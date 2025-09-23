  • Huế ngày nay Online
7 lượt ý kiến tập trung tạo đột phá cho phường Thanh Thủy

HNN.VN - Chiều 1/10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Thủy Hồ Vũ Ngọc Lợi có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân tổ dân phố 7 (phường Thủy Phương cũ).

Cử tri quận Thuận Hóa kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng dân sinh

Cử tri phát biểu ý kiến  

Tại buổi tiếp, có 7 lượt công dân trình bày ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực, tạo bước đột phá mới cho phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Trong đó, tập trung những việc làm chủ yếu như chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng; phát quang, khơi thông dòng chảy để phòng, chống ngập lụt; vệ sinh môi trường; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; chính sách đối với người có công; xử lý tình trạng lệch tọa độ đất đai; đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình dân sinh… trên địa bàn phường.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của công dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồ Vũ Ngọc Lợi trực tiếp trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo các các bộ phận chuyên môn căn cứ quy định của pháp luật, tiến hành rà soát những vướng mắc, tồn tại, giải quyết dứt điểm từng kiến nghị của bà con, không để các vụ việc tiếp tục kéo dài, phức tạp. 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiệp
