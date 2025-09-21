Bảo vệ người tiêu dùng trước hàng giả, hàng kém chất lượng

Lực lượng chức năng phát hiện sụn chân gà kém chất lượng trên xe ô tô khách Lào

Vì quyền lợi người tiêu dùng

Giữa tháng 8 vừa qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế phát hiện xe ô tô khách Lào (Yến Hải) mang BKS: UN2359 chạy theo hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lực lượng chức năng yêu cầu lái xe Nguyễn Văn Khoa (SN 1986, trú tại TP. Đà Nẵng) mở khoang xe khách và phát hiện có 19 thùng xốp đóng kín, ngụy trang bằng lớp ni lông; qua kiểm tra, phát hiện số lượng lớn sụn chân gà đã bốc mùi với tổng trọng lượng khoảng 1 tấn.

Lái xe Nguyễn Văn Khoa khai nhận 19 thùng sụn chân gà từ cửa khẩu Lào đưa về Đà Nẵng để tiêu thụ. Phòng CSGT đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an thành phố Huế tiếp tục xác minh làm rõ.

Đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc được Công an TP. Huế phát hiện và điều tra làm rõ. Trong 6 tháng đầu năm, Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 18 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ... Trong đó, khởi tố hình sự 5 vụ với 6 bị can; xử lý vi phạm hành chính 15 vụ với số tiền xử phạt gần 300 triệu đồng. Nổi bật phải kể đến việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phước (SN 1965, trú tại 17A/121 Ngô Đức Kế, phường Phú Xuân) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo đó, vào cuối tháng 5/2025, tổ công tác thuộc Phòng CSKT Công an TP. Huế đã kiểm tra cơ sở sản xuất và chế biến cà phê bột Gia Cát (địa chỉ 1A/121 Ngô Đức Kế, phường Phú Xuân) do bà Trần Thị Phước làm chủ. Qua đó, đã phát hiện cơ sở này mua nguyên liệu đậu nành, hạt bắp, phụ gia không rõ nguồn gốc, xuất xứ và thuê nhân công tiến hành xay trộn với cà phê hạt rồi đóng gói thành phẩm; sau đó ghi nhãn hiệu Gia Cát để bán ra thị trường thu lợi.

Quá trình đấu tranh xác định, nhiều sản phẩm cà phê bột ghi nhãn hiệu Gia Cát có hàm lượng caffeine rất thấp so với quy định và bản tự công bố sản phẩm của cơ sở. Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc thay thế cà phê hạt để pha trộn nhằm tăng lợi nhuận không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Kiên quyết đấu tranh

Thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg, ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cùng với sự chỉ đạo của Bộ Công an và UBND TP. Huế, Công an thành phố phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo; đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Gần đây nhất, tại cửa hàng điện thoại di động Thành Danh (phường Thuận Hóa), tổ công tác thuộc Phòng CSKT Công an thành phố cũng đã phát hiện, thu giữ một số sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu không có hóa đơn, chứng từ, không đảm bảo lưu thông hàng hóa. Cùng với việc đấu tranh với tội phạm buôn lậu, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng như: Sữa, thuốc, thực phẩm chức năng và các mặt hàng tiêu dùng khác.

Lực lượng Công an TP. Huế còn kết hợp tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, chú trọng vào các địa bàn chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ và dịch vụ ăn uống đường phố.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an; đồng thời cũng là hành động thiết thực của Công an thành phố trong việc bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần ổn định thị trường và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.