Để Huế là điểm đến đầu tư

Dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương.

Chuyển dịch vốn

Cuối tháng 6/2026, Công ty CP Đầu tư Tài chính Viễn Chinh (Viễn Chinh Group) chính thức khai trương văn phòng điều hành tại thành phố Huế. Với hệ sinh thái đa dạng, bao gồm các lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản, dược phẩm và công nghệ, Viễn Chinh Group lựa chọn 2 lĩnh vực mũi nhọn là bất động sản và công nghệ để gia nhập thị trường Huế.

Ông Chu Tiến Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Viễn Chinh Group tại Huế cho biết, việc thành lập hai doanh nghiệp (DN) hoạt động trong hai lĩnh vực mũi nhọn thể hiện kỳ vọng của Viễn Chinh Group vào tiềm năng phát triển lâu dài của thành phố Huế. Chúng tôi tin rằng, khi đi vào hoạt động ổn định, hai DN này sẽ đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách, góp phần nhỏ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Thông qua các dự án (DA) đầu tư, chúng tôi cũng mong muốn đồng hành cùng thành phố trong việc thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và kinh doanh bất động sản, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Huế.

Trước khi văn phòng đại diện Viễn Chinh Group đi vào hoạt động, Công ty CP Kinh doanh bất động sản Phương Đông (thành viên của Viễn Chinh Group) được UBND thành phố chấp thuận nhà đầu tư và chủ trương đầu tư DA nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương. Theo đó, DN này sẽ thực hiện DA đầu tư nhà ở xã hội có quy mô khoảng 1.975 căn hộ với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng; dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào quý III/2026 và hoàn thành, đưa vào hoạt động vào quý III/2030.

Thành viên thứ hai của Viễn Chinh Group đang tập trung nghiên cứu đầu tư triển khai giải pháp số hóa quản lý hạ tầng đô thị và số hóa di sản, ứng dụng công nghệ thực tế ảo theo mô hình hợp tác công - tư (PPP) tại thành phố Huế.

Không riêng gì Viễn Chinh Group, nhiều DN lớn khác cũng mở rộng đầu tư sau một thời gian gắn bó với Huế. Đơn cử trong năm 2025, Tập đoàn Scavi đã mở rộng đầu tư nhà máy thứ 3 tại thành phố Huế; Công ty CP Kim Long Motor Huế cũng điều chỉnh tăng vốn DA khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế thêm 21.178 tỷ đồng phục vụ cho việc mở rộng giai đoạn 2, phát triển hệ sinh thái công nghiệp ô tô và chế tạo động cơ tại địa phương.

Cũng trong năm qua, thành phố thu hút 32.073 tỷ đồng vốn đăng ký từ việc cấp mới 46 DA và điều chỉnh tăng vốn cho 23 DA. Nhiều DA đi vào hoạt động đã tạo năng lực mới tăng thêm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thành phố, như: DA mở rộng Nhà máy bia Phú Bài; nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam; DA đầu tư mở rộng dây chuyền mới nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao…

Đáng chú ý, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã cấp mới 38 DA với tổng vốn đầu tư đăng ký 22.660 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn 4 DA với số vốn tăng thêm 1.758 tỷ đồng. Nhiều DA mới cũng được khởi công có tác động lan tỏa, với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Một số công trình, DA lớn hoàn thành, đi vào hoạt động đã tạo năng lực mới trong những tháng đầu năm, góp phần bổ sung năng lực hạ tầng, phát triển quỹ nhà ở, mở rộng sản xuất công nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Kiến tạo môi trường đầu tư

Song song với việc thu hút các dòng vốn mới, thành phố chú trọng chính sách thu hút đầu tư tại chỗ, hỗ trợ nhà đầu tư đang nghiên cứu, đầu tư thông qua việc triển khai cơ chế "một cửa, một đầu mối" trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, từ cấp phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến các thủ tục xây dựng, môi trường, lao động. Đồng thời, cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch và kịp thời liên quan đến quy hoạch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, thủ tục pháp lý, chính sách ưu đãi đầu tư…

Ông Chu Tiến Dũng chia sẻ, sau thời gian nghiên cứu, đầu tư tại Huế, điều đơn vị nhận thấy không chỉ tiềm năng phát triển mà còn là một môi trường đầu tư ngày càng chuyên nghiệp và cởi mở.

Để đạt được những kết quả tích cực, những tháng đầu năm nay, 4 tổ công tác giám sát, quản lý các DA đầu tư đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DA đầu tư. Với các DA trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, các tổ tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA, tạo năng lực mới trong 6 tháng cuối năm, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Thành phố cũng đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phát triển DN, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các DA tồn đọng kéo dài, bảo đảm không bỏ sót, bỏ lọt DA cần tháo gỡ.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ được triển khai gắn liền với định hướng phát triển nhanh và bền vững của thành phố Huế, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư; đồng thời, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm di sản, văn hóa, giáo dục và y tế chuyên sâu của cả nước và khu vực.

Những lợi thế này không chỉ gia tăng sức hấp dẫn của Huế đối với các nhà đầu tư lần đầu tìm hiểu thị trường, mà còn củng cố niềm tin của các DN đã gắn bó với địa phương.