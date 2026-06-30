Thị trường bất động sản ổn định, phân khúc pháp lý rõ ràng chiếm ưu thế

Thành phố đang chỉ đạo tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ các dự án

Sở Xây dựng vừa công bố thông tin về tình hình nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn thành phố Huế trong quý II năm 2026.

Nhìn chung, thị trường BĐS tại đây vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng ổn định. Mặc dù lượng giao dịch có phần giảm nhẹ so với quý I/2026, nhưng con số này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê từ báo cáo của các đơn vị và chủ đầu tư, lượng giao dịch nhà thấp tầng, căn hộ chung cư NOXH vẫn tập trung vào các dự án có điều kiện hạ tầng tốt, hồ sơ pháp lý đầy đủ, rõ ràng. Đối với các dự án vẫn còn vướng mắc về giấy tờ đất đai thì lượng giao dịch còn khá khiêm tốn hoặc gần như không có chuyển biến.

Cụ thể, trong quý II/2026, tổng giá trị giao dịch được ghi nhận đạt 456,9 tỷ đồng với tổng cộng 124 sản phẩm đất nền và 29 căn nhà ở riêng lẻ được giao dịch thành công.

Tính đến hết kỳ báo cáo quý II/2026, số lượng BĐS tồn kho (các sản phẩm đã đủ điều kiện đưa vào giao dịch theo quy định của pháp luật nhưng chưa phát sinh giao dịch) trên địa bàn thành phố là 508 căn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo từ các doanh nghiệp cũng chỉ ra những rào cản còn tồn tại. Theo đó, mặc dù tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng đã được tháo gỡ, tuy nhiên một số dự án BĐS trên địa bàn thành phố vẫn đang chậm trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, một số dự án đang vướng mắc về pháp lý liên quan thủ tục giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được tập trung tháo gỡ.

Trước tình hình đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung phối hợp giải quyết, mục tiêu là tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án, nhằm tiếp tục tạo đà bứt phá cho thị trường BĐS trong nửa cuối năm 2026.