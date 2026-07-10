Tổng thư ký Liên hợp quốc tới Syria: Xóa đi ký ức đau buồn

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Syria, ngày 26/7/2026. (Ảnh: XINHUA)

Chuyến thăm chính thức đầu tiên tới quốc gia Trung Đông của người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh sau 17 năm nhằm bày tỏ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với khát vọng vươn lên từ đống tro tàn chiến tranh của người dân Syria.

Đây là lần trở lại đầu tiên tới Syria của một quan chức cấp cao nhất tổ chức này kể từ sau chuyến thăm của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon năm 2009.

Chuyến công tác được cộng đồng quốc tế dồn sự chú ý, bởi thời gian qua Syria đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nỗ lực cải cách được đánh giá cao, khát vọng tái thiết đất nước từ đống tro tàn nội chiến được ghi nhận, vị thế và quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng được khôi phục.

Chuyến công du kéo dài 3 ngày của Tổng Thư ký Guterres thể hiện sự đồng hành của cộng đồng quốc tế với nỗ lực của chính quyền và người dân Syria trong công cuộc tái thiết đất nước.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại thủ đô Damascus, sự ủng hộ của ông Guterres thể hiện trong những cái bắt tay, những cử chỉ thân tình, gần gũi.

Hai nhà lãnh đạo thảo luận về tình hình Syria trong giai đoạn chuyển tiếp, nỗ lực tái thiết đất nước, vai trò hỗ trợ của Liên hợp quốc đối với quốc gia Trung Đông sau nhiều năm xung đột.

Tổng Thư ký Guterres một lần nữa khẳng định cam kết của Liên hợp quốc đồng hành cùng người dân Syria, hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp chính trị, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông.

Ông Guterres nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, khẳng định quyết tâm của Liên hợp quốc “không bỏ Syria ở lại phía sau” trong thời điểm quan trọng mang tính bước ngoặt.

Chuyến công tác càng trở nên có ý nghĩa hơn khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Syria trong bối cảnh cơ quan lập pháp vừa tiến hành kỳ họp đầu tiên sau nhiều năm gián đoạn.

Ông thúc giục dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt vẫn còn áp đặt với Syria, mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế và tạo sinh kế cho người dân.

Người đứng đầu Liên hợp quốc hối thúc các nỗ lực tạo điều kiện để người tị nạn Syria hồi hương một cách an toàn. Chuyến thăm của người đứng đầu Liên hợp quốc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Syria vừa công bố kế hoạch triển khai Sáng kiến “Syria không còn các trại tị nạn”.

Sáng kiến này đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng người dân phải sinh sống trong các trại tạm cư vào năm 2027 thông qua tiến trình tái thiết kinh tế, cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân tự nguyện hồi hương.

Về phương diện này, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp và thảm họa Syria tự hào cho biết, quốc gia Trung Đông đặt mục tiêu xóa bỏ tình trạng người di cư phải sống vạ vật trong các khu lều trại tạm bợ trong năm 2026, tạo sinh kế bền vững để họ an tâm trở về quê hương.

Syria đang gấp rút xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người di cư, đồng thời phối hợp Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) nhằm thúc đẩy quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Nỗ lực tái thiết đất nước từ đống tro tàn chiến tranh quả thật không hề dễ dàng và khó có thể hoàn tất trong một sớm một chiều. Quyết tâm của chính quyền Syria là chính đáng và rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Sự chia sẻ của cộng đồng quốc tế càng có ý nghĩa trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đã phải trải qua cuộc xung đột kéo dài 13 năm, khiến hơn 500.000 người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Thời kỳ đen tối hơn 10 năm qua đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Nỗ lực của chính quyền Syria cùng sự đồng hành của cộng đồng quốc tế hy vọng sẽ sớm xóa đi ký ức đau buồn của người dân nơi đây.

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