trên nền tảng bảo tồn nghiêm túc.

Thành phố phải làm gì để củng cố niềm tin và xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho những năm tiếp theo, thưa đồng chí?

Thay đổi đầu tiên phải là nâng cao tính dự báo và sự nhất quán. Một môi trường đầu tư tốt không chỉ là ít thủ tục, mà còn là quy hoạch rõ ràng, chính sách ổn định, thông tin dễ tiếp cận và cách hiểu pháp luật thống nhất giữa các cơ quan. Khi quy định có nhiều cách hiểu hoặc phát sinh vấn đề mới, chính quyền phải chủ động hướng dẫn và đưa ra phương án xử lý; không để người dân, doanh nghiệp tự đi tìm câu trả lời qua nhiều đầu mối. Sự minh bạch và nhất quán giúp giảm chi phí không chỉ bằng tiền bạc, mà cả thời gian và cơ hội.

Thay đổi thứ hai là cải cách phải đi vào thực chất. Mục tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong năm 2026 cần được cụ thể hóa bằng việc loại bỏ khâu trung gian, tái sử dụng dữ liệu đã có, tăng xử lý trực tuyến và công khai tiến độ từng hồ sơ. Chuyển đổi số không phải là đưa một quy trình chậm từ giấy lên môi trường điện tử; cốt lõi là thiết kế lại quy trình để ít bước hơn, rõ trách nhiệm hơn và thuận tiện hơn. Phân cấp, phân quyền cũng phải đi cùng nguồn lực, năng lực thực hiện và cơ chế kiểm tra, để việc nào có thể giải quyết ở cơ sở thì được giải quyết nhanh chóng ngay tại cơ sở.

Thay đổi thứ ba là xây dựng kỷ luật phục vụ. Đối thoại với doanh nghiệp phải có “đầu ra”: Mỗi kiến nghị có đầu mối tiếp nhận, thời hạn trả lời và kết quả xử lý; nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp cùng phương án kiến nghị cụ thể. Đánh giá cán bộ cần gắn với tiến độ, chất lượng công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Về dài hạn, nền tảng bền vững của Huế phải là sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống. Thành phố ưu tiên những dự án xanh, công nghệ hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo giá trị gia tăng cao và có đóng góp lâu dài cho cộng đồng. Chính quyền phải giữ cam kết về một môi trường ổn định, minh bạch và có trách nhiệm; doanh nghiệp cũng phải tuân thủ pháp luật, đổi mới công nghệ, chăm lo người lao động và đồng hành với địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!