Sẵn sàng đón người dân đến nơi ở mới

Ông Lê Thừa Thành (TDP Trung Cọ Mè, phường Phong Dinh) trước căn nhà sắp giải tỏa, đền bù của mình.

Sớm giao mặt bằng sạch

Nhờ chủ động trong công tác tuyên truyền và linh hoạt tháo gỡ các vướng mắc, phường Phong Dinh, TP. Huế đang tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) để sớm bàn giao cho DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn phường Phong Dinh có chiều dài khoảng 7,2km, có điểm đầu giáp xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, điểm cuối giáp phường Phong Thái, TP. Huế. Tổng diện tích bị ảnh hưởng bởi DA trên địa bàn phường khoảng 110ha, trong đó riêng trạm bảo dưỡng chiếm khoảng 90ha cùng 152 trường hợp, bao gồm 1 tổ chức và 151 hộ gia đình, cá nhân. Để phục vụ công tác di dời, ổn định cuộc sống người dân, phường Phong Dinh được bố trí 2 khu TĐC và 1 khu nghĩa trang.

Hiện nay, tại khu TĐC Trung Cọ Mè, nhiều hạng mục hạ tầng ở đây đã hoàn thiện, hệ thống cây xanh, điện, kè và các tuyến đường nội bộ đã xây dựng xong. Đơn vị thi công đang lát vỉa hè một số điểm và tổng vệ sinh trên toàn bộ công trình.

Ông Lê Thừa Thành (TDP Trung Cọ Mè, phường Phong Dinh) cho biết: “Gia đình tôi bị ảnh hưởng và thu hồi 1.400m2 đất, trong đó có 400m2 đất ở. Chấp hành chủ trương của Nhà nước, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận di dời. Khu TĐC rất đẹp, hạ tầng khang trang, lại gần Quốc lộ 49 nên rất thuận lợi cho bà con đến ở”.

Khu TĐC Trung Cọ Mè có quy mô 2,45ha, bố trí 75 lô đất TĐC. Công tác GPMB tại phạm vi dự án này là 2,7ha, với 13 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 100% chi trả kinh phí bồi thường và bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 2.

Tương tự, tại khu TĐC Đức Phú, hệ thống hạ tầng cũng đã cơ bản hoàn thành với 92% khối lượng hợp đồng. Đơn vị thi công đang tổng vệ sinh, hoàn thiện một số hạng mục nhỏ phát sinh nhằm sớm bàn giao công trình đi vào sử dụng. Với quy mô 2,5ha, bố trí 77 lô đất TĐC, khu TĐC Đức Phú có phạm vi GPMB dự án gần 2ha, với 14 trường hợp bị ảnh hưởng. Phường Phong Dinh đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường cho 13/14 hộ gia đình, cá nhân và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ

Ông Trần Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Dinh cho biết, bên cạnh bồi thường TĐC, UBND phường đặc biệt chú trọng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trong phạm vi dự kiến thu hồi đất và hành lang an toàn giao thông đường sắt. Sau khi tiếp nhận cắm mốc sơ bộ ngoài thực địa từ Ban QLDA Đầu tư và xây dựng khu vực 2, địa phương đã thành lập 2 tổ tuyên truyền, kiểm tra, giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và sử dụng đất trong hành lang an toàn giao thông và phạm vi GPMB của DA đoạn qua địa bàn phường.

Trên cơ sở đó, phường Phong Dinh đã tổ chức tuyên truyền, vận động và thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động xây dựng, sử dụng đất trong phạm vi dự kiến thực hiện GPMB. Đến nay, các hộ dân liên quan đã chấp hành tốt chủ trương DA và quy định của pháp luật.

Nhằm đảm bảo tiến độ GPMB cho DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Ban QLDA Đầu tư và xây dựng khu vực 2 đã triển khai đồng loạt 14 DA hạ tầng kỹ thuật khu TĐC và nghĩa trang phục vụ di dời dân cư tại các phường, xã: Phong Thái, Phong Dinh, Đan Điền và Quảng Điền. Tổng quy mô sử dụng đất của 14 DA khoảng 42ha, với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 465 tỷ đồng. Tính đến nay, tiến độ thi công các DA đạt trên 61% khối lượng hợp đồng.

Ghi nhận tại các công trường những ngày qua cho thấy, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực và vật lực để đáp ứng tiến độ công trình. Cụ thể, tại khu TĐC Phổ Lại và Bắc Triều Vịnh đã lần lượt hoàn thành 75% và 74% khối lượng xây lắp. Các nhà thầu đang tập trung rải cấp phối đá dăm, lát gạch vỉa hè, đúc bó vỉa và kéo dây đấu nối mạng lưới điện chiếu sáng để đưa các DA vào nghiệm thu toàn phần. Riêng công trình khu nghĩa trang Phong Hiền với quy mô 2,5ha, do Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại dịch vụ Minh Hải và Tam Hiệp Phát thi công đã hoàn thành toàn bộ công trình và bàn giao đưa vào sử dụng.

Ông Hà Hoàng Chuân, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và xây dựng khu vực 2 cho biết, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đang được chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, tổng vốn bố trí năm 2026 cho 14 DA là 375 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến nay đạt hơn 146 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 40% kế hoạch năm. Một số DA có tỷ lệ giải ngân cao gồm: Khu nghĩa trang Phong Hiền (74%), Khu TĐC Sơn Tùng (50%), Khu TĐC Phổ Lại (49%). Tuy nhiên, nguồn vốn còn lại cần giải ngân trong giai đoạn tiếp theo vẫn còn khá lớn, khoảng 229 tỷ đồng. Ban QLDA cho biết, sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trên công trường nhằm đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.