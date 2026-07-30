Gieo niềm tin an sinh nơi bản làng

Chị Phạm Thị Thanh Loan tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Để có được sự đồng thuận của bà con, chị Loan dành nhiều thời gian đến từng thôn, bản, gặp gỡ, trò chuyện và giải thích chính sách. Những con đường xa, có nơi xuống cấp, trơn trượt vào mùa mưa khiến việc đi lại không ít khó khăn. Sự kiên trì ấy đã mang lại kết quả: Trong 6 tháng đầu năm, chị vận động được 144 người tham gia BHXH tự nguyện, cao nhất trên địa bàn TP. Huế.

Mỗi lần xuống cơ sở, chị Loan thường phối hợp với nhân viên các Tổ chức Hỗ trợ phát triển người tham gia là người địa phương, thông thạo ngôn ngữ, phong tục, tập quán của đồng bào. Chị cũng chủ động học thêm tiếng địa phương để dễ trò chuyện, chia sẻ với bà con, từ đó việc tuyên truyền, vận động cũng thuận lợi hơn.

Là cán bộ giải quyết chế độ BHXH, chị Loan hiểu rõ giá trị của chính sách đối với người tham gia. Ngoài giờ làm việc tại cơ quan, chị chủ động phối hợp với chính quyền xã, hội phụ nữ, trưởng thôn, trưởng bản đến tận nhà dân tuyên truyền, tư vấn. Trước mỗi chuyến đi, chị cùng các thành viên trong nhóm chuẩn bị danh sách người cần tiếp cận, nắm thông tin về tuổi, nghề nghiệp, quá trình tham gia, thời gian dừng đóng, mức đóng... để có cách tư vấn phù hợp với từng trường hợp.

Với chị Loan, đã lên kế hoạch thì dù nắng hay mưa cũng cố gắng thực hiện. Mỗi chuyến đi không chỉ đặt mục tiêu phát triển người tham gia mới mà quan trọng hơn là giúp bà con hiểu được ý nghĩa lâu dài của chính sách để tự nguyện.

“Coi người dân như người thân của mình”, khi tư vấn, chị luôn cân nhắc hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình để hướng dẫn lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp cũng như các thủ tục cần thiết để bảo đảm quyền lợi.

Những lần đến tận nhà cũng là dịp chị được nghe người dân chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, thu nhập và những khó khăn của gia đình. Từ đó, chị có cách giải thích, tư vấn sát với từng hoàn cảnh thay vì chỉ truyền đạt chính sách một chiều.

Theo chị Loan, vận động tham gia BHXH tự nguyện khó có thể thành công chỉ sau một lần gặp. Có những gia đình chị phải đến nhiều lần, kiên trì giải thích, theo dõi và tư vấn trong thời gian dài mới đồng ý tham gia. Với những người đã tham gia, chị thường xuyên gọi điện nhắc thời gian đóng để họ chủ động chuẩn bị tài chính, hạn chế gián đoạn quá trình tham gia.

Không chỉ phát triển người tham gia mới, chị Loan còn chú trọng vận động người lao động cân nhắc trước khi nhận BHXH một lần. Chị chủ động liên hệ, giải thích để họ hiểu những quyền lợi lâu dài, cân nhắc bảo lưu thời gian đóng và tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để hướng tới hưởng lương hưu. Với những trường hợp vì hoàn cảnh khó khăn phải nhận BHXH một lần, chị vẫn giữ liên hệ, vận động họ quay lại tham gia khi có điều kiện.

Ông Võ Đại Quang, Giám đốc BHXH cơ sở A Lưới cho biết, chị Loan đã kết hợp tốt giữa trách nhiệm công việc với sự thấu hiểu, đồng hành cùng người dân. Từ những buổi tuyên truyền ở các bản làng đến từng trường hợp được kiên trì tư vấn, vận động, chị đã góp phần đưa chính sách BHXH tự nguyện đến gần hơn với đồng bào vùng cao, giúp nhiều người có thêm điểm tựa an sinh lâu dài.