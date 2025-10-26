Sớm đưa người dân đến nơi ở mới an toàn

Niềm vui của người dân khi phối hợp kiểm kê tài sản để sớm được di dời đến nơi ở mới an toàn

Chờ ngày đến nơi an toàn

Một ngày giữa tháng 10/2025, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của những người dân sống trong căn nhà ngay dưới chân núi Phú Gia khi họ chứng kiến lực lượng chức năng đang đo đạc, kiểm kê tài sản để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư (TĐC). Ông Ngô Sĩ (sinh năm 1968) chia sẻ: “Chúng tôi mừng lắm, hơn 15 năm qua, mỗi mùa mưa bão là những tháng ngày nơm nớp nỗi lo sạt lở. Nay sắp được di dời đến nơi ở mới an toàn, cả gia đình đều rất phấn khởi”.

Trong ký ức của bà Nguyễn Thị Quýt (sinh năm 1952), cũng là người hàng xóm của ông Sĩ, mỗi mùa mưa bão là những ngày sẵn sàng... chạy. Bà Quýt kể: “Sau ngày đất nước giải phóng, tôi đã về đây ở. Năm nào lũ lớn, nước chảy dồn vào nhà. Sạt lở cũng làm sập nhà. Các cơ quan chức năng, địa phương luôn quan tâm hỗ trợ, nhưng thực sự, cảnh phải chạy tránh mưa bão, sạt lở rất khổ; giờ đây, nghe sắp có nơi ở mới an toàn, thực sự vơi bớt nỗi lo”.

Theo những người dân sống nơi đây, từ hàng chục năm về trước, ngôi làng nằm dưới chân núi Phú Gia đã được hình thành khi có nhiều hộ dân chuyển về đây làm ăn, sinh sống. Nhìn địa thế cao ráo, bên chân núi, cây cối nhiều nên người dân ở thôn Phú Gia từng đặt nhiều kỳ vọng sẽ xây dựng ngôi làng này trở nên khang trang, phát triển. Tuy nhiên những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến khó lường, đặc biệt địa bàn thường xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài đã dẫn đến tình trạng sạt lở đất, đá ngay dưới chân núi Phú Gia khiến người dân nơi đây nơm nớp lo sợ. Phần lớn nhà cửa của người dân ở đây đều là nhà cấp 4, mái lợp ngói hoặc lợp tôn nên sức chống chịu trước thiên tai không cao. Nhiều đợt mưa lớn, gây sạt lở đã làm thiệt hại nhà cửa, ruộng vườn, tài sản của người dân.

Vào mùa mưa bão, mỗi lần được chính quyền địa phương thông báo, các hộ dân sống dưới chân núi Phú Gia lại phải hối hả di dời. Ông Sĩ chia sẻ, nhiều năm qua, người dân cũng nhiều lần kiến nghị mong được di dời đến nơi an toàn. Địa phương, các cơ quan chức năng cũng rất quan tâm, mỗi mùa mưa bão họ túc trực để sơ tán; đồng thời kiến nghị lên các cấp để sớm di dời, bố trí TĐC cho người dân đến nơi an toàn. Đến nay, mong ước của người dân sắp thành hiện thực.

Người dân sẽ được tái định cư vào năm 2026

Sau nhiều lần kiến nghị của chính quyền địa phương và 32 hộ dân ở vùng sạt lở nguy hiểm dưới chân núi Phú Gia, tháng 4/2025, UBND TP. Huế đã phê duyệt dự án (DA) trồng cây tạo mảng xanh tại chân núi Phú Gia kết hợp di dời dân, TĐC với mức đầu tư khoảng hơn 65 tỷ đồng. Mới đây, DA được chuyển giao cho Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng khu vực 3, TP. Huế làm chủ đầu tư. DA gồm các hạng mục như đắp đất, san gạt mặt bằng, trồng cây xanh và sẽ bố trí di dời, TĐC cho các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở dưới chân núi Phú Gia.

Theo quyết định phê duyệt DA, phạm vi giải phóng mặt bằng là 8,65ha, trong đó diện tích đất ở là 4,09ha, diện tích đất trồng cây hằng năm 1,41ha, diện tích đất trồng cây lâu năm 0,54ha và diện tích đất trồng lúa 2,62ha. Trong phương án TĐC, đối với các hộ bắt buộc di dời được bố trí TĐC, sẽ bố trí TĐC cho khoảng 32 hộ, dự kiến đến tại Khu TĐC Lộc Tiến.

Ông Nguyễn Văn Tánh, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết: Theo kế hoạch, đến năm 2026, các hộ dân sẽ được di dời TĐC đến Khu TĐC Lộc Tiến cách thôn Phú Gia không xa để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định sinh kế cho người dân. “Hiện xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện rà soát, hoàn thiện các thủ tục nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, địa phương cũng tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương của DA, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện và sẽ sớm di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở”, ông Tánh cho hay.

Đại diện Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng khu vực 3, TP. Huế khẳng định: Đơn vị sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện các nhiệm vụ nhằm sớm hoàn thành các công tác, thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng để người dân sớm được đến nơi ở mới an toàn, thoát khỏi nỗi lo trước những hiểm nguy của thiên tai, mưa bão, sạt lở.