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ClockThứ Năm, 20/08/2026 14:32

Tạm dừng thu phí dịch vụ tài khoản giao thông 6.600 đồng/tháng

Trước phản ứng của nhiều chủ phương tiện về mức phí dịch vụ quản lý tài khoản/ví điện tử, sáng 20/8, VETC và ePass cho biết dừng triển khai thu phí dịch vụ ví điện tử để xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

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VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn 

Theo Công ty cổ phần VETC, quyết định dừng thu phí ví dịch vụ điện tử sáng sớm nay được đưa ra sau khi ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ người dùng liên quan tới việc này.

Đại diện doanh nghiệp cho biết quá trình truyền thông và dự kiến áp dụng việc thu phí vừa qua chưa đầy đủ, chưa tạo được sự đồng thuận của khách hàng. Đơn vị này cũng khẳng định tính đến thời điểm hiện tại, VETC chưa thu bất kỳ khoản phí tài khoản nào.

Sau động thái của VETC, Viettel Money cũng thông báo dừng thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass. Ví điện tử Viettel Money là phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông của ứng dụng ePass thuộc Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - VDTC.

Trước đó, VETC và Viettel Money cùng dự kiến áp dụng thu phí dịch vụ ví điện tử từ tháng 8. Mức phí mỗi tháng với người dùng cá nhân là 6.600 đồng; tổ chức, doanh nghiệp là 66.000 đồng.

Một số người dùng cho rằng khi thanh toán phí qua các trạm BOT hoặc đường cao tốc, họ đã trả chi phí sử dụng dịch vụ và đặt câu hỏi liệu việc thu thêm phí quản lý ví điện tử có dẫn tới tình trạng "phí chồng phí".

Một số khách hàng cũng bày tỏ lo ngại về mức độ cạnh tranh trên thị trường khi số lượng nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng hiện còn hạn chế, khiến người sử dụng không có nhiều lựa chọn.

Việc hai đơn vị cùng dừng chính sách thu phí diễn ra sau những phản hồi của người sử dụng trong những ngày qua.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
tạm dừngthu phídịch vụtài khoản giao thông
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