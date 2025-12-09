Người cán bộ tận tâm với công việc

Chị Nguyễn Thị Kinh trao quà hỗ trợ học sinh khó khăn

Có điều kiện được làm việc, gần gũi, cảm nhận của bạn bè về chị Nguyễn Thị Kinh chính là năng lượng tích cực, tinh thần trách nhiệm, sự minh mẫn và lòng say mê công việc chung. Hiện, chị đang đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Phú Xuân TP. Huế, Chủ tịch Hội Việt kiều TP. Huế, Giám đốc Trung tâm Trang thiết bị trường học. Mỗi vai trò đều gắn với những lĩnh vực khác nhau, nhưng điểm chung ở chị là sự tận tâm, sâu sát và luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

Đặc biệt, với vai trò Chủ nhiệm CLB Phú Xuân TP. Huế, nơi quy tụ các cán bộ trung, cao cấp của thành phố qua nhiều thời kỳ, chị Nguyễn Thị Kinh đã gắn bó và trực tiếp lãnh đạo CLB hơn 15 năm liên tục. Trong suốt thời gian đó, chị đã cùng Ban Chủ nhiệm duy trì nếp sinh hoạt, phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình; tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như giao lưu, gặp mặt truyền thống, thăm chiến trường xưa tại A Lưới, thăm Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. CLB còn tri ân người có công, thăm hỏi hội viên ốm đau hàng năm, đóng góp quỹ cho công tác xã hội và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương, tích cực lãnh đạo CLB tham gia góp ý và phản biện xã hội.

Năm 2024, chị Nguyễn Thị Kinh được UBND thành phố Huế tặng bằng khen có thành tích xuất sắc lãnh đạo CLB Phú Xuân nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng thời tập thể CLB Phú Xuân cũng được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Không chỉ là người tổ chức, điều hành, chị Nguyễn Thị Kinh còn là người truyền cảm hứng, luôn lắng nghe ý kiến hội viên, tôn trọng sự khác biệt, khéo léo dung hòa tính cách, quan điểm các thế hệ và phát huy kinh nghiệm công tác của từng thành viên. Phong cách lãnh đạo của chị giản dị, gần gũi nhưng quyết đoán; nghiêm túc trong nguyên tắc nhưng giàu nhân văn.

Ở cương vị Chủ tịch Hội Việt kiều TP. Huế, chị đã có nhiều đóng góp trong việc gắn kết bà con kiều bào với quê hương, vun đắp tình cảm, vận động nguồn lực hướng về Huế, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh quê hương giàu truyền thống văn hóa, nghĩa tình. Trong các đợt lũ lụt cuối năm 2025, chị đã huy động các mạnh thường quân là Việt kiều tài trợ cho hơn 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ những nỗ lực bền bỉ, nhiều năm qua, chị đã góp phần xây dựng 20 trường mầm non, 20 thư viện, cùng nhiều chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường và các hoạt động vì đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Huế.

Trên 60 năm tuổi Đảng, dù đã nghỉ hưu 28 năm, nhưng chị vẫn tích cực đóng góp sức lực và trí tuệ, tấm lòng và sự tận tụy của mình. Với uy tín của mình, chị đã vận động được nhiều nguồn tài trợ trong và ngoài nước, trung bình từ 3 - 4 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ và đầu tư cho cộng đồng.

Hiện, với chương trình “Hỗ trợ học sinh - sinh viên khó khăn đón xuân”, hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn, mái tóc đã điểm bạc nhưng giọng nói vẫn đầy nhiệt huyết của chị khiến ai cũng xúc động. Chị không chỉ trao đi những món quà vật chất, mà còn trao gửi niềm tin, nghị lực và tình yêu thương.

Điều đáng trân trọng ở chị Nguyễn Thị Kinh chính là tinh thần cống hiến không mệt mỏi của một người lãnh đạo cao tuổi. Chị thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, trách nhiệm, phong cách nêu gương và lòng tận tụy phục vụ Nhân dân, là hình ảnh đẹp về người cán bộ lãnh đạo “nghỉ công tác nhưng không nghỉ cống hiến”, luôn trọn vẹn với quê hương và cộng đồng.