Tận dụng lợi thế, hướng tới phát triển bền vững

Nghề nón lá ở Thanh Thủy

Tăng cường chuyển đổi số

Ông Trần Thanh Nam, người dân tổ 4, phường Thanh Thủy chia sẻ: “Trước đây làm giấy tờ đất đai phải chờ khá lâu, nay chỉ trong thời gian ngắn là nhận kết quả. Cán bộ hướng dẫn tận tình nên chúng tôi yên tâm. Người dân cũng kỳ vọng các cấp chính quyền có sự đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển KT-XH lên tầm cao mới”.

Sau khi sáp nhập, với diện tích 48,92km², dân số hơn 43.500 người thuộc 33 tổ dân phố, Thanh Thủy được xem là địa bàn trọng điểm phía nam thành phố Huế, có vị trí chiến lược quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị về phía nam. Nơi đây đang quy tụ nhiều dự án lớn đã và đang đầu tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển KT-XH của khu vực.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Thủy Hồ Vũ Ngọc Lợi khẳng định, điểm nhấn đáng chú ý trong quá trình vận hành mô hình mới tại Thanh Thủy chính là sự kết hợp đồng bộ giữa cải cách hành chính và chuyển đổi số. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được duy trì hiệu quả, giúp người dân dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính. Dịch vụ công trực tuyến ngày càng được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp giải quyết hồ sơ ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao mức độ hài lòng của công dân.

Thanh Thủy là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi lưu giữ nhiều di tích, công trình tín ngưỡng và thiết chế văn hóa được bảo tồn, phát huy giá trị trong đời sống cộng đồng. Đây là lợi thế đặc biệt giúp phường phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ và thương mại - những lĩnh vực được xác định là mũi nhọn trong chiến lược phát triển của thành phố Huế giai đoạn 2025 - 2030.

Từng bước gỡ khó

Bà Hồ Vũ Ngọc Lợi cho biết, do sự thay đổi về mô hình tổ chức, một số quy định pháp lý chưa được hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời, dẫn đến tình trạng lúng túng khi xử lý hồ sơ liên quan đến đất đai tại phường. Cụ thể, quy định về hạn mức đất ở giữa xã (400m²) và phường (300m²) chưa được thống nhất, gây khó khăn trong giải quyết các trường hợp chuyển đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chỉ trong mấy tháng sau khi sáp nhập, phường đã tiếp nhận khoảng 700 hồ sơ đất đai, trong đó có nhiều trường hợp phức tạp, tồn đọng từ thời thị xã Hương Thủy (cũ) để lại. Áp lực này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, song song với việc nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ.

Công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm cũng gặp không ít vướng mắc. Một số quyết định cưỡng chế đã hết hiệu lực, việc xác định giá đất, hệ số bồi thường còn bất cập; sự phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn của thành phố đôi lúc chưa thật sự đồng bộ, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Đội ngũ cán bộ chuyên môn tại phường vẫn còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu của mô hình mới, đặc biệt là công chức xây dựng, cán bộ phụ trách chuyển đổi số và an toàn thông tin. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, phần mềm quản lý đất đai chưa được tích hợp với hệ thống hành chính công, gây khó khăn cho việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến...

Trước những khó khăn đó, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Thanh Thủy đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tháo gỡ vướng mắc, ổn định tổ chức và đẩy mạnh phát triển KT-XH. Trước hết, phường xác định tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy là yếu tố then chốt. Các cấp ủy chủ động bám sát tình hình thực tiễn, chỉ rõ nguyên nhân của từng hạn chế, đề ra biện pháp khắc phục cụ thể. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ mặt trận Tổ quốc đến các đoàn thể chính trị - xã hội để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn dân.

Chính quyền thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và trực tuyến với người dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, qua đó kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, góp phần tăng cường niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số được xác định là hai trụ cột để hướng tới xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Nhờ đó, một số kết quả bước đầu đã được ghi nhận: Thời gian giải quyết hồ sơ hành chính giảm 30% so với trước, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên 70%, tinh thần phục vụ người dân được nâng cao rõ rệt.