ECB công bố mẫu thiết kế mới cho toàn bộ tiền giấy euro

Các mẫu thiết kế mới được ECB đề xuất hồi tháng 7, với hai chủ đề chính là “Văn hóa châu Âu” và “Thiên nhiên châu Âu”.

Các mẫu thiết kế mới được ECB đề xuất hồi tháng 7, với hai chủ đề chính là “Văn hóa châu Âu” và “Thiên nhiên châu Âu”. Theo đó, một phương án sử dụng hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng trong lịch sử nghệ thuật, âm nhạc, khoa học và văn học châu Âu; phương án còn lại tập trung vào hình ảnh các dòng sông và các loài chim.

ECB đã mở cuộc khảo sát để người dân lựa chọn chủ đề cho tiền giấy mới. Giám đốc phụ trách tiền giấy của ECB Doris Schneeberger cho biết cuộc khảo sát đã nhận được phản hồi từ hàng triệu người dân châu Âu. Kết quả dự kiến được công bố vào tháng 12/2026.

Tiền giấy mới có thể được đưa vào lưu hành từ năm 2029. ECB cho biết quá trình thiết kế lại nhằm đưa những hình ảnh thực tế, gần gũi hơn với người dân lên tiền giấy, thay thế các hình ảnh mang tính biểu tượng và trừu tượng hiện nay. Các mẫu mới cũng được tăng cường các đặc điểm bảo an.

Theo bà Schneeberger, việc thiết kế lại tiền giấy cho thấy ECB tiếp tục duy trì tiền mặt như một phương thức thanh toán quan trọng, trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến. Bà khẳng định đồng euro kỹ thuật số, dự kiến có thể được đưa vào sử dụng từ năm 2029, sẽ bổ sung chứ không thay thế tiền mặt.

ECB cho biết người dân châu Âu sẽ tiếp tục có quyền lựa chọn phương thức thanh toán, gồm tiền mặt, đồng euro kỹ thuật số hoặc các hình thức khác.

Tiền giấy euro mới chỉ được thay đổi 1 lần về thiết kế kể từ khi đồng tiền chung được đưa vào lưu hành năm 2002. Kể từ lần đầu phát hành, tiền giấy euro mang chủ đề "Các thời kỳ và phong cách", với hình ảnh cửa sổ, cửa ra vào và cầu. Trong giai đoạn 2013-2019, ECB đưa vào lưu hành tiền “Europa” với một số cải tiến về thiết kế và tính năng bảo an, nhưng diện mạo tổng thể vẫn được giữ nguyên.

https://nhandan.vn/ecb-cong-bo-mau-thiet-ke-moi-cho-toan-bo-tien-giay-euro-post982983.html