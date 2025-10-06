Cơ hội nâng cao sinh kế cho phụ nữ làm nghề thủ công từ cỏ bàng

Dự án sẽ hỗ trợ đào tạo cho phụ nữ làm nghề thủ công từ cỏ bàng

Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg đã phê duyệt và ký thỏa thuận đồng tài trợ số VIE/039 25 3639 với Công ty TNHH Maries trong khuôn khổ Dự án VIE/039 do Chính phủ Luxembourg tài trợ nhằm nâng cao năng lực cho phụ nữ làm nghề thủ công từ cỏ bàng, góp phần gìn giữ nghề truyền thống và tạo sinh kế bền vững. Dự án tập trung đào tạo kỹ năng đan lát cơ bản cho 30 phụ nữ, trong đó 10 phụ nữ sẽ được tham gia các buổi huấn luyện nâng cao để cải thiện tay nghề; 15 phụ nữ được tham gia khóa đào tạo nâng cao nhằm sản xuất các sản phẩm tinh xảo có giá trị cao hơn, nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định.

Ngoài tổ chức chương trình đào tạo cho phụ nữ để nâng cao kỹ năng đan lát và thiết kế, dự án sẽ xây dựng các chương trình đào tạo toàn diện về nhân sự bán hàng và tiếp thị; hỗ trợ và khuyến khích nông dân địa phương mở rộng diện tích trồng cỏ bàng. Đầu tư xây dựng địa điểm kho bảo quản đạt tiêu chuẩn, chống côn trùng và loài gặm nhấm, lắp đặt hệ thống kệ phân loại để quản lý nguyên liệu một cách hiệu quả; đầu tư công cụ và vật liệu cần thiết cho quy trình nhuộm tự nhiên để mở rộng bảng màu sản phẩm. Những hoạt động này sẽ vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm vừa thúc đẩy việc giới thiệu các mẫu mã sáng tạo, tăng tính khác biệt và sức hấp dẫn của sản phẩm trên thị trường.

Người dân nhận hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu

Bà Hồ Thị Sương Lan, Giám đốc Công ty TNHH Maries chia sẻ, để một nghề truyền thống tồn tại không chỉ cần bàn tay khéo léo mà còn cần tri thức, cơ hội và niềm tin. Dự án VIE/039 chính là cơ hội để phụ nữ làng nghề không chỉ học kỹ năng mà còn được tiếp thêm tinh thần, niềm tin vào giá trị của chính công việc mình đang làm. Mỗi sản phẩm mà người dân làm ra không chỉ là sản phẩm thủ công mà là kết tinh của văn hóa truyền thống và lòng tự hào của người dân xứ Huế.