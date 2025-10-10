Đòn bẩy đưa sản phẩm Huế vươn xa

Sản phẩm của nhiều doanh nghiệp Huế được khách hàng biết đến thương hiệu nhờ quảng bá trên môi trường mạng

Xu hướng tất yếu

Huế sở hữu nhiều sản phẩm đặc trưng mang dấu ấn văn hóa vùng đất Cố đô, như: Mắm ruốc, mè xửng, tinh dầu tràm, các mặt hàng đồ gỗ, chế tác đồng, thủ công mỹ nghệ… Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng đang dịch chuyển mạnh mẽ sang môi trường số, nhiều doanh nghiệp ở địa phương đã chủ động nắm bắt cơ hội, ứng dụng TMĐT để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đơn cử như Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại YesHue (YesHue) đã phát triển mạnh nhờ nắm bắt, tiếp cận sớm về TMĐT. Với YesHue, không chỉ đơn thuần đưa sản phẩm gia vị và thực phẩm truyền thống Huế lên nền tảng TikTok Shop, DN này còn đầu tư xây dựng nội dung sáng tạo để kể chuyện thương hiệu thông qua hình ảnh, âm thanh và các yếu tố văn hóa Huế. Việc kết hợp giữa TMĐT và truyền thông số giúp YesHue tạo dấu ấn riêng, chạm đến cảm xúc người tiêu dùng và mở rộng thị trường trong, ngoài nước. Hiện nay, sản phẩm của YesHue đã có mặt tại Mỹ, Australia, Canada, Anh…

Cũng từ TikTok Shop, Công ty TNHH Tukcha Huế với dòng bánh ép Gia Di đã gặt hái thành công. Trong một buổi livestream thuộc chương trình “Hương sắc Cố đô”, doanh nghiệp này đã đạt hơn 300 đơn hàng chỉ trong thời gian 15 phút, cùng hơn 2.500 lượt xem, con số vượt xa kỳ vọng nếu so với phương thức bán hàng truyền thống. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy TMĐT, đặc biệt là TMĐT tương tác trực tuyến (livestream, video ngắn), đang trở thành kênh tiêu thụ hiệu quả cho sản phẩm địa phương.

Đại diện các cơ sở, doanh nghiệp tham gia tập huấn ứng dụng công nghệ bán hàng online. Ảnh: HueCIT

Theo ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, việc tiếp cận TMĐT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay là xu hướng tất yếu. Đây là công cụ không thể thiếu giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức triển khai nhiều chương trình, hội nghị tập huấn nhằm đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng hóa tiếp cận các công cụ để trao đổi mua bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận TMĐT, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều doanh nghiệp còn hạn chế về năng lực số, kỹ năng vận hành nền tảng số; thiếu nhân lực am hiểu công nghệ và gặp khó về vốn đầu tư cho quảng cáo, nội dung số; các sản phẩm chưa chuẩn hóa theo yêu cầu của các sàn TMĐT...

Cần sự đồng bộ

Cuối tháng 9 vừa qua, tại TP. Huế diễn ra hội nghị tập huấn với chủ đề “TMĐT, tăng trưởng doanh thu, vươn tầm thương hiệu quốc gia” do Sở Công Thương tổ chức. Nhiều ý kiến chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong ứng dụng TMĐT vào sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, hầu hết đều xác định, TMĐT là yếu tố đang tạo động lực mới cho các doanh nghiệp ở TP. Huế phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Giám đốc Công ty CP EUBIZ Việt Nam, thuyết trình viên tại hội nghị này chia sẻ, điểm mấu chốt trong việc phát triển TMĐT tại Huế chính là nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp và cơ sở sản xuất nhỏ, các hộ kinh doanh truyền thống còn thiếu kỹ năng vận hành nền tảng số, quản lý dữ liệu và xây dựng nội dung số hấp dẫn. Các ban, ngành chức năng địa phương cần thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn bài bản về kỹ năng TMĐT, từ cách quảng cáo, tìm kiếm khách hàng, thanh toán, đến xây dựng gian hàng trực tuyến… Các hoạt động này sẽ giúp các doanh nghiệp, cơ sở tiếp cận khách hàng hiệu quả, từ đó có nhiều cơ hội mở rộng thị trường, đưa sản phẩm hàng hóa ra nước ngoài.

Theo Giám đốc Công ty CP EUBIZ Việt Nam, để các chủ cơ sở, doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, đưa hàng hóa ra thị trường qua kênh TMĐT cần cơ chế chính sách đồng bộ, hợp lý để xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ; phát triển các sàn TMĐT chuyên biệt, như gian hàng “Huế Online”; minh bạch thông tin để giúp sản phẩm địa phương có sân chơi riêng, tăng sức cạnh tranh và nhận diện thương hiệu trên thị trường số…

Để trang bị những kỹ năng kinh doanh mới, phù hợp với xu hướng thời đại thời, mới đây, UBND TP. Huế đã phê duyệt Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 7/8/2025 về “Phát triển TMĐT trên địa bàn TP. Huế giai đoạn 2026 - 2030”. Theo đó, đến năm 2030, trên 90% sản phẩm đặc sản, OCOP, sản phẩm làng nghề được phân phối trên các nền tảng TMĐT; hình thành 3 nền tảng TMĐT đặc thù hỗ trợ quảng bá sản phẩm văn hóa - du lịch - ẩm thực Huế; TMĐT chiếm trên 25% tổng doanh thu bán lẻ của thành phố đến năm 2030…

Muốn đạt mục tiêu này, ngành công thương cần tiếp tục đồng hành, phối hợp hỗ trợ, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguồn lực và việc cập nhật kiến thức, kỹ năng kinh doanh số còn hạn chế, qua đó giúp các doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp cận, ứng dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh để thích ứng với xu thế kinh tế số, sân chơi toàn cầu hiện nay.