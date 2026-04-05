Miễn nhiều khoản phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp giao thông vận tải

Trong lĩnh vực hàng hải, tàu thuyền khi vào, rời khu vực hàng hải được miễn các khoản phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

Cụ thể, ngày 6/4/2026, thay mặt Bộ trưởng Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đã ký ban hành Thông tư số 40/2026/TT-BTC quy định việc miễn một số khoản phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải. Đây là bước đi cụ thể nhằm tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tài khóa của Chính phủ.

Theo Thông tư, chính sách miễn phí, lệ phí được áp dụng trên nhiều phân ngành vận tải then chốt. Trong lĩnh vực hàng không, thực hiện miễn phần lớn các khoản phí, lệ phí hàng không, trừ phí thẩm định cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.

Trong lĩnh vực hàng hải, tàu thuyền khi vào, rời khu vực hàng hải được miễn các khoản phí, lệ phí theo quy định hiện hành. Đối với lĩnh vực đường thủy nội địa, phương tiện thủy hoạt động giữa các cảng, bến thủy nội địa trong nước được miễn các khoản phí, lệ phí tại các địa điểm này.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực đường sắt, các đối tượng liên quan được miễn phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, qua đó góp phần giảm chi phí vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải đường sắt.

Thông tư số 40/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 7/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026. Từ ngày 1/7/2026, việc thu các loại phí, lệ phí sẽ được thực hiện trở lại theo quy định tại các thông tư gốc và các văn bản pháp luật có liên quan.

Bộ Tài chính đề nghị trong quá trình triển khai, các tổ chức, cá nhân nếu phát sinh vướng mắc cần kịp thời phản ánh để được hướng dẫn, xử lý, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Theo Tiến sĩ Trần Quang Huy, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Thông tư đã cho phép miễn toàn bộ các loại phí, lệ phí hàng hải nội địa quy định tại Chương III, Thông tư số 261/2016/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư số 90/2019/TT-BTC và 74/2021/TT-BTC). Đồng thời, chính sách cũng mở rộng miễn phí, lệ phí đối với phương tiện thủy nội địa hoạt động giữa các cảng, bến thủy nội địa của Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 39/2026/TT-BTC.

"Việc ban hành Thông tư 40 được những người làm trong lĩnh vực vận tải đánh giá là kịp thời, đúng thời điểm, được kỳ vọng trở thành 'đòn bẩy' chính sách quan trọng, hỗ trợ hiệu quả hoạt động hàng hải, vận tải biển và vận tải thủy nội địa; qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội", Tiến sĩ Trần Quang Huy khẳng định.

https://nhandan.vn/mien-nhieu-khoan-phi-le-phi-ho-tro-doanh-nghiep-giao-thong-van-tai-post953783.html?gidzl=NgGzEOwavmrSkJGvZh_Z3bcrC3-IikC9HUTaRCEmvmv0j6C-nxQmM4ImQcsNiEjT5h4_R3FbC-83YgJg3m