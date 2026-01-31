Tự hào Chi bộ Nhà đèn Huế

Lưới điện khu vực trước cầu Trường Tiền năm 1934. Ảnh: Tư liệu

Ra đời từ tháng 4/1930

Cùng với Nhà máy vôi Long Thọ hay Nhà máy nước Huế, Nhà máy điện Huế, với tên gọi dân dã mà gần gũi Nhà đèn Huế, được thành lập từ năm 1920. Nhà đèn Huế được biết đến là nơi sớm có phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ. Từ năm 1926 - 1927, công nhân Nhà đèn Huế tích cực tham gia, ủng hộ phong trào bãi khóa của các trường học trong thành phố Huế, như: Quốc Học Huế, Kỹ nghệ.

Cũng chính trong thời gian này, nhiều công nhân Nhà đèn Huế đã tìm đến với tổ chức Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Tiêu biểu là công nhân Nguyễn Đức Tịnh ngay từ năm 1927 đã được kết nạp vào tổ chức này. Tháng 7/1928, Tỉnh bộ Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội Thừa Thiên được thành lập và Nguyễn Đức Tịnh được cử làm Bí thư. Đây chính là tiền đề để đến tháng 4/1930, chỉ sau 2 tháng thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ Nhà đèn Huế chính thức ra đời với hơn 10 đảng viên, Bí thư Chi bộ là đồng chí Nguyễn Đức Tịnh.

Truyền thống cách mạng vẻ vang

Ngay sau khi ra đời, Chi bộ Nhà đèn Huế đã lãnh đạo công nhân Nhà đèn Huế, trực tiếp và cùng với đội ngũ thợ thuyền ở Huế liên minh với các thành phần xã hội khác tham gia các phong trào cách mạng 1930 - 1931, 1936 - 1939 và 1940 - 1945. Đỉnh cao là trong Cách mạng tháng Tám 1945, công nhân Nhà đèn Huế đã cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đứng lên cướp chính quyền. Chi bộ Nhà đèn Huế đã lãnh đạo công nhân đảm bảo nguồn sáng thường xuyên cho các cơ quan và Nhân dân thành phố trong thời điểm lịch sử này.

Bước vào kháng chiến chống Pháp, cơ sở Đảng của Nhà đèn Huế luôn vững vàng trước mọi thử thách. Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, ngày 19/12/1946, Đội tự vệ nhà máy cùng với Đội cảm tử quân lúc đó do Trung tướng Hoàng Ngọc Diêu chỉ huy đã chiến đấu, ngăn chặn địch chiếm lại nhà máy. Trang sử vẻ vang của công nhân Nhà đèn Huế những năm 1947 - 1954 xứng đáng với vị trí, vai trò của mình trong lịch sử Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế anh dũng, kiên cường chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Thành ủy và Ban Công vận Thành ủy Huế luôn tìm cách tiếp cận, xây dựng cơ sở cách mạng của nhà máy. Hoạt động của nhóm trung kiên tại Nhà đèn Huế sau những năm 1960 đã tạo tiền đề cho cuộc Tổng Tiến công và nổi dậy Xuân 1968. Công nhân đã bảo vệ và duy trì các tổ máy phát điện để bàn giao cho quân giải phóng quản lý suốt 26 ngày đêm, bảo đảm nguồn điện liên tục cho thành phố Huế. Nhiều công nhân Nhà đèn Huế sau đó trở thành những cán bộ, đảng viên có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng.

Góp phần xây dựng Huế giàu đẹp, văn minh

Ngày 26/3/1975, công nhân Nhà đèn Huế quyết bám giữ nhà máy đến cùng và là những người trực tiếp đón quân giải phóng tiến vào thành phố rồi giao lại nhà máy cho đại diện của Ủy ban Quân quản Thừa Thiên Huế quản lý. Từ năm 1976 đến nay, trải qua nửa thế kỷ, Nhà đèn Huế đã có những thay đổi cơ bản về mô hình tổ chức quản lý, từ Sở Quản lý và Phân phối điện Bình Trị Thiên trực thuộc Công ty Điện lực miền Trung (từ năm 1976), Điện lực Thừa Thiên Huế trực thuộc Công ty Điện lực 3 (từ năm 1989) đến Công ty Điện lực Huế (PC Huế) trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Tổ chức cơ sở của Đảng từ chỗ chỉ là một chi bộ với 5 đảng viên vào thời điểm tháng 4/1975 đã phát triển mạnh mẽ trở thành một đảng bộ có 20 chi bộ trực thuộc với 276 đảng viên (tháng 6/2025). Phát huy truyền thống của Chi bộ Nhà đèn năm xưa, Đảng bộ tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo; triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương; đồng thời, giữ vững vai trò lãnh đạo công ty thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ, PC Huế đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng thành phố Huế giàu đẹp và văn minh. Công suất phụ tải cực đại năm 2024 đạt 374,8 MW. Đến cuối năm 2025, sản lượng điện thương phẩm đạt 2.307 triệu kWh. Công tác giảm tổn thất điện năng từ mức 4,82% năm 2021 giảm còn 4,11% vào năm 2024 và duy trì dưới 4,18% trong năm 2025. Tỷ lệ hộ dân có điện đạt 100%; trong đó, khu vực nông thôn đạt 99,997%.