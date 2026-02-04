Hợp tác kênh Đảng luôn là kim chỉ nam định hướng và dẫn dắt quan hệ Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phóng viên: Kính thưa Đại sứ, việc Campuchia là một trong những nước đầu tiên đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới thăm ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đi thông điệp gì?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Việc Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV gửi đi thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định coi trọng mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia, xem đây là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Việc chọn Campuchia là một trong các nước thăm đầu tiên ngay sau Đại hội Đảng khẳng định sự kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng, hai nước, hai dân tộc, được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dày công vun đắp.

Với quan hệ tin cậy cao, chuyến thăm thể hiện Việt Nam sẵn sàng cùng Campuchia chia sẻ định hướng phát triển và thúc đẩy cơ chế hợp tác kinh tế mới, trên cơ sở triển khai Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần củng cố lòng tin chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất trong mọi lĩnh vực, từ chính trị-đối ngoại đến quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại và giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, chuyến thăm càng khẳng định mối quan hệ Việt Nam-Campuchia là tài sản quý báu, không ngừng được vun đắp để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời khẳng định cam kết chung tay bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

Chuyến thăm lần này cũng là bước triển khai cụ thể chủ trương đường lối đối ngoại được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định tại Đại hội lần thứ XIV vừa qua, trong đó khẳng định đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế được xác định là lĩnh vực “trọng yếu, thường xuyên” cùng với quốc phòng và an ninh.

Phóng viên: Hợp tác kênh Đảng đóng vai trò như thế nào trong tổng thể mối quan hệ hai nước Việt Nam và Campuchia thời gian qua? Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này có thể mang lại động lực mới cho những lĩnh vực hợp tác nào, để đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, đặc biệt sau thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Hợp tác kênh Đảng luôn đóng vai trò nền tảng, là kim chỉ nam định hướng và dẫn dắt mối quan hệ Việt Nam-Campuchia. Thời gian qua, thông qua các cơ chế Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia, hai bên đã kịp thời chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, xây dựng Đảng, phát triển đất nước, đồng thời định hướng hợp tác song phương trong các lĩnh vực then chốt. Các cuộc gặp này giúp củng cố lòng tin chính trị, bảo đảm quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững, vượt qua các thử thách.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ và Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen nâng ly chúc mừng tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam được tổ chức ở Thủ đô Phnom Penh ngày 21/8/2025. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam lần này sẽ mang lại động lực mới mạnh mẽ, đặc biệt sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới kỷ nguyên phát triển mới.

Chuyến thăm thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn ở các lĩnh vực như chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, triển khai thực hiện thành công, hiệu quả các quyết sách của Đảng; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh, chống tội phạm xuyên biên giới; tăng cường kết nối hạ tầng, hợp tác kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng; mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch... Đồng thời, nâng tầm cơ chế hợp tác Đảng lên mức cao hơn, góp phần đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, thịnh vượng của khu vực.

Phóng viên: Đại sứ kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và cuộc gặp cấp cao giữa những người đứng đầu ba Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân Cách mạng Lào và Nhân dân Campuchia tại Phnom Penh sẽ mang lại những kết quả cụ thể nào nhằm tăng cường đoàn kết Việt Nam-Campuchia-Lào, đồng thời ứng phó hiệu quả các thách thức chung trong bối cảnh khu vực đang thay đổi nhanh chóng?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam và đặc biệt cuộc gặp cấp cao giữa ba người đứng đầu ba Đảng của Việt Nam, Lào và Campuchia tại Phnom Penh sẽ đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực.

Trước hết, cuộc gặp tái khẳng định chính sách nhất quán của ba Đảng, ba nước luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ba Đảng, ba nước và nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới hết sức phức tạp và khó lường, việc ba Đảng duy trì cuộc gặp ba bên ở cấp cao nhất tiếp tục khẳng định cam kết của mỗi Đảng trong duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó đặc biệt giữa ba Đảng, là nền tảng vững chắc đối với việc bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và phát triển của mỗi nước.

Sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này giúp củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh, đồng thời tạo ra xung lực, mở đường cho các thỏa thuận hợp tác mới về kết nối kinh tế giữa ba nước, đặc biệt là thương mại biên giới, kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng giữa ba nền kinh tế; chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thách thức chung như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh lương thực; tăng cường phối hợp trong các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Cuộc gặp cũng sẽ thúc đẩy cơ chế đối thoại ba bên thường xuyên hơn, phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ lợi ích quốc gia, góp phần xây dựng khu vực hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đây là minh chứng sống động cho sự gắn kết đặc biệt giữa ba Đảng, giúp ba dân tộc cùng vượt qua biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường ở khu vực và thế giới hiện nay và cùng hướng tới tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Phóng viên: Xin Đại sứ chia sẻ về không khí chuẩn bị đón Tết của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Campuchia? Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Đại sứ gửi lời chúc gì đến đồng bào trong nước và những người bạn Campuchia luôn ủng hộ mối quan hệ Việt Nam-Campuchia?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Tết đến, Xuân về, người Việt chúng ta dù ở đâu đều chào đón với những ước vọng cho một năm mới an khang, thịnh vượng. Người Việt Nam và người gốc Việt đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Campuchia chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 với niềm hân hoan chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao tới đất nước Chùa Tháp.

Chuyến thăm chắc chắn sẽ giúp tăng cường tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, giúp bà con vững tin để nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định địa vị pháp lý và hòa nhập tốt vào xã hội sở tại. Chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao cũng là nguồn động viên, cổ vũ cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh, mở rộng sản xuất tại thị trường tiềm năng này, góp phần thực chất vào việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai đất nước.Sự kiện Xuân Quê hương 2026 của Đại sứ quán sẽ diễn ra ngày 8/2 tới, ngay sau chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư. Người Việt Nam và gốc Việt cũng như bạn bè Campuchia sẽ hưởng phần nào không khí Xuân Quê hương với biểu diễn thư pháp, các tiết mục văn nghệ đặc sắc về mùa xuân cũng như ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia do các nghệ sĩ của tỉnh Tây Ninh cũng như các cháu gốc Việt và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán biểu diễn. Tất nhiên, không thể thiếu các món ăn ngày Tết là bánh chưng, giò lụa, canh măng …. Đặc biệt, Xuân Quê hương còn là cơ hội để gắn kết, hiểu biết, chia sẻ với sự tham dự và giao lưu của lãnh đạo cấp cao của Campuchia và các địa phương Việt Nam.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể đồng bào trong nước cũng như những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Campuchia. Chúc cho mỗi gia đình Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, đều đón một cái Tết đầm ấm, an vui và luôn giữ vững niềm tự hào về một dân tộc đang vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng năm mới thịnh vượng đến những người bạn Campuchia đã luôn dành tình cảm gắn bó, ủng hộ cho mối quan hệ khăng khít giữa hai dân tộc chúng ta. Hy vọng rằng, với những nền tảng vững chắc đã có, năm 2026 sẽ là một năm ghi dấu nhiều thành tựu vượt bậc trong kết nối song phương, để tình hữu nghị láng giềng Việt Nam-Campuchia mãi mãi bền chặt, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của Cộng đồng ASEAN.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

