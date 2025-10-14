Biến phế phẩm vỏ cây keo thành tiền

Vỏ cây keo sấy khô được đóng bao, chờ xuất khẩu

Thực tế ấy đã bắt đầu thay đổi khi Hợp tác xã (HTX) Lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc thu mua vỏ cây keo để sơ chế, xuất khẩu ra nước ngoài phục vụ sản xuất tinh dầu. Từ phế phẩm bỏ đi, vỏ keo dần trở thành nguồn nguyên liệu mang lại giá trị kinh tế cho cả người trồng rừng và HTX.

Ông Hồ Đắc Ngự, Phó Giám đốc HTX Lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc cho biết, sau quá trình tìm hiểu thị trường và ký kết hợp đồng với đối tác Trung Quốc, HTX đã mạnh dạn đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại để phục vụ sơ chế vỏ cây keo. “Trước đây, vỏ keo chủ yếu bị bỏ lại trong rừng hoặc dùng làm chất đốt. Hiện nay, sau khi thu mua từ người dân, chúng tôi sơ chế và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc để chế biến tinh dầu, phục vụ nhiều lĩnh vực trong đời sống”, ông Ngự nói.

Không ít hộ trồng rừng ở xã Hưng Lộc cho biết, trước đây thu nhập của họ chủ yếu phụ thuộc vào gỗ keo bán cho các nhà máy dăm, giá cả thường xuyên biến động, thiếu ổn định. Vỏ cây keo sau khai thác không được tận dụng, vừa lãng phí tài nguyên, vừa gây khó khăn cho công tác vệ sinh rừng và phòng cháy, chữa cháy. Giờ đây, vỏ keo đã trở thành “nguồn lợi phụ”, giúp người trồng rừng tăng thêm thu nhập.

Ông Hồ Đức Lăng, một hộ trồng rừng keo tại xã Hưng Lộc chia sẻ: “Không chỉ thu mua gỗ keo, HTX còn thu mua cả vỏ cây nên bà con có thêm một khoản thu nhập đáng kể”.

Theo các thành viên HTX Lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc, hiện mỗi tấn vỏ keo được HTX thu mua với giá 700.000 đồng. Trung bình, mỗi héc-ta keo sau khai thác có thể mang lại cho người dân vài triệu đồng từ vỏ cây. Dù không phải là khoản thu lớn, nhưng trong bối cảnh chi phí đầu tư trồng rừng ngày càng tăng, nguồn thu này đã góp phần giảm áp lực tài chính, giúp người dân yên tâm gắn bó lâu dài hơn với nghề trồng rừng.

Sau khi thu mua, vỏ cây keo được HTX đưa vào dây chuyền sản xuất khép kín để băm nhỏ, sấy khô. Thành phẩm vỏ keo khô được đóng bao bì cẩn thận để xuất khẩu. HTX Lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc thống kê, mỗi năm, HTX thu mua trong dân hàng trăm tấn vỏ keo để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Nhờ quy trình sản xuất ổn định, người lao động tại HTX có việc làm thường xuyên, thu nhập được bảo đảm. “Vợ chồng tôi có thu nhập ổn định từ 16 - 18 triệu đồng mỗi tháng”, chị Nguyễn Thị Thủy, công nhân đang làm việc tại HTX Lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc cho biết.

Cùng với việc tận dụng phế phẩm từ vỏ cây keo, HTX Lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc còn chú trọng áp dụng các tiêu chí quản lý rừng bền vững, khuyến khích thành viên trồng rừng đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế sử dụng hóa chất, bảo vệ đất và nguồn nước. Hoạt động khai thác, thu gom vỏ keo được tổ chức đồng bộ, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến chất lượng đất rừng và quá trình tái sinh tự nhiên của rừng.

Từ những hiệu quả bước đầu, HTX Lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng hướng đi này, tiến tới đầu tư thêm các khâu sơ chế nhằm nâng cao giá trị sản phẩm từ vỏ keo và hướng tới phát triển bền vững, lâu dài.

Có thể nói, việc biến phế phẩm vỏ cây keo thành tiền không chỉ đơn thuần là câu chuyện làm kinh tế, mà còn thể hiện tư duy đổi mới của HTX Lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc và người dân nơi đây, góp phần khai thác hiệu quả rừng trồng, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững...