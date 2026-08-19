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ClockThứ Năm, 20/08/2026 14:51

Sở Khoa học và Công nghệ cùng phường Mỹ Thượng giành giải Nhất hội thi Cải cách hành chính

HNN.VN - Ngày 20/8, tại Trường Đại học Y - Dược Huế, UBND thành phố tổ chức vòng chung khảo hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) thành phố năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức hội thi dự và phát biểu khai mạc.

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Ban giám khảo cho điểm các đội thi ở phần thi tăng tốc. 

Vòng chung khảo quy tụ 14 đội xuất sắc, gồm 6 đội đến từ các sở, cơ quan chuyên môn và 8 đội thuộc UBND các xã, phường. Các đội trải qua ba phần thi: “Khởi động - Phần thi kiến thức”, “Tăng tốc - Lan tỏa ý tưởng cải cách hành chính” và “Về đích - Tài năng công chức”.

Ở phần khởi động, các đội thi trắc nghiệm theo từng lượt; khối sở có 3 đội tham gia mỗi lượt, khối xã, phường có 4 đội mỗi lượt. Điểm của từng đội được công bố ngay sau khi kết thúc mỗi lượt thi.

Phần tăng tốc được tổ chức dưới hình thức thuyết trình. Mỗi đội cử một thành viên trình bày trong thời gian tối đa 5 phút về ý tưởng CCHC đã xây dựng, đăng ký từ vòng sơ khảo. Nội dung tập trung vào những sáng kiến, mô hình và giải pháp có khả năng ứng dụng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phần thi về đích được tổ chức theo hình thức đối kháng sân khấu. Các đội bốc thăm ngẫu nhiên, chia thành 7 cặp, gồm 3 cặp thuộc khối sở và 4 cặp thuộc khối xã, phường.

Các đội tham gia ở phần thi về đích 

Mỗi cặp trải qua hai lượt xử lý tình huống và phản biện. Ở mỗi lượt, một đội có tối đa 2 phút hội ý và 3 phút trình bày phương án xử lý tình huống. Đội còn lại có 2 phút nhận xét, phản biện, đề xuất bổ sung hoặc điều chỉnh; sau đó, đội trình bày có thêm 1 phút giải trình, bảo vệ phương án. Sang lượt tiếp theo, hai đội đổi vai và xử lý một tình huống khác.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh, CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. CCHC không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Mỗi sáng kiến, giải pháp đổi mới quy trình và hành động tận tâm phục vụ người dân đều góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh đề nghị các đội thi phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, sáng tạo, vận dụng kiến thức gắn với thực tiễn để hoàn thành tốt các phần thi. Đồng thời mong muốn những sáng kiến, mô hình và cách làm hiệu quả được giới thiệu tại hội thi tiếp tục được nghiên cứu, nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho Sở Khoa học và Công nghệ, UBND phường Mỹ Thượng.

Kết thúc hội thi, ở khối sở, ban, ngành, Sở Khoa học và Công nghệ giành giải Nhất; Sở Giáo dục và Đào tạo đạt giải Nhì; Sở Nội vụ đạt giải Ba. Ở khối xã, phường, UBND phường Mỹ Thượng giành giải Nhất; UBND phường Thuận Hóa đạt giải Nhì và UBND phường Phú Bài đạt giải Ba. Các đội còn lại được trao giải Khuyến khích.

Thông qua các phần thi, đội ngũ cán bộ, công chức có cơ hội thể hiện kiến thức, kỹ năng thuyết trình, tư duy xử lý tình huống và khả năng phản biện; đồng thời chia sẻ những sáng kiến, cách làm có thể vận dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hải Thuận
 Từ khóa:
hội thicải cáchhành chínhHuế
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