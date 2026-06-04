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ClockChủ Nhật, 07/06/2026 14:41

Mở rộng hệ sinh thái tiện ích số trên VNeID

Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045” với quan điểm phát triển VNeID thành “siêu ứng dụng”, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Đồng hành đưa an sinh xã hội lên nền tảng sốĐồng bộ dữ liệu thuê bao di động trên VNeID

 Chính phủ định hướng phát triển VNeID thành “siêu ứng dụng”, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Đây là định hướng quan trọng nhằm khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quá trình xây dựng, triển khai VNeID - dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và vai trò nòng cốt của Bộ Công an trong thực hiện Đề án 06 đã trở thành một minh chứng điển hình cho quyết tâm đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Đến nay, hệ thống đã cấp 97 triệu tài khoản định danh cho công dân Việt Nam, 88 nghìn tài khoản cho người nước ngoài và 851 nghìn tài khoản cho tổ chức. Trong đó, hơn 70 triệu tài khoản định danh mức độ 2 đã được kích hoạt, giúp người dân và tổ chức sử dụng một tài khoản duy nhất để đăng nhập, thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

VNeID hiện cung cấp 21 dịch vụ công trực tuyến, gồm 18 dịch vụ dành cho cá nhân và 3 dịch vụ dành cho tổ chức. Trong thời gian tới, toàn bộ dịch vụ công trực tuyến của Cục C06 dự kiến sẽ được tích hợp lên nền tảng này. Ứng dụng đã tích hợp 15 loại giấy tờ điện tử, hỗ trợ thay thế giấy tờ vật lý, đồng thời cắt giảm nhiều thủ tục xác nhận thông tin như: Xác nhận Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, tình trạng hôn nhân, thông tin cư trú, hộ khẩu... VNeID còn cung cấp kênh phản ánh, kiến nghị và đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công trực tuyến nhằm đo lường hiệu quả phục vụ, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Từ ngày 16/9/2025 đến nay, hệ thống ghi nhận hơn 3 triệu lượt đánh giá, trung bình khoảng 377.000 lượt mỗi tháng, với tỷ lệ hài lòng đạt 96,37%. Qua đó cho thấy cải cách hành chính trên VNeID đạt hiệu quả rõ rệt. Các chỉ số về thời gian xử lý và độ chính xác của kết quả đều đạt mức rất cao.

Việc triển khai Đề án 06 đã mang lại nhiều kết quả, tích hợp trên 16 triệu dữ liệu của các tổ chức chính trị-xã hội, làm sạch 61 triệu dữ liệu đất đai, trên 146,6 triệu dữ liệu hộ tịch...

https://nhandan.vn/mo-rong-he-sinh-thai-tien-ich-so-tren-vneid-post967527.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
mở rộnghệ sinh tháitiện ích sốVNeID
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