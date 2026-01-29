Quyết sách kịp thời, hành động quyết liệt

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung làm việc với chủ đầu tư bến cảng số 4 tại cảng Chân Mây và yêu cầu đảm bảo tiến độ của dự án

Thước đo năng lực lãnh đạo của Đảng

Ở Huế, tinh thần “làm ngay, không chờ đợi, không né tránh” không dừng lại ở khẩu hiệu, mà được kiểm chứng bằng việc xử lý những vấn đề rất cụ thể, sát dân, sát thực tiễn. Từ những việc tưởng chừng nhỏ, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của tổ chức Đảng và chính quyền các cấp được thể hiện rõ nét.

Tại phường Hương Trà, trước phản ánh của Nhân dân về tình trạng có một cá nhân lấn chiếm đất công, ảnh hưởng đến trật tự quản lý đô thị và quyền lợi chung, yêu cầu đặt ra là phải xử lý dứt điểm trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không để sự việc kéo dài, phát sinh điểm nóng.

Ông Nguyễn Duy Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà cho biết, cấp ủy phường đã trực tiếp vào cuộc, chỉ đạo chi bộ khu vực, chính quyền và các lực lượng liên quan rà soát hồ sơ pháp lý, kiểm tra thực địa, đối thoại với người dân, làm rõ đúng - sai và trách nhiệm của từng cá nhân. Trên cơ sở đó, ban hành quyết định xử lý theo quy định. Phần diện tích đất công bị lấn chiếm được thu hồi, trả lại nguyên trạng.

Việc xử lý được thực hiện công khai, minh bạch, vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật, vừa giữ ổn định tình hình cơ sở. Cách làm này cho thấy vai trò lãnh đạo trực tiếp, xuyên suốt của cấp ủy, chi bộ ở cơ sở, nơi gần dân, hiểu dân, nhưng cũng là nơi dễ phát sinh những vấn đề nhạy cảm nếu thiếu quyết liệt. Xử lý lấn chiếm đất công vì vậy không chỉ là câu chuyện quản lý đất đai, mà còn là phép thử đối với kỷ cương, kỷ luật và uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền trong lòng Nhân dân.

Tinh thần hành động quyết liệt ấy tiếp tục được thể hiện ở những vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài. Với Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý hiện trạng, mà phải sớm có một nghị quyết chuyên đề về phát triển đô thị, tạo cơ sở chính trị và pháp lý cho việc huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, định hình không gian phát triển.

Ông Trần Văn Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho hay: Địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch, đánh giá các điểm nghẽn, tổng hợp kiến nghị từ doanh nghiệp, nhà đầu tư và chính quyền cơ sở; đồng thời tổ chức các cuộc làm việc chuyên đề để xây dựng nghị quyết theo hướng rõ mục tiêu, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm. Dự kiến trong quý I/2026 sẽ hoàn thành công tác tham mưu để trình ký ban hành đề án.

Đối với Dự án cầu bắc qua Cồn Hến, sau khi có chủ trương, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp kiểm tra thực địa, đánh giá tác động, lắng nghe ý kiến người dân để triển khai ngay chủ trương đầu tư. Giữa tháng 1/2026, Chủ tịch UBND thành phố đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, với tổng mức đầu tư dự kiến 2.200 tỷ đồng. Từ chủ trương đến hành động được rút ngắn tối đa, thể hiện rõ tinh thần mà Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh: Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đến cùng và làm hiệu quả.

Chính từ những việc cụ thể như vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định một cách thuyết phục nhất, không phải bằng lời nói, mà bằng những kết quả cụ thể, hiện hữu trong đời sống hằng ngày của Nhân dân, góp phần xây dựng niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng.

Tinh thần mới, yêu cầu mới

Phát biểu tại Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt trong giai đoạn phát triển mới: Phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng thực chất, hiệu quả; nói đi đôi với làm; chủ trương đúng phải được tổ chức thực hiện nghiêm, làm đến cùng, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn. Đó không chỉ là yêu cầu về phong cách lãnh đạo, mà là thước đo năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung trực tiếp kiểm tra dự án khu tái định cư ở phường Thuận An để có những chỉ đạo kịp thời

Tại buổi tiếp dân và làm việc với lãnh đạo phường Hương Trà cuối tháng 1/2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh rằng, tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng ở địa phương. Đó là không dừng lại ở ban hành nghị quyết, kế hoạch, mà phải tập trung tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, kỷ luật nghiêm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng sự chuyển biến trong đời sống Nhân dân, bằng niềm tin xã hội được củng cố, bằng sự đồng thuận ngày càng bền chặt giữa Đảng với dân.

Đặt trong bối cảnh TP. Huế vừa bước sang giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết. Quy mô quản lý lớn hơn, kỳ vọng của Nhân dân cao hơn, áp lực phát triển mạnh hơn đòi hỏi Đảng bộ thành phố phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở; đồng thời đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng sâu sát thực tiễn, gần dân, hiểu dân và vì dân.

Tinh thần “làm ngay, làm quyết liệt, bám đến cùng” vì thế không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà phải trở thành chuẩn mực trong điều hành và thực thi công vụ của mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên. Những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội phải được nhìn nhận thẳng thắn, xử lý kịp thời, không né tránh, không đùn đẩy; những chủ trương đã đúng phải được triển khai nhanh, hiệu quả, tạo kết quả cụ thể, nhìn thấy được.

“Quan trọng hơn, tinh thần phục vụ Nhân dân phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng trách nhiệm rõ ràng của từng tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên. Khi Đảng thực sự nói ít, làm nhiều; khi mỗi việc làm đều hướng tới lợi ích chung, tới sự hài lòng và đồng thuận của Nhân dân, thì uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ được củng cố vững chắc", Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.